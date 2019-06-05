Армия и оружие
Шойгу: Обстановка на границах СНГ остается крайне напряженнойРоссийская газета 06:33
Открывая заседание министр обороны Сергей Шойгу подчеркнул, что многостороннее военное сотрудничество между странами планомерно развивается. "Это происходит в обстановке острой геополитической нестабильности как в региональном, так и в глобальном масштабах", - сказал Шойгу.
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Следователи завели уголовное дело в связи с нарушением равенства прав и свобод человека, после того как одна из турбаз в Нижегородской области отказалась принять на отдых группу детей с ВИЧ-инфекцией.
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Обновлено в 01:40
Общество
В Нидерландах 17-летняя девушка прибегла к эвтаназии
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Происшествия
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Девятилетняя девочка в Китае пролетела в сломанном лифте с 19 до первого этажа, она осталась жива и не получила травм.
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Обновлено вчера в 17:53
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Американский профессор: если США и РФ столкнутся, то только в Европе
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Обновлено в 03:58
Общество
Мэр Омска упала в грязь во время инспекции
Обновлено в 06:18
Транспорт
Гендиректор Шереметьево объяснил причины сбоев с выдачей багажа
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Авто
На ПМЭФ привезли золотой Aurus Senat
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Президент Украины Владимир Зеленский назвал главу Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера теплым дядькой и классным мужиком.
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Определены самые грязные и чистые регионы России
Самыми чистыми регионами России по итогам весны этого года стали Тамбовская область, Алтайский край, Республика Алтай и Белгородская область и Москва.
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Армия и оружие
США сообщили об опасном перехвате своего самолета российским Су-35
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Audi представила универсал Audi A6 Allroad нового поколения
Компания Audi представила «внедорожный» универсал Audi A6 Allroad нового поколения.
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