Шнуров предложил разогнать Минкульт на слушаниях в ГосдумеИзвестия 07:16

Сергей Шнуров и Андрей Макаревич пришли в Госдуму на слушания, посвященные законопроекту «О культуре». Сергей Шнуров заявил журналистам, что хочет донести до собравшихся нехитрую мысль: депутаты и сенаторы далеки от народа, а он — нет. И обрушился на Минкульт: «Всех разгонать, как матрос Железняк!»

с чего всё началось

Ни в какой нормальной стране нет министерства культуры! Я буду отстаивать такую позицию: всеx разогнать, как матрос Железняк.

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров впервые принял участие в заседании совета по культуре при Госдуме. В ходе слушаний, посвященных законопроекту «О культуре», музыкант обрушился с критикой на Минкульт.

Шнуров предложил разогнать Минкульт на слушаниях в Госдуме

Космос Пентагону понадобился ядерный ракетный двигатель Ядерный ракетный двигатель для космических полетов на лунной орбите начнет разрабатывать в 2020 году Агентство перспективных оборонных разработок (DARPA) Пентагона, сообщает 22 марта Aviation Week.

Спорт Алина Загитова выиграла чемпионат мира по фигурному катанию Российская фигуристка Алина Загитова завоевала золото на чемпионате мира по фигурному катанию в Японии.

Шоу-бизнес Певица Рита Дакота обвинила своих коллег в хайпе на смерти Началовой Российская исполнительница Рита Дакота выразила соболезнования в связи со смертью Юлии Началовой, отметив, что не дружила с ней, но была подписана на страницу певицы в социальных сетях.

Наука Обработка мозга лазером моментально вылечила крыс от алкоголизма Научные специалисты Института Скриппса в США успешно апробировали на крысах новый способ терапии алкогольной зависимости, который они сами охарактеризовали как «революционный метод лечения алкоголизма в любой форме».

Армия и оружие National Interest о главных отличиях Су-57 от F-35 По мнению журналиста американского издания, российский истребитель Су-57 превосходит F-35 не только по дальности полета и скорости, но и по маневренности, однако уступает своему американскому конкуренту по скрытности.

Происшествия В Челябинске школьницы избили сверстницу за поддельные кроссовки Ученицы одной из школ Челябинска избили сверстницу из-за поддельных кроссовок популярного бренда.

Политика Венгрия получила гарантию поставки российского газа в обход Украины Глава МИДа Венгрии Петер Сийярто заявил о том, что страна получила гарантии от российского «Газпрома» на поставку газа в будущем году, вне зависимости от исхода переговоров между РФ и Украиной.

Политика ООН: статус Голанских высот остается неизменным Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что изменение статуса Голанских высот в обход Совета безопасности — прямое нарушение решений ООН, передает РИА Новости.

Происшествия Нападение на полицейского в Нижнекамске попало на видео В Сети появилось видео происшествия, случившегося утром в пятницу у городского управления МВД Нижнекамска.

Армия и оружие Белый дом сообщил о полном освобождении Сирии от ИГ Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила о полном освобождении территории Сирии от террористической группировки "Исламское государство".

Происшествия Вице-мэра Майкопа задержали за взятку Заместитель главы администрации Майкопа задержан и помещен в изолятор за взятку, в отношении него возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК по Республике Адыгея.

Авто Jaguar Land Rover засудил китайцев за копирование дизайна После нескольких лет судебных разбирательств компания Jaguar Land Rover выиграла дело о плагиате против китайской компании Landwind, которая практически полностью скопировала дизайн кроссовера Range Rover Evoque для своей модели X7.

Кино Звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк призналась, что перенесла инсульт «Мать драконов» из популярного во всем мире сериала «Игра престолов» Эмилия Кларк сделала неожиданное признание - в 2011 году она оказалась на волоске от смерти.

Экономика Набиуллина: производители жертвуют маржой из-за повышения НДС Фото: Гавриил Григоров / ТАСС Производители жертвуют частью маржи для сохранения клиентов на фоне повышения НДС, заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.

Политика В ООН озвучат отношение к заявке России по расширению шельфа в Арктике Первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации Денис Храмов в комментарии изданию «РИА Новости» сообщил, что комиссия ООН определила свое отношение к заявке России по расширению шельфа в Арктике.

Политика Норкин выгнал украинского политолога из студии НТВ и перекрестился Ведущий программы "Место встречи" Андрей Норкин выгнал из студии украинского политолога Павла Жовниренко в ходе одного из выпусков передачи, транслировавшегося в прямом эфире.

Экономика Госдума приняла доплаты для пенсионеров сверх прожиточного минимума Госдума РФ сегодня приняла в третьем чтении законопроект о повышении доплат малообеспеченным пенсионерам сверх прожиточного минимума.

Общество Андрей Малахов посетил перевал Дятлова Трагедия произошла в 1959 году. Тогда группа студентов под руководством Игоря Дятлова отправилась в лыжный поход на Северный Урал.

Шоу-бизнес Названа настоящая фамилия Юлии Началовой Певица Юлия Началова, скоропостижно скончавшаяся 16 марта, на самом деле имела двойную фамилию.

Спорт Апелляция отклонена: биатлонистке Васильевой грозит дисквалификация Российская биатлонистка Маргарита Васильева была признана виновной в пропуске трех допинг-тестов.

Общество Forbes назвал 15 бизнесменов, изменивших представление о России Журнал Forbes составил рейтинг предпринимателей, «ломающих стереотипы и меняющих представление о России».

Происшествия СК предъявил обвинения по делу о незаконных полетах на бизнес-джетах 12 марта стало известно, что СК изъял четыре бизнес-джета по делу об уклонении от таможенных платежей, на следующий день фигурантов дела отправили под домашний арест.