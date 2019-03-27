Шнуров пожаловался в прокуратуру на продюсера «Ласкового мая»Известия вчера в 17:00

с чего всё началось

При Сталине Шнурова давно бы расстреляли. Тому из коренных москвичей, кто разобьёт этому подонку рожу, я готов дать премию пять миллионов рублей и защищать его в суде.

Добрынин ссылается на пост Разина в Instagram от 23 марта, в котором тот обвинил лидера «Ленинграда» в оскорблении жителей столицы, призвав «каждого порядочного москвича» при первой же встречи со Шнуровым «набить ему рожу». За это продюсер пообещал премию в 5 млн рублей и защиту в суде.

Шнуров пожаловался в прокуратуру на продюсера «Ласкового мая»

Шоу-бизнес Телеведущий Оскар Кучера станет отцом в пятый раз Судя по всему, прибавления в семье телеведущего и актера осталось ждать недолго. Напомним, что Кучера в 2007 году женился в третий раз.

Наука В Китае нашли тысячи неизвестных науке окаменелостей животных Китайские ученые из Северо-Западного университета Китая опубликовали исследование, в котором рассказали, что во время последних археологических раскопок им удалось обнаружить тысячи окаменелостей животных возрастом около 518 миллионов лет.

Происшествия ФСБ проводит обыски у сторонников террористической организации в Крыму Обыски у сторонников организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* начаты в среду в Крыму, сообщает крымское управление ФСБ РФ.

Экономика Медведев пообещал не повышать налоги в ближайшие шесть лет Внесение неналоговых платежей в Налоговый кодекс не приведет к увеличению фискальной нагрузки, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на расширенной коллегии Минфина.

Политика Соловьев выгнал из студии устроивших потасовку экспертов В какой-то момент гость передачи Грэг Вайнер и эксперт Араик Степанян обменялись нелицеприятными фразами.

Общество Минтруд предложил рассчитывать пенсии по продолжительности жизни В документе сообщается, что увеличение продолжительности жизни в России может привести к завышению размера назначаемой накопительной пенсии.

Авто Ford прекратит производство и продажу легковых авто в России Автопроизводитель Ford может отказаться от выпуска и импорта в Россию легковых машин. Окончательное решение будет принято 27 марта.

Кино Мэйси Уильямс грубо выругалась по поводу «Новых мутантов» Исполнительница одной из ключевых ролей в основанном на комиксах Marvel фантастическом фильме "Новые мутанты" Мэйси Уильямс в весьма непечатных выражениях высказалась по поводу возможного прокатного графика.

Происшествия ФСО поймала укравших кабель правительственной связи у Кремля Сотрудники МВД и федеральной службы охраны (ФСО) задержали злоумышленников, которые пытались украсть часть кабеля специальной связи около Кремля.

Общество Россияне назвали свои любимые театры Большинство россиян, которые приняли участие в мартовском опросе ВЦИОМ, назвали своими любимыми театрами Большой театр, "Современник" и Мариинский театр, а самой запоминающейся постановкой - балет "Щелкунчик".

Технологии Сбербанк разрешит менять ПИН-код карты в мобильном приложении Зампред правления Сбербанка Светлана Кирсанова рассказала, что с апреля клиента банка смогут менять ПИН-код в мобильном приложении, пишет ТАСС.

Политика Порошенко назвал Путина своим главным оппонентом на выборах Президент Украины Петр Порошенко в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV заявил, что на президентских выборах в стране его основной противник — российский президент Владимир Путин.

Спорт Тренера дубля женского ЦСКА уволили после обвинения в домогательствах Тренер дубля женского ЦСКА команды СКА УОР 26 марта уволен со своей должности после обвинения в домогательствах.

Происшествия Снегоуборщик врезался в военный самолёт на аэродроме в Ульяновске Снегоуборочный автомобиль задел военный самолёт на стоянке аэродрома в Ульяновске.

Политика Сирия запросила заседание Совбеза ООН по Голанским высотам Сирия запросила заседание Совета безопасности ООН по Голанским высотам, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на дипломатов.

Экономика Около 1,5 миллиона украинцев могут лишиться водоснабжения В январе этого года у украинцев накопились задолженности за коммунальные услуги на 2,2 миллиарда долларов, а за электричество -210,9 миллиона долларов, информирует интернет-издание "Сегодня".

Армия и оружие Новый вертолет разрабатывают для аэромобильных подразделений ВДВ Работы по созданию нового вертолета для аэромобильных подразделений ВДВ ведут российские специалисты, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

Авто Началось производство Toyota Supra нового поколения Сегодня стало известно, что в Австрии произвели первый экземпляр обновленной модели спорткара Toyota GR Supra.

Политика Трамп продлил действие режима ЧП в связи с угрозой кибератак Президент США Дональд Трамп продлил на год введенное еще Бараком Обамой в 2015 году чрезвычайное положение в связи с угрозой кибератак.

Общество Директор роддома в Башкирии объяснила смех врачей над зарплатами Директор Салаватского городского родильного дома Альбина Фатыхова заявила, что смех врачей на информацию о средних зарплатах был заранее спланированной акцией.

Авто Названы самые популярные новые седаны в России Самым востребованным седаном прошлого года стал Hyundai Solaris. Модель разошлась тиражом 65,6 тыс. экземпляров (-4%).

Гаджеты Смартфон Samsung Galaxy Note 10 может лишиться физических кнопок Вместо физических кнопок Samsung Galaxy Note 10 может получить сенсорные, а также новейшую технологию чувствительных к сжатию граней, как у HTC или Google.