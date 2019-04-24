Армия и оружие

Шойгу: США официально закрепили направленность против России своей ПРОЭкономика сегодня 03:32

США в своих документах официально закрепили антироссийскую направленность своей ПРО. Такое заявление сделал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, выступая на Международной конференции по безопасности.
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Шойгу заявил о неспособности американской ПРО сдержать российские ракеты

РБК03:50

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Шойгу: США официально закрепили антироссийскую направленность своей ПРО

РИА Новости02:57
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В Новосибирске идет подготовка к празднованию Дня победы. Военнослужащие провели репетицию праздничного фейерверка.
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У Зеленского призвали требовать от МВФ снизить цены на газ

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Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий сообщил об инициативе депутатов о его отставке и пообещал поставить этот вопрос на голосование, но не ранее, чем будет принят закон о языке.
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В Подмосковье начали строить завод японских грузовиков Hino

Церемония открытия завода по производству японских грузовых автомобилей Hino состоялась в городском округе Химки Московской области в среду, передает корреспондент РИА Недвижимость.
Обновлено в 04:19
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ФСБ задержала двух членов банды Басаева

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Напомним, Росляков считается подозреваемым по делу о массовом убийстве в Керченском политехническом колледже 17 октября 2018 г. Он после убийства совершил суицид.
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Многие пользователи соцсетей пишут посты, в которых повторяется фраза с упоминанием Путина.
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Обновлено в 05:48
Экономика

Кипр не просил Россию о досрочном погашении кредита

Кипр не обращался к России по поводу досрочного погашения взятого им кредита, сообщил журналистам первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов.
Обновлено в 05:21
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В Японии принят закон о выплатах жертвам стерилизации

Закон о выплате компенсаций вместе разработали и приняли правящая и оппозиционная партии Японии.
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24 апреля на заводе «Галактика» в Ленинградской области будет открыта новая фасовочно-упаковочная линия, которая позволит значительно увеличить объем производства молочной продукции на заводе, выпускаемой под собственными брендами ООО «Галактика» и под брендом Valio.
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Ким Чен Ын впервые дал интервью российскому журналисту

Никогда ранее Ким Чен Ын не давал интервью иностранным СМИ.
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Акинфеев с женой снялись в клипе группы "Руки Вверх!"

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев вместе со своей супругой Екатериной снялся в новом клипе группы "Руки Вверх!", сообщает "Советский спорт".
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Крымские виноделы предупредили о риске остановки предприятий

О риске остановки крымских винодельческих предприятий на срок от шести до девяти месяцев говорится в письме председателя ассоциации виноградарей и виноделов «Севастополь» Алексея Липко к депутату Госдумы Дмитрию Белику (копия есть в распоряжении РБК).
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ГЛОНАСС перестал глобально покрывать Землю из-за поломки спутника

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Хоккеисты Гусев и Зайцев вызваны в сборную России на чемпионат мира

Федерация хоккея России (ФХР) вызвала в сборную России для участия в чемпионате мира-2019 нападающего Никиту Гусева и защитников Никиту Зайцева и Игоря Ожиганова.
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