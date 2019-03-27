Общество
Шнуров пожаловался в прокуратуру на продюсера «Ласкового мая»Известия вчера в 17:00
Добрынин ссылается на пост Разина в Instagram от 23 марта, в котором тот обвинил лидера «Ленинграда» в оскорблении жителей столицы, призвав «каждого порядочного москвича» при первой же встречи со Шнуровым «набить ему рожу». За это продюсер пообещал премию в 5 млн рублей и защиту в суде.
Читать в источнике
Оценить43
При Сталине Шнурова давно бы расстреляли. Тому из коренных москвичей, кто разобьёт этому подонку рожу, я готов дать премию пять миллионов рублей и защищать его в суде.
— Андрей Разин, российский политикNewInform вчера в 20:21
с чего всё началось
Первым не выдержал продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин.Daily Storm25 марта в 10:34
Подробнее о событии
Показать все источники
Продюсер «Ласкового мая» может получить «статью» за пост о Шнурове
Московский Комсомолецвчера в 18:00
Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 03:05, Ашберн
Игры
Metro Exodus получила первое крупное обновление
Режим «Новая игра +» даёт возможность после первого прохождения игры ещё раз отправиться в путешествие через всю Россию, но на этот раз вы с самого начала будет иметь доступ ко всем предметам из предыдущего прохождения.
Обновлено вчера в 09:24
Общество
В России выросла неформальная занятость
Доля занятых в неформальном секторе в России выросла в 2018 году и составила 20,1% от общей численности занятых в возрасте 15 лет и старше (14,6 млн человек), свидетельствуют данные Росстата, опубликованные на этой неделе.
Обновлено в 01:00
Происшествия
На западе Стокгольма прогремел взрыв
Обновлено в 02:18
Происшествия
Безработная москвичка лишилась сумки с миллионами рублей
Ранее сообщалось, что полиция изъяла у москвичек 80 кг таблеток для похудения.
Обновлено в 02:52
Общество
В Госдуме предложили учредить Школпитнадзор
Ранее в России предложили ввести стандарты по бесплатному питанию для всех учащихся школ и профессиональных учебных заведений в возрасте до 18 лет.
Обновлено в 00:37
Происшествия
Суть обвинения в отношении Абызова строится вокруг одной сделки
Сотрудники ФСБ задержали бывшего министра по делам «Открытого правительства» Михаила Абызова в Москве 26 марта.
Обновлено в 01:50
Происшествия
На экс-главу департамента администрации Кирова завели уголовное дело
Ранее руководитель фракции ЛДПР в Кировской городской думе Татьяна Веселова утверждала, что город в 2016 году лишился участка земли на улице Московской по схеме, аналогичной делу о парке Победы.
Обновлено в 02:30
Армия и оружие
«Новая газета» узнала детали гибели трех российских военных в Сирии
Три российских офицера, убитых в Сирии в конце февраля, отбились от колонны сопровождения и попали в засаду.
Обновлено вчера в 16:26
Шоу-бизнес
Наргиз Закирова показала фанатам архивное фото
Певица показала в Instagram архивное фото, сделанное в Нью-Йорке, где звезда запечатлена с длинными волосами.
Обновлено в 03:01
Политика
Ляшко выступил в защиту русского языка на Украине
Глава "Радикальной партии" Украины, кандидат в президенты Олег Ляшко выступил против запрета на изучение и использование русского языка в стране.
Обновлено вчера в 16:37
Шоу-бизнес
Пугачева о причине развода: «Он надо мной издевался»
В середине апреля Алла Пугачева отметит 70-летие большим концертом в Кремле. Приготовления к празднику начались еще зимой.
Обновлено в 02:33
Происшествия
На Выборгском шоссе произошло массовое ДТП. Есть пострадавшие
Как сообщили в группе ДТП и ЧП Санкт-Петербург "ВКонтакте", сегодня, 26 марта, около 22:00 на Выборгском шоссе под Петербургом столкнулись 3 машины.
Обновлено вчера в 16:03
Экономика
Козак подтвердил отказ компании Ford от выпуска легковушек в России
Вице-премьер Дмитрий Козак подтвердил, что компания Ford отказалась от импорта и выпуска легковых автомобилей в России и приняла решение остаться только в сегменте легких коммерческих автомобилей (LCV).
Обновлено в 02:39
Энергетика
Нефтяники продлят заморозку цен на бензин до июля
Нефтяники заключили соглашение с правительством о продлении заморозки цен на бензин до 1 июля.
Обновлено вчера в 10:07
Шоу-бизнес
Елена Малышева впервые показала маму-инвалида
Главной героиней выпуска стала мама телеведущей, которая передвигается с помощью специальных ходунков на колесах.
Обновлено в 03:00
Экономика
Силуанов пообещал рост пенсий на 20%
В ходе выступления на коллегии Минфина Силуанов отметил, что пенсии участников программы ИПК существенно увеличатся — рост может составить до 20% и будет зависеть от уровня заработной платы.
Обновлено вчера в 06:00
Футбол
Чалов: шутка о предложении «Реала»? Надеюсь, когда-нибудь это станет реальностью
Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов рассказал о наблюдении за английской Премьер-лигой, а также выразил надежду, что однажды окажется в мадридском «Реале».
Обновлено в 02:24
Шоу-бизнес
Николас Кейдж решил жениться в четвертый раз
Голливудский актер Николас Кейдж решил в четвертый раз пойти под венец. Избранницей 55-летней кинозвезды стала визажистка Эрика Койке.
Обновлено в 00:30
Армия и оружие
Якобы погибший в Сирии офицер вручил награды бойцам в Тольятти
Глава думского комитета по обороне Владимир Шаманов и командир отдельной бригады спецназа Центрального военного округа полковник Альберт Омаров вручили награды в одной из воинских частей Тольятти.
Обновлено вчера в 22:30
Общество
Эксперты назвали характерные для знаков зодиака профессии
Специалисты сервиса по поиску работы SuperJob, проведя масштабные исследования, назвали характерные для знаков зодиака профессии.
Обновлено вчера в 22:28
Экономика
Чистая прибыль «Татнефти» по РСБУ в 2018 году увеличилась почти вдвое
Чистая прибыль "Татнефти" по РСБУ в 2018 году выросла по сравнению c предыдущим годом почти вдвое, до 197,523 миллиарда рублей, следует из отчетности компании.
Обновлено в 01:59
Наука
Ученые открыли новые частицы на Большом адронном коллайдере
В феврале сообщалось, что ученые, в том числе и российские физики, открыли новую частицу на Большом адронном коллайдере.
Обновлено в 02:55
Общество
Двое студентов три недели выживали в джунглях голышом и без еды
Обновлено вчера в 23:42
Политика
Немецкий бизнесмен объяснил важность «Северного потока — 2»
Российский газопровод "Северный поток — 2" сделает энергоснабжение в Германии надежнее, заявил глава немецкого энергетического концерна GASG Герхард Хольтмайер в интервью газете Tagesspiegel.
Обновлено вчера в 18:19
Происшествия
На салатовой ветке московского метро произошел сбой
Сбой в движении поездов произошел на Люблинско-Дмитровской линии в московском метрополитене, сообщила пресс-служба столичной подземки в Twitter.
Обновлено в 02:13
Политика
Абызов был самым богатым министром, у которого «нет ничего святого»
Будущий министр федерального правительства и фигурант списка самых богатых россиян Михаил Абызов родился 46 лет назад в Минске, в небогатой семье.
Обновлено вчера в 18:10
Шоу-бизнес
Сдавшего Джигарханяна реабилитируют после тяжелой болезни
Народный артист СССР Армен Джигарханян пока воздерживается от визитов в свой театр и восстанавливается после госпитализации, передает РИА "Новости" со ссылкой на друга артиста Артура Согомоняна.
Обновлено вчера в 07:10
Общество
Уволенная из-за фото в купальнике учительница отказала министру
Министерство просвещения России поручило региональным органам управления образованием Алтайского края выяснить причину увольнения учителя русского языка и литературы Татьяны Кувшинниковой из Барнаула, у которой начался конфликт с руководством школы из-за опубликованной в соцсетях фотографии в легком платье, сообщили в пресс-службе ведомства.
Обновлено вчера в 14:25
Хоккей
Александр Овечкин встретился с Трампом в Белом доме
Помимо Овечкина, встречу посетили и другие российские легионеры столичного клуба - Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов.
Обновлено 25 марта в 17:26
Происшествия
Возле Кремля похитили кабель правительственной связи
Неизвестные похитили фрагмент кабеля правительственной связи из коллектора, расположенного рядом с московским Кремлем, сообщает "Московский комсомолец".
Обновлено вчера в 06:27