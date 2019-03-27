Общество

Шнуров пожаловался в прокуратуру на продюсера «Ласкового мая»Известия 17:00

Добрынин ссылается на пост Разина в Instagram от 23 марта, в котором тот обвинил лидера «Ленинграда» в оскорблении жителей столицы, призвав «каждого порядочного москвича» при первой же встречи со Шнуровым «набить ему рожу». За это продюсер пообещал премию в 5 млн рублей и защиту в суде.
Читать в источнике
Андрей Разин
При Сталине Шнурова давно бы расстреляли. Тому из коренных москвичей, кто разобьёт этому подонку рожу, я готов дать премию пять миллионов рублей и защищать его в суде.
— Андрей Разин, российский политикNewInform 20:21
с чего всё началось

Андрей Разин готов заплатить пять миллионов за избиение Шнура

Первым не выдержал продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин.
Daily Stormвчера в 10:34

Подробнее о событии

Шнуров пожаловался в СКР и прокуратуру на продюсера «Ласкового мая»

РБК20:17

Продюсер «Ласкового мая» может получить «статью» за пост о Шнурове

Московский Комсомолец18:00

Шнуров пожаловался в прокуратуру на продюсера «Ласкового мая»

Известия17:00

Прокуратуру призвали изучить пост продюсера «Ласкового мая» о Шнурове

RT на русском17:34

«Разбитую рожу» Шнурова оценили в пять миллионов

News.ruвчера в 12:47

Продюсер «Ласкового мая» готов заплатить пять млн рублей за избиение Шнурова

URA.Ruвчера в 12:02

Андрей Разин готов заплатить пять миллионов за избиение Шнура

Daily Stormвчера в 10:34
Показать все источники
Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 20:56, Ашберн
Политика

Сирия запросила заседание Совбеза ООН по Голанским высотам

Сирия запросила заседание Совета безопасности ООН по Голанским высотам, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на дипломатов.
Обновлено в 19:47
Музыка

«Евровидение-2019» находится под угрозой отмены

Проведение музыкального конкурса "Евровидение" в Тель-Авиве находится под угрозой в связи с обострившимся конфликтом между Израилем и Палестиной.
Обновлено в 20:06
Политика

Путин и Лукашенко обсудили российско-белорусские отношения

Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с белорусским лидером Александром Лукашенко обсудил актуальные вопросы российско-белорусских отношений с акцентом на развитие сотрудничества в рамках Союзного государства.
Обновлено в 16:38
Гаджеты

Huawei представила новые смартфоны P30 и P30 Pro

Обновлено в 11:34
Теннис

Изнер вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Майами

Американец Джон Изнер пробился в четвертьфинал теннисного турнира серии "Мастерс" в Майами, призовой фонд которого превышает 8,3 миллиона долларов.
Обновлено в 14:12
Происшествия

Экс-министру Михаилу Абызову предъявлены обвинения

Следственный комитет обвинил бывшего министра по делам "Открытого правительства" РФ Михаила Абызова в хищении 4 млрд рублей и организации преступного сообщества.
Обновлено в 17:40
Космос

Уфологи обнаружили базу пришельцев в Антарктиде

Внешне объект уфологам напомнил какую-то базу, а после длительного анализа информации эксперты и вовсе заявили, что на юге нашей планеты найдена база пришельцев с Нибиру.
Обновлено в 17:44
Общество

Директор роддома в Башкирии объяснила смех врачей над зарплатами

Директор Салаватского городского родильного дома Альбина Фатыхова заявила, что смех врачей на информацию о средних зарплатах был заранее спланированной акцией.
Обновлено в 20:09
Спорт

Туктамышева вошла в состав сборной на командный ЧМ

Стал известен состав сборной России на командный чемпионат мира по фигурному катанию.
Обновлено в 11:28
Общество

Уволенная из-за фото в купальнике учительница отказала министру

Министерство просвещения России поручило региональным органам управления образованием Алтайского края выяснить причину увольнения учителя русского языка и литературы Татьяны Кувшинниковой из Барнаула, у которой начался конфликт с руководством школы из-за опубликованной в соцсетях фотографии в легком платье, сообщили в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 14:25
Шоу-бизнес

Вдова Николая Караченцова экстренно госпитализирована

Актриса Людмила Поргина госпитализирована в одну из московских клиник. Об этом сообщают журналисты Федерального агентства новостей.
Обновлено в 05:33
Армия и оружие

National Interest оценило противостояние Су-27 и B-52

Обновлено в 03:21
Политика

В Кремле прокомментировали решение Трампа по Голанским высотам

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал решение президента США Дональда Трампа по Голанским высотам.
Обновлено в 05:40
Экономика

Минтруд предложил рассчитывать пенсии по продолжительности жизни

В документе сообщается, что увеличение продолжительности жизни в России может привести к завышению размера назначаемой накопительной пенсии.
Обновлено в 15:27
Авто

Составлен ТОП-10 самых продаваемых седанов в России

Обновлено в 08:27
Авто

Lamborghini сообщила о проведении проверки из-за названия бренда Aurus

Обновлено в 12:34
Политика

Соловьев выгнал из студии экспертов за потасовку

Гостю программы Грэгу Вайнеру не понравилась брошенная в его адрес экспертом Араиком Степаняном реплика.
Обновлено в 14:21
Энергетика

Минэнерго: Население не обяжут платить за «умные» счетчики газа

Ранее газета "Известия" со ссылкой на Минэнерго сообщила, что ведомство направило письмо в правительство с расчетами о том, во сколько может обойтись внедрение интеллектуальной системы учета газа в России, и якобы предложило включить расходы на установку ПУГ в тариф для населения.
Обновлено в 05:49
Армия и оружие

Экс-посол Украины призвал бояться арктической войны с Россией

Бывший посол Украины в США Юрий Щербак заявил, что Россия якобы может начать войну на одном из четырех направлений.
Обновлено в 19:54
Космос

NASA отменило выход двух женщин-астронавтов в открытый космос с МКС

Национальное управление по аэронавтике и исследованиям космического пространства (NASA) отменило выход в открытый космос двух женщин из-за отсутствия подходящего скафандра.
Обновлено вчера в 22:54
Общество

Текслер встретился с жителями взорвавшегося дома в Магнитогорске

Жители дома в Магнитогорске, где произошел взрыв бытового газа, пожаловались временно исполняющему обязанности губернатора Челябинской области Алексею Текслеру, что не могут получить выплаты и компенсации, в частности, за поврежденные автомобили.
Обновлено в 08:36
Политика

Британское правительство ответило отказом на петицию за отмену Brexit

В заявлении отмечается, что правительство намерено и дальше продвигать достигнутое соглашение по условиям выхода из ЕС в парламенте, чтобы обеспечить Brexit.
Обновлено в 19:53
Происшествия

Boeing 737 MAX экстренно сел в США из-за неполадок

В американском аэропорту экстренную посадку совершил авиалайнер Boeing 737 MAX авиакомпании Southwest Airlines, передает ТАСС со ссылкой на Fox News.
Обновлено в 17:05
Наука

Ученые: Работа в ночную смену повышает риск выкидыша

Ученые из Копенгагена выяснили, что работа в ночную смену может повысить риск выкидыша.
Обновлено в 06:22
Общество

В Росгвардии попросили не считать их бойцов «монстрами с палкой»

Ранее 26 марта глава Росгвардии Виктор Золотов заявил, что в ведомстве сформировали специальную морскую бригаду для охраны Крымского моста.
Обновлено в 07:42
Армия и оружие

Трое российских военных погибли в Сирии в ходе боя с террористами

Обновлено в 00:21
Общество

Союз театральных деятелей потребовал исключить Рудольфа Фурманова

Правление петербургского Союза театральных деятелей единогласно проголосовало за исключение директора театра «Русская антреприза» Рудольфа Фурманова из членов союза.
Обновлено в 09:26
Происшествия

Экс-зампреду на Камчатке предъявили обвинение в получении взятки

На Камчатке следователи предъявили обвинение бывшему заместителю председателя регионального правительства Валерию Карпенко.
Обновлено в 19:00
Шоу-бизнес

Климова позировала десятилетнему сыну в прозрачном платье

В кадре 41-летняя артистка позирует у окон отеля на территории ОАЭ в белом полупрозрачном платье.
Обновлено в 06:55
Политика

Ляшко выступил против запрета изучения русского языка на Украине

Лидер Радикальной партии Украины, кандидат на пост президента Олег Ляшко в эфире телеканала NewsOne заявил, что выступает против запрета на изучение русского языка в стране.
Обновлено в 16:52
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Андрей Разин
Российский политик
Российский политик, менеджер, певец и музыкальный продюсер, наиболее известный по работе с группой «Ласковый май». Заслуженный артист Республики Крым, ответственный секретарь Московского купечества.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Сергей Шнуров
Российский рок-музыкант, киноактёр, телеведущий и художник. Лидер групп «Ленинград» и «Рубль».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное