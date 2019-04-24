Армия и оружие
Шойгу: США официально закрепили направленность против России своей ПРОЭкономика сегодня 03:32
США в своих документах официально закрепили антироссийскую направленность своей ПРО. Такое заявление сделал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, выступая на Международной конференции по безопасности.
Читать в источнике
Оценить32
Подробнее о событии
Показать все источники
Шойгу заявил, что США официально закрепили антироссийскую направленность системы ПРО
Народные новости03:14
Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 09:11, Ашберн
Технологии
Philip Morris начнет страховать жизнь и давать скидку за отказ от сигарет
Отказавшийся в течение трех месяцев от сигарет в пользу системы нагревания табака iQOS (разработана Philip Morris) сможет рассчитывать на скидку уже в 25%.
Обновлено в 07:59
Политика
«Аэрофлоту» разрешили купить сотню самолетов Boeing и Airbus
Комиссия по импортозамещению разрешила «Аэрофлоту» закупить иностранные самолеты производства Airbus и Boeing, рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров, передает ТАСС.
Обновлено в 08:33
Политика
Помощник Путина объяснил решение о выдаче паспортов жителям Донбасса
Решение президента России Владимира Путина об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины является «справедливым и неизбежным».
Обновлено в 08:32
Энергетика
Россия начала прокачку чистой нефти по северной ветке «Дружбы»
23 апреля Белоруссия сообщила о приостановке поставок топлива на Украину, в Польшу и страны Балтии из-за ухудшения качества поставляемой из России нефти.
Обновлено в 08:59
Футбол
Джикия попал в ворота ударом с крыши стадиона «Спартака»
Обновлено в 05:09
Армия и оружие
Посол США указал России на американские авианосцы в Средиземном море
Обновлено вчера в 23:30
Политика
Парубий поставил условие для голосования по его отставке
Спикер Верховной рады УкраиныПарубий на заседании парламента в среду, 24 апреля, заявил, что готов поставить на рассмотрение вопрос о собственной отставке, но только после принятия "языкового закона".
Обновлено в 04:18
Происшествия
В Подмосковье полицейские убили отца двукратного чемпиона мира по ММА
Неизвестные избили 46-летнего мужчину - отца двукратного чемпиона мира по ММА Магомеда Юнусилау - прямо на улице, информирует Mash в известном мессенджере.
Обновлено в 07:42
Здоровье
Россияне стали вдвое меньше пить алкоголь
В 2018 году потребление алкоголя составило 9,3 литра на душу населения, в то время как в 2011 году в среднем выпивали порядка 18 литров.
Обновлено в 08:38
Футбол
Врач «Зенита» дал рекомендации по лечению Кокорина в СИЗО
Обновлено в 06:06
Путешествия
Российские туроператоры приостановили продажу туров на Шри-Ланку
Российские туроператоры не закрывали продажу туров на остров Шри-Ланка, а лишь приостановили ее, сообщила исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова.
Обновлено в 08:00
Авто
Мантуров назвал сроки серийного выпуска кабриолетов Aurus
Обновлено в 08:25
Политика
Украина вышла из соглашения о секретности изобретений СССР
Правительство Украины приняло решение выйти из Соглашения о взаимном обеспечении сохранности межгосударственных секретов в области правовой охраны изобретений.
Обновлено в 06:49
Происшествия
СКР нашел сирийцев, причастных к убийству российского летчика-героя
СКР настаивает на заочном аресте еще двух граждан Сирии по делу об убийстве российского летчика Олега Пешкова, чей самолет в 2015 году сбил турецкий истребитель, передает РИА Новости.
Обновлено в 07:50
Политика
Ким Чен Ын впервые дал интервью журналисту из России
Обновлено в 07:54
Общество
Twitter обжаловал наложенный судом штраф в 3000 рублей
5 апреля сообщалось, что мировой суд Таганского района Москвы назначил компании штраф в 3000 рублей за отказ предоставить информацию о локализации персональных данных российских пользователей сервиса.
Обновлено в 08:09
Энергетика
Правительство решило профинансировать дешевый бензин в России
Ранее в среду, 24 апреля, стало известно, что первый вице-премьер Антон Силуанов и вице-премьер Дмитрий Козак договорились об источнике финансирования субсидии нефтяным компаниям для сдерживания цен на бензин и дизель.
Обновлено в 07:32
Авто
Появилась информация о новом Toyota Land Cruiser 300
По данным японских СМИ, внедорожник Toyota Land Cruiser 300 дебютирует 24 октября 2019 года на международном автосалоне в Токио.
Обновлено вчера в 23:35
Политика
В Японии остановят не отвечающие нормам безопасности АЭС
Обновлено в 01:41
Шоу-бизнес
Ксения Бородина называет своих подписчиков «масюльками»
Обновлено в 07:29
Авто
Появились первые изображения «Русского Прадо» от УАЗ
Первого апреля глава Sollers Вадим Швецов подтвердил выпуск нового внедорожника УАЗ, который постепенно придет на смену «Патриоту».
Обновлено в 06:32
Гаджеты
Honor заплатит 5000 евро за потерянный прототип смартфона
Компания Huawei пообещала через официальный аккаунт Honor в Twitter заплатить 5 тысяч евро любому нашедшему потерянный прототип смартфона Honor.
Обновлено в 05:17
Музыка
Умер французский певец Дик Риверc
Обновлено в 08:40
Экономика
Россияне стали массово продавать свои дачи
Обновлено вчера в 03:17
Политика
Крымские виноделы предупредили о риске остановки предприятий
О риске остановки крымских винодельческих предприятий на срок от шести до девяти месяцев говорится в письме председателя ассоциации виноградарей и виноделов «Севастополь» Алексея Липко к депутату Госдумы Дмитрию Белику (копия есть в распоряжении РБК).
Обновлено вчера в 23:00
Культура
Скончался автор клипов для Киркорова Сергей Дубровский
Обновлено в 04:08
Политика
Зеленскому рекомендовали не встречаться с Путиным один на один
Владимиру Зеленскому не стоит встречаться один на один с Владимиром Путиным, заявил в эфире телеканала ZIK Иван Апаршин, советник лидера второго тура выборов украинского лидера.
Обновлено вчера в 21:59
Футбол
Форвард «Саутгемптона» забил самый быстрый гол в истории АПЛ
Обновлено вчера в 15:14
Наука
Ученые рассказали, как распознать рак легких до первых симптомов
Связанные с иммунной системой геномные различия, обнаруженные в нормальной ткани дыхательных путей, играют ключевую роль в ранней диагностике рака легких.
Обновлено в 02:13