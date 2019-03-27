Общество

Шнуров пожаловался в прокуратуру на продюсера «Ласкового мая»Известия вчера в 17:00

Адвокат Константин Добрынин, представляющий интересы музыканта и лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова, обратился в прокуратуру и следственные органы Москвы в связи с высказываниями продюсера «Ласкового мая» Андрея Разина в отношении исполнителя.
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Андрей Разин
При Сталине Шнурова давно бы расстреляли. Тому из коренных москвичей, кто разобьёт этому подонку рожу, я готов дать премию пять миллионов рублей и защищать его в суде.
— Андрей Разин, российский политикNewInform вчера в 20:21
с чего всё началось
Разин отреагировал на это в Instagram
, заявив, что слова Шнурова оскорбляют столицу и что "каждый порядочный москвич при первой же встрече набил бы ему рожу".
РИА Новости03:34

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Шнуров пожаловался в прокуратуру на продюсера «Ласкового мая»

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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 04:34, Ашберн
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Компания Lamborghini сообщила о проверке относительно названия бренда Aurus в связи с попыткой его регистрации на территории Европейского союза.
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Андрей Разин
Российский политик
Российский политик, менеджер, певец и музыкальный продюсер, наиболее известный по работе с группой «Ласковый май». Заслуженный артист Республики Крым, ответственный секретарь Московского купечества.
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Сергей Шнуров
Российский рок-музыкант, киноактёр, телеведущий и художник. Лидер групп «Ленинград» и «Рубль».
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