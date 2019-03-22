Политика

Шнуров предложил разогнать Минкульт на слушаниях в ГосдумеИзвестия 07:16

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров впервые принял участие в заседании совета по культуре при Госдуме. В ходе слушаний, посвященных законопроекту «О культуре», музыкант обрушился с критикой на Минкульт.
Читать в источнике
Сергей Шнуров
Ни в какой нормальной стране нет министерства культуры! Я буду отстаивать такую позицию: всеx разогнать, как матрос Железняк.
— Сергей ШнуровМосковский Комсомолец 05:35
с чего всё началось

Шнур на слушаниях в Госдуме предложил разогнать Минкульт

Сергей Шнуров и Андрей Макаревич пришли в Госдуму на слушания, посвященные законопроекту «О культуре». Сергей Шнуров заявил журналистам, что хочет донести до собравшихся нехитрую мысль: депутаты и сенаторы далеки от народа, а он — нет. И обрушился на Минкульт: «Всех разгонать, как матрос Железняк!»
Московский Комсомолец05:35

Подробнее о событии

Сергей Шнуров предложил разогнать Минкульт

Коммерсантъ08:14

Словами про разгон чиновников Шнур навел шороху в Госдуме

Московский Комсомолец11:17

Шнуров предложил разогнать Минкультуры

РБК08:55

Сергей Шнуров предложил разогнать Министерство культуры

Пятый канал08:23

Шнуров предложил разогнать Минкульт

РИА Новости10:53

Сергей Шнуров призвал разогнать Минкультуры

REGNUM06:20

Шнуров объяснил, зачем пришел на слушания в Госдуму

РЕН ТВ07:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 13:25, Ашберн
Космос

Пентагону понадобился ядерный ракетный двигатель

Ядерный ракетный двигатель для космических полетов на лунной орбите начнет разрабатывать в 2020 году Агентство перспективных оборонных разработок (DARPA) Пентагона, сообщает 22 марта Aviation Week.
Обновлено в 10:48
Спорт

Алина Загитова выиграла чемпионат мира по фигурному катанию

Российская фигуристка Алина Загитова завоевала золото на чемпионате мира по фигурному катанию в Японии.
Обновлено в 08:33
Шоу-бизнес

Певица Рита Дакота обвинила своих коллег в хайпе на смерти Началовой

Российская исполнительница Рита Дакота выразила соболезнования в связи со смертью Юлии Началовой, отметив, что не дружила с ней, но была подписана на страницу певицы в социальных сетях.
Обновлено в 06:01
Наука

Обработка мозга лазером моментально вылечила крыс от алкоголизма

Научные специалисты Института Скриппса в США успешно апробировали на крысах новый способ терапии алкогольной зависимости, который они сами охарактеризовали как «революционный метод лечения алкоголизма в любой форме».
Обновлено 19 марта в 14:16
Армия и оружие

National Interest о главных отличиях Су-57 от F-35

По мнению журналиста американского издания, российский истребитель Су-57 превосходит F-35 не только по дальности полета и скорости, но и по маневренности, однако уступает своему американскому конкуренту по скрытности.
Обновлено в 10:31
Происшествия

В Челябинске школьницы избили сверстницу за поддельные кроссовки

Ученицы одной из школ Челябинска избили сверстницу из-за поддельных кроссовок популярного бренда.
Обновлено в 10:49
Шоу-бизнес

Перенесший инсульт Носков впервые за долгое время появился на публике

Обновлено в 09:11
Политика

Венгрия получила гарантию поставки российского газа в обход Украины

Глава МИДа Венгрии Петер Сийярто заявил о том, что страна получила гарантии от российского «Газпрома» на поставку газа в будущем году, вне зависимости от исхода переговоров между РФ и Украиной.
Обновлено в 01:07
Политика

ООН: статус Голанских высот остается неизменным

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что изменение статуса Голанских высот в обход Совета безопасности — прямое нарушение решений ООН, передает РИА Новости.
Обновлено в 13:05
Происшествия

Нападение на полицейского в Нижнекамске попало на видео

В Сети появилось видео происшествия, случившегося утром в пятницу у городского управления МВД Нижнекамска.
Обновлено в 11:28
Происшествия

После приговора Гриб объявил голодовку

Обновлено в 05:57
Армия и оружие

Белый дом сообщил о полном освобождении Сирии от ИГ

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила о полном освобождении территории Сирии от террористической группировки "Исламское государство".
Обновлено в 13:18
Экономика

Thomas Cook объявил о покупке российского туроператора «Библио-Глобус»

Обновлено в 09:47
Происшествия

Вице-мэра Майкопа задержали за взятку

Заместитель главы администрации Майкопа задержан и помещен в изолятор за взятку, в отношении него возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК по Республике Адыгея.
Обновлено в 12:45
Авто

Jaguar Land Rover засудил китайцев за копирование дизайна

После нескольких лет судебных разбирательств компания Jaguar Land Rover выиграла дело о плагиате против китайской компании Landwind, которая практически полностью скопировала дизайн кроссовера Range Rover Evoque для своей модели X7.
Обновлено в 10:30
Кино

Звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк призналась, что перенесла инсульт

«Мать драконов» из популярного во всем мире сериала «Игра престолов» Эмилия Кларк сделала неожиданное признание - в 2011 году она оказалась на волоске от смерти.
Обновлено в 00:31
Экономика

Набиуллина: производители жертвуют маржой из-за повышения НДС

Фото: Гавриил Григоров / ТАСС Производители жертвуют частью маржи для сохранения клиентов на фоне повышения НДС, заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.
Обновлено в 11:36
Политика

В ООН озвучат отношение к заявке России по расширению шельфа в Арктике

Первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации Денис Храмов в комментарии изданию «РИА Новости» сообщил, что комиссия ООН определила свое отношение к заявке России по расширению шельфа в Арктике.
Обновлено вчера в 20:24
Политика

Норкин выгнал украинского политолога из студии НТВ и перекрестился

Ведущий программы "Место встречи" Андрей Норкин выгнал из студии украинского политолога Павла Жовниренко в ходе одного из выпусков передачи, транслировавшегося в прямом эфире.
Обновлено в 09:48
Происшествия

В Ленобласти машинист поезда спас привязанную к рельсам собаку

В Ленобласти кто-то привязал собаку к рельсам, по которым ходят поезда.
Обновлено в 05:00
Экономика

Госдума приняла доплаты для пенсионеров сверх прожиточного минимума

Госдума РФ сегодня приняла в третьем чтении законопроект о повышении доплат малообеспеченным пенсионерам сверх прожиточного минимума.
Обновлено вчера в 05:27
Кино

Netflix снимет «Трех мушкетеров»

Обновлено в 08:37
Общество

Андрей Малахов посетил перевал Дятлова

Трагедия произошла в 1959 году. Тогда группа студентов под руководством Игоря Дятлова отправилась в лыжный поход на Северный Урал.
Обновлено в 12:30
Шоу-бизнес

Названа настоящая фамилия Юлии Началовой

Певица Юлия Началова, скоропостижно скончавшаяся 16 марта, на самом деле имела двойную фамилию.
Обновлено в 12:38
Спорт

Апелляция отклонена: биатлонистке Васильевой грозит дисквалификация

Российская биатлонистка Маргарита Васильева была признана виновной в пропуске трех допинг-тестов.
Обновлено в 11:31
Шоу-бизнес

Лолите стало плохо после концерта в Ростове-на-Дону

Обновлено вчера в 16:26
Общество

Познер объяснил отношение в России к женщинам как ко второму сорту

Обновлено в 04:25
Общество

Forbes назвал 15 бизнесменов, изменивших представление о России

Журнал Forbes составил рейтинг предпринимателей, «ломающих стереотипы и меняющих представление о России».
Обновлено в 05:35
Происшествия

СК предъявил обвинения по делу о незаконных полетах на бизнес-джетах

12 марта стало известно, что СК изъял четыре бизнес-джета по делу об уклонении от таможенных платежей, на следующий день фигурантов дела отправили под домашний арест.
Обновлено в 12:17
Происшествия

Момент крушения парома в Ираке попал на видео

Камера наблюдения засняла крушение парома на реке Тигр недалеко от иракского Мосула. Погибли по меньшей мере 93 человека.
Обновлено в 05:29
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Сергей Шнуров
Российский рок-музыкант, киноактёр, телеведущий и художник. Лидер групп «Ленинград» и «Рубль».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное