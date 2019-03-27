Общество
Шнуров пожаловался в прокуратуру на продюсера «Ласкового мая»Известия вчера в 17:00
Адвокат Константин Добрынин, представляющий интересы музыканта и лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова, обратился в прокуратуру и следственные органы Москвы в связи с высказываниями продюсера «Ласкового мая» Андрея Разина в отношении исполнителя.
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При Сталине Шнурова давно бы расстреляли. Тому из коренных москвичей, кто разобьёт этому подонку рожу, я готов дать премию пять миллионов рублей и защищать его в суде.
— Андрей Разин, российский политикNewInform вчера в 20:21
с чего всё началось
Разин отреагировал на это в Instagram, заявив, что слова Шнурова оскорбляют столицу и что "каждый порядочный москвич при первой же встрече набил бы ему рожу".РИА Новости03:34
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Продюсер «Ласкового мая» может получить «статью» за пост о Шнурове
Московский Комсомолецвчера в 18:00
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