Музыка
Шнуров в стихах ответил Пригожину на оскорбление своих фанатов
Шнуров в стихах ответил Пригожину на оскорбление своих фанатовГазета.Ru10:35
Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров в своем инстаграме в стихах ответил продюсеру Иосифу Пригожину, который назвал фанатов группы "лохами" за то, что они "скандируют слово из трех букв".
Газета.Ru10:35
Оценить
105 человек отреагировали
Я считаю, что за мaт в публичных местах как хaйп необходимо штрафовать от 10 миллионов рублей. Не нa 50 тысяч! Я ничего против Шнурa не имею, но когда 80 тысяч лoхов стоят и вместе с ним пoют три буквы… Я сразу обращаю внимание на общество, что ему не хватает того самого, о котором говорит Шнур.
— Иосиф Пригожин, российский музыкальный продюсерМосковский Комсомолец 08:11
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 13:11, Ашберн
Музыка
Ариана Гранде с новым клипом побила рекорд «YouTube»
Обновлено в 12:06
Музыка
София Ротару отказалась от участия в фестивале «Песня года»
Ротару отказалась приехать на фестиваль из-за военного положения на Украине. У певицы гражданство этой страны.
Обновлено в 10:03
Музыка
Чиновницу «никто не просил рожать» высмеяли в КВН
Уральскую чиновницу Ольгу Глацких, которая запомнилась фразой «государство не просило вас рожать», процитировали в КВН.
Обновлено в 12:37
Музыка
Группа «Чайф» назвала иркутский дворец спорта «Труд» сараем
Лидер рок-группы «Чайф» назвал иркутский дворец спорта «Труд» сараем.
Обновлено в 08:43
Музыка
Собчак вступилась за задержанную в Новосибирске группу IC3PEAK
Ксения Собчак выступила с поддержкой музыкальной группы IC3PEAK, лидера которой задержали на новосибирском вокзале.
Обновлено в 11:12
Музыка
Русский «Мастодонт» выпустил первый альбом
Дебютный альбом "Несуществующий рыцарь" группы "Мастодонт/Masta Don't" увидел свет 30 ноября 2018 года.
Обновлено в 07:59
Музыка
Детский «хор Светлакова» спел песню про Нижнекамск на СТС
Обновлено в 03:17
Музыка
Концерт рэпера Басты впервые пройдет в Вологде
Мероприятие пройдет в ДС «Вологда». Баста также выступает под псевдонимами «Ноггано» и N1NT2ND0.
Обновлено в 11:53
Музыка
Макс Покровский юбилейно обматерил шоу-бизнес за «выпендреж»
Обновлено в 08:01
Музыка
Молдавская группа DoReDos приняла участие в концерте «Песня года 2019»
Молдавская группа DoReDos, представлявшая страну на Евровидени-2018, приняла участие в концерте «Песня года».
Обновлено в 12:25
Музыка
«Мы» развалились на две части и выпустили собственные половинки
Порой создается впечатление, что старые песни дуэта Mirele просто творчески переработала и выпустила их как новые.
Обновлено в 08:29
Музыка
Нижегородец Сергей Ламас покинул шоу «Голос»
33-летний нижегородец Сергей Ламас покинул шоу «Голос».
Обновлено в 03:15
Музыка
Рязанцы услышали популярные романсы XIX – XX веков
Певицы исполнили популярные произведения XIX – XX веков и народные песни. Открыла концерт Елена Браткова.
Обновлено в 10:52
Музыка
Для жителей Петрозаводска споет певица Наргиз
В Петрозаводске с концертом «Вдвоем» выступит Наргиз Закирова, которая стала особенно популярна после телевизионного шоу «Голос».
Обновлено в 11:11
Музыка
Ансамбль песни и пляски ЧФ в этом году дал 180 концертов в России и за рубежом
Обновлено в 05:54