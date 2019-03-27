Общество
Шнуров пожаловался в прокуратуру на продюсера «Ласкового мая»Известия 17:00
Добрынин ссылается на пост Разина в Instagram от 23 марта, в котором тот обвинил лидера «Ленинграда» в оскорблении жителей столицы, призвав «каждого порядочного москвича» при первой же встречи со Шнуровым «набить ему рожу». За это продюсер пообещал премию в 5 млн рублей и защиту в суде.
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При Сталине Шнурова давно бы расстреляли. Тому из коренных москвичей, кто разобьёт этому подонку рожу, я готов дать премию пять миллионов рублей и защищать его в суде.
— Андрей Разин, российский политикNewInform 20:21
с чего всё началось
Первым не выдержал продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин.Daily Stormвчера в 10:34
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