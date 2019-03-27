Общество

Шнуров пожаловался в прокуратуру на продюсера «Ласкового мая»Известия вчера в 17:00

Добрынин ссылается на пост Разина в Instagram от 23 марта, в котором тот обвинил лидера «Ленинграда» в оскорблении жителей столицы, призвав «каждого порядочного москвича» при первой же встречи со Шнуровым «набить ему рожу». За это продюсер пообещал премию в 5 млн рублей и защиту в суде.
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Андрей Разин
При Сталине Шнурова давно бы расстреляли. Тому из коренных москвичей, кто разобьёт этому подонку рожу, я готов дать премию пять миллионов рублей и защищать его в суде.
— Андрей Разин, российский политикNewInform вчера в 20:21
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URA.Ruвчера в 22:30

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Шнуров пожаловался в прокуратуру на продюсера «Ласкового мая»

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Продюсер «Ласкового мая» может получить «статью» за пост о Шнурове

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РИА Новостивчера в 17:08
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Ранее в России предложили ввести стандарты по бесплатному питанию для всех учащихся школ и профессиональных учебных заведений в возрасте до 18 лет.
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Происшествия

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Как сообщили в группе ДТП и ЧП Санкт-Петербург "ВКонтакте", сегодня, 26 марта, около 22:00 на Выборгском шоссе под Петербургом столкнулись 3 машины.
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Андрей Разин
Российский политик
Российский политик, менеджер, певец и музыкальный продюсер, наиболее известный по работе с группой «Ласковый май». Заслуженный артист Республики Крым, ответственный секретарь Московского купечества.
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Сергей Шнуров
Российский рок-музыкант, киноактёр, телеведущий и художник. Лидер групп «Ленинград» и «Рубль».
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