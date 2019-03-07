Шнуров в стихах высмеял слова волгоградского депутата о «тунеядцах»Известия 06:23

с чего всё началось

Я вступаюсь за алкашей и тунеядцев, потому как сам из этих самых родом... Выбранный народом дядя, видимо, уже не помнит жизни.

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал стихотворение, посвященное депутату Волгоградской облдумы Гасану Набиеву, который заявил, что минимальную пенсию получают только «тунеядцы и алкоголики».

Происшествия Суд приговорил экс-главу Нижнего Новгорода к 10 годам колонии По итогам оглашения приговора экс-полицейские признаны виновными в похищении человека и превышении должностных полномочий в 2004 году, а Сорокина суд посчитал их пособником и признал виновным в получении взятки в 2013-м.

Транспорт Пробки в Москве достигли 8 баллов Движение транспорта в Москве сильно затруднено, по состоянию на 19:30 мск уровень загруженности дорог в мегаполисе достиг 8 баллов, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Политика Захарова прокомментировала инцидент с российским дипломатом в Чехии Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя непропуск сотрудника российского ведомства в Чехию, заявила, что Москва ответит на такие конфронтационные выпады адекватно.

Политика Поклонская рассказала о собранном компромате на коллег по Госдуме Ранее в сентябре 2018 года Наталья Поклонская сообщала, что пройти проверку на соблюдение закона о противодействии коррупции предстоит пятерым депутатам Госдумы.

Общество Елизавета II сделала первый пост в Instagram Королева Великобритании Елизавета II впервые сделала пост в Instagram.

Общество Путин подписал указ о повышении выплат семьям с детьми-инвалидами Президент России Владимир Путин подписал указ о повышении с 1 июля ежемесячных пособий по уходу за детьми с инвалидностью I группы с 5,5 тыс. до 10 тыс. рублей.

Политика Зеленский заявил о возбуждении против него уголовного дела Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский заявил, что против него и его компании «Студия Квартал 95» ведется уголовное производство об отмывании денег.

Происшествия Разработчик «Новичка» сообщил о вызове на допрос в полицию Ученый Владимир Углев, известный как один из разработчиков нервно-паралитического вещества «Новичок», сообщил, что его вызвали на допрос в качестве подозреваемого по делу о краже.

Происшествия Призывавших «бить бабу по лицу» россиян посадили за экстремизм Основателей хабаровского сообщества «Мужское государство» Сергея Жеребцова и Виктора Карташова приговорили к четырем годам колонии общего режима.

Армия и оружие Минобороны закупит десять вертолетов Ми-26Т2В Минобороны закупит 10 тяжелых военно-транспортных вертолетов Ми-26Т2В, заявил замминистра обороны РФ Алексей Криворучко.

Политика В Новороссийске задержали несколько граждан США В Новороссийске задержаны несколько граждан США. Данную информацию 6 марта подтвердила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Политика В России скорректируют Доктрину продовольственной безопасности Доктрину продовольственной безопасности России скорректируют с учетом новых рисков, в том числе из-за санкций, говорится в сообщении аппарата Совета Безопасности РФ.

Происшествия В Москве избили потомка Александра Пушкина Потомок писателя Александра Пушкина Андрей Де Торби был избит в Москве неизвестными.

Общество Первый канал предложил подросткам подработать наркокурьерами Корреспонденты Первого канала в качестве эксперимента предложили подросткам подработку наркокурьерами и «кладменами» (люди, которые оставляют в укромных местах закладки с веществами).

Политика Мантуров представил главе МИД Швейцарии лимузин и седан Aurus Новые российские автомобили класса «люкс» Aurus Senat Limousine L700 и Aurus Senat S600 представил глава Минпромторга России Денис Мантуров министру иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассису на международном автосалоне в Женеве.

Политика Госдума приняла законы о фейковых новостях и неуважении к власти Для граждан штрафы составят до 100 тыс. руб. Депутаты Госдумы проголосовали в третьем чтении за принятие закона о наказании за фейковые новости и неуважение к власти.

Политика В Греции освободили задержанного по запросу Украины россиянина В Греции освобождён российский гражданин Евгений Калинин, который был задержан по запросу Украины. Об этом заявил адвокат Яннис Рахиотис.

Происшествия Полиция задержала заказчицу убийства подмосковного экс-замминистра «5 марта 2019 года предполагаемый убийца встретился с женщиной и сообщил, что совершил убийство, и в качестве доказательства предоставил инсценированные фотографии с изображением потерпевшего, после чего заказчица была задержана», — говорится на сайте СКР.

Экономика Россияне получат налоговый вычет при покупке лекарств Сегодня, не имея права на льготы, можно оформить налоговый вычет при покупке лекарств, которые входят в перечень так называемого социального налогового вычета.

Общество МВД подготовило проект перечня потенциально опасных собак МВД разработало проект постановления, в котором определен перечень потенциально опасных собак.

Наука Ученые рассказали о влиянии вейпов на стенки сосудов и вен В рамках исследований было установлено, что табачный дым является наиболее опасным для организма человека, но испарения электронных сигарет содержат большое количество канцерогенов и токсинов, а курение вейпа влияет на стенки артерий и вен, делая их более ломкими.

Здоровье Минздрав намерен решить проблему навязывания платных медицинских услуг "В настоящее время имеются факты, когда государственные и муниципальные медицинские организации, стремясь увеличить объем своего финансового обеспечения за счет внебюджетных источников, навязывают гражданам оказание платных медицинских услуг", — говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.