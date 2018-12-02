Музыка

Шнуров в стихах ответил Пригожину, оскорбившему фанатов «Ленинграда»
РИА Новости
11:27

Лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров и продюсер Иосиф Пригожин поспорили о фанатах группы и разошлись во мнениях относительно использования мата в творчестве. В интервью радиостанции "Говорит Москва" Пригожин раскритиковал лексику, используемую Шнуровым в своих песнях.
РИА Новости11:27
Иосиф Пригожин
Я считаю, что за мaт в публичных местах как хaйп необходимо штрафовать от 10 миллионов рублей. Не нa 50 тысяч! Я ничего против Шнурa не имею, но когда 80 тысяч лoхов стоят и вместе с ним пoют три буквы… Я сразу обращаю внимание на общество, что ему не хватает того самого, о котором говорит Шнур.
— Иосиф Пригожин, российский музыкальный продюсерМосковский Комсомолец 08:11

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Сергей Шнуров
Российский рок-музыкант, киноактёр, телеведущий и художник. Лидер групп «Ленинград» и «Рубль».
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