Шнуров пожаловался в прокуратуру на продюсера «Ласкового мая»Известия 17:00

с чего всё началось

Адвокат Константин Добрынин, представляющий интересы музыканта и лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова, обратился в прокуратуру и следственные органы Москвы в связи с высказываниями продюсера «Ласкового мая» Андрея Разина в отношении исполнителя.

Шнуров пожаловался в прокуратуру на продюсера «Ласкового мая»

Политика Конгресс США дал указание Госдепу оценить угрозу России в Венесуэле Законопроект о противодействии влиянию России в Венесуэле приняла Палата представителей Конгресса США 25 марта, говорится в документе, опубликованном на сайте нижней палаты парламента.

Происшествия Пассажиров лайнера Viking Sky пригласят в новый круиз Все пассажиры круизного лайнера Viking Sky, у которого 23 марта отказал один из двигателей у западного побережья Норвегии, получат в виде компенсации приглашение в новый круиз.

Футбол Португалия обжаловала результат матча со сборной Украины Федерация футбола Португалии опротестовала результат матча отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против сборной Украины.

Происшествия Экс-зампреду на Камчатке предъявили обвинение в получении взятки На Камчатке следователи предъявили обвинение бывшему заместителю председателя регионального правительства Валерию Карпенко.

Экономика Минтруд предложил рассчитывать пенсии по продолжительности жизни В документе сообщается, что увеличение продолжительности жизни в России может привести к завышению размера назначаемой накопительной пенсии.

Политика Соловьев выгнал из студии экспертов за потасовку Гостю программы Грэгу Вайнеру не понравилась брошенная в его адрес экспертом Араиком Степаняном реплика.

Политика Немецкий бизнесмен объяснил важность «Северного потока — 2» Российский газопровод "Северный поток — 2" сделает энергоснабжение в Германии надежнее, заявил глава немецкого энергетического концерна GASG Герхард Хольтмайер в интервью газете Tagesspiegel.

Происшествия На Выборгском шоссе произошло массовое ДТП, есть пострадавшие Как сообщает Федеральное агентство новостей, массовое ДТП произошло вечером вторника, 26 марта, на Выборгском шоссе между Сертолово и КАДом.

Общество Фурманов прокомментировал представление к исключению из СТД Руководитель театра «Русская антреприза» и народный артист РФ Рудольф Фурманов заявил, что представление к его исключению из Союза театральных деятелей связано с завистью других людей.

Кино Патрику Зюскинду исполнилось 70 Немецкий писатель Патрик Зюскинд отмечает 70-летие. Его роман «Парфюмер» стал одним из самых узнаваемых произведений современной литературы.

Экономика В мае россиянам пересчитают социальные пенсии С 1 января 2019 года сложилась ситуация, что пенсия у малообеспеченных россиян выросла, а доплата сократилась.

Армия и оружие Израиль начал наносить удары по целям ХАМАС в секторе Газа Израиль начал наносить удары по целям ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщает Associated Press.

Футбол Павел Погребняк отделался легким испугом Ранее Погребняк в интервью "Комсомольской правде" назвал смешной ситуацию, когда за национальную команду России выступают темнокожие футболисты, а также заявил, что не понимает вызова в сборную натурализованного бразильца Ари.

Транспорт На Сахалине возобновили движение на одном из закрытых ранее участков дорог Движение возобновили на одном из двух закрытых ранее участков автомобильных дорог на Сахалине, сообщает региональный главк МЧС.

Авто Ford закроет завод во Всеволожске Автомобильная компания Ford планирует закрыть завод во Всеволожске. На предприятии на сегодняшний день выпускают 95 автомобилей в сутки.

Гаджеты Некоторые смартфоны Apple могут заблокировать Судья комиссии США по международной торговле (КМТ) заявила, что некоторые гаджеты Apple должны быть заблокированы из-за выявленных нарушений, сообщает Bloomberg.

Политика Европарламент поддержал отказ от сезонного перевода часов с 2021 года Европейский парламент поддержал проект закона об отмене сезонного перевода часов с 2021 года, передает пресс-служба ЕП.

Авто Lamborghini сообщила о проведении проверки из-за названия бренда Aurus Итальянский автопроизводитель Lamborghini подтвердил проведение юридического анализа, связанного со схожестью названия российского автомобиля Aurus и ее модели Urus, сообщает «РИА Новости».

Интернет В сети появилось «кладбище» всех закрытых проектов Google В сети появился сайт Killed by Google, на котором размещены в общей сложности 149 закрытых проектов известного IT-гиганта.

Происшествия СК возбудил дело по факту пыток людей в тайных тюрьмах СБУ в Донбассе Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту истязаний и пыток мирного населения сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ) на территориях самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Происшествия У Кремля выкрали кабель правительственной связи Фрагмент кабеля правительственной связи похищен из коллектора рядом с московским Кремлем, пишет «Московский комсомолец».

Армия и оружие «Новая газета» узнала детали гибели трех российских военных в Сирии Трое российских офицеров, убитых в Сирии в конце февраля, отбились от колонны сопровождения и попали в засаду.

Финансы Набиуллина: ЦБ не влияет на курс рубля через бюджетное правило ЦБ РФ не использует покупку валюты по бюджетному правилу для управления курсом рубля, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.