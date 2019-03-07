Шнуров в стихах высмеял слова волгоградского депутата о «тунеядцах»РИА Новости вчера в 04:10

Фронтмен группы «Ленинград» Сергей Шнуров отреагировал очередными стихами на злобу дня: на этот раз он подверг критике волгоградского депутата, назвавшего «тунеядцами и алкашами» тех, кто в советское время заработал слишком маленькую пенсию.

с чего всё началось

Я вступаюсь за алкашей и тунеядцев, потому как сам из этих самых родом... Выбранный народом дядя, видимо, уже не помнит жизни.

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров написал стихотворение, посвященное депутату Волгоградской облдумы Гасану Набиеву, который заявил, что минимальную пенсию получают только "тунеядцы и алкоголики".

Шнуров в стихах высмеял слова волгоградского депутата о «тунеядцах»

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