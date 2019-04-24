Шойгу: США официально закрепили направленность против России своей ПРОЭкономика сегодня 03:32

США в своих документах официально закрепили антироссийскую направленность своей ПРО. Такое заявление сделал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, выступая на Международной конференции по безопасности.

Шойгу: США официально закрепили направленность против России своей ПРО

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