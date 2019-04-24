Армия и оружие
Шойгу: США официально закрепили направленность против России своей ПРОЭкономика сегодня 03:32
США в своих документах официально закрепили антироссийскую направленность своей ПРО. Такое заявление сделал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, выступая на Международной конференции по безопасности.
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Шойгу заявил, что США официально закрепили антироссийскую направленность системы ПРО
Народные новости03:14
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Армия и оружие
Посол США указал России на американские авианосцы в Средиземном море
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В Екатеринбурге на подростков упала рекламная конструкция
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В Новосибирске идет подготовка к празднованию Дня победы. Военнослужащие провели репетицию праздничного фейерверка.
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Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий сообщил об инициативе депутатов о его отставке и пообещал поставить этот вопрос на голосование, но не ранее, чем будет принят закон о языке.
Обновлено в 03:35
Авто
В Подмосковье начали строить завод японских грузовиков Hino
Церемония открытия завода по производству японских грузовых автомобилей Hino состоялась в городском округе Химки Московской области в среду, передает корреспондент РИА Недвижимость.
Обновлено в 04:19
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ФСБ задержала двух членов банды Басаева
Обновлено в 03:52
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Глава СКР: Керченского стрелка постоянно унижали
Напомним, Росляков считается подозреваемым по делу о массовом убийстве в Керченском политехническом колледже 17 октября 2018 г. Он после убийства совершил суицид.
Обновлено вчера в 17:52
Общество
В России запустили флешмоб о «сказочном Путине»
Многие пользователи соцсетей пишут посты, в которых повторяется фраза с упоминанием Путина.
Обновлено в 05:41
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Украина вышла из соглашений с СНГ о секретах в области изобретений
Речь идет о договорах по сохранности межгосударственных секретов в области изобретений, которые создали еще в Советском Союзе.
Обновлено в 05:48
Экономика
Кипр не просил Россию о досрочном погашении кредита
Кипр не обращался к России по поводу досрочного погашения взятого им кредита, сообщил журналистам первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов.
Обновлено в 05:21
Общество
В Японии принят закон о выплатах жертвам стерилизации
Закон о выплате компенсаций вместе разработали и приняли правящая и оппозиционная партии Японии.
Обновлено в 01:57
Экономика
«Галактика» расширяет производство в Ленинградской области
24 апреля на заводе «Галактика» в Ленинградской области будет открыта новая фасовочно-упаковочная линия, которая позволит значительно увеличить объем производства молочной продукции на заводе, выпускаемой под собственными брендами ООО «Галактика» и под брендом Valio.
Обновлено в 03:00
Политика
Ким Чен Ын впервые дал интервью российскому журналисту
Никогда ранее Ким Чен Ын не давал интервью иностранным СМИ.
Обновлено в 05:20
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Акинфеев с женой снялись в клипе группы "Руки Вверх!"
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Обновлено в 04:52
Политика
Крымские виноделы предупредили о риске остановки предприятий
О риске остановки крымских винодельческих предприятий на срок от шести до девяти месяцев говорится в письме председателя ассоциации виноградарей и виноделов «Севастополь» Алексея Липко к депутату Госдумы Дмитрию Белику (копия есть в распоряжении РБК).
Обновлено вчера в 23:00
Общество
Языковую реформу в русских школах Латвии сочли дискриминацией
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова осудила решение сейма Латвии одобрить поправки к закону «О собраниях, шествиях и пикетах», запрещающие ношение, демонстрацию и любое другое использование формы Вооружённых сил СССР на публичных мероприятиях.
Обновлено вчера в 07:32
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Джикия попал в ворота ударом с крыши стадиона «Спартака»
Обновлено в 05:09
Гаджеты
Xiaomi выпустила телевизоры по цене смартфона
Новые телевизоры Xiaomi практически лишены рамок экрана благодаря нового технологическому процессу производства матрицы и оснащены пультами дистанционного управления на основе связи Bluetooth вместо традиционного инфракрасного излучения.
Обновлено вчера в 11:01
Хоккей
Хоккеисты Гусев и Зайцев вызваны в сборную России на чемпионат мира
Федерация хоккея России (ФХР) вызвала в сборную России для участия в чемпионате мира-2019 нападающего Никиту Гусева и защитников Никиту Зайцева и Игоря Ожиганова.
Обновлено в 03:19