Общество

Шнуров пожаловался в прокуратуру на продюсера «Ласкового мая»Известия вчера в 17:00

Добрынин ссылается на пост Разина в Instagram от 23 марта, в котором тот обвинил лидера «Ленинграда» в оскорблении жителей столицы, призвав «каждого порядочного москвича» при первой же встречи со Шнуровым «набить ему рожу». За это продюсер пообещал премию в 5 млн рублей и защиту в суде.
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Андрей Разин
При Сталине Шнурова давно бы расстреляли. Тому из коренных москвичей, кто разобьёт этому подонку рожу, я готов дать премию пять миллионов рублей и защищать его в суде.
— Андрей Разин, российский политикNewInform вчера в 20:21
с чего всё началось

Андрей Разин готов заплатить пять миллионов за избиение Шнура

Первым не выдержал продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин.
Daily Storm25 марта в 10:34

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Шнуров испугался Разина, адвокат лидера «Ленинграда» обратился в прокуратуру

Аргументы недели00:43

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Адвокат Шнурова попросил проверить призыв к расправе над музыкантом

РИА Новостивчера в 17:08

Шнуров пожаловался в прокуратуру на продюсера «Ласкового мая»

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Продюсер «Ласкового мая» может получить «статью» за пост о Шнурове

Московский Комсомолецвчера в 18:00

Шнуров пожаловался на продюсера «Ласкового мая» в прокуратуру

URA.Ruвчера в 22:30

Андрей Разин готов заплатить пять миллионов за избиение Шнура

Daily Storm25 марта в 10:34
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Андрей Разин
Российский политик
Российский политик, менеджер, певец и музыкальный продюсер, наиболее известный по работе с группой «Ласковый май». Заслуженный артист Республики Крым, ответственный секретарь Московского купечества.
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Сергей Шнуров
Российский рок-музыкант, киноактёр, телеведущий и художник. Лидер групп «Ленинград» и «Рубль».
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