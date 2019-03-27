Общество

Шнуров пожаловался в прокуратуру на продюсера «Ласкового мая»Известия вчера в 17:00

Адвокат Константин Добрынин, представляющий интересы музыканта и лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова, обратился в прокуратуру и следственные органы Москвы в связи с высказываниями продюсера «Ласкового мая» Андрея Разина в отношении исполнителя.
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Андрей Разин
Ввиду того, что правительство Москвы всё-таки решило не связываться с Сергеем Шнуровым после оскорбления Москвы и москвичей нецензурными словами, я так и не дождался от него никаких извинений перед москвичами.
— Андрей Разин, российский политикЦарьград 06:45
с чего всё началось
26 марта Разин опубликовал в инстаграме новый
 пост, в котором в более мягкой форме раскритиковал высказывания Шнурова: «Мне кажется, после тех слов, которые Сергей Шнуров сказал в отношении Москвы и москвичей, каждый порядочный москвич, при первой же встрече, набил бы ему рожу».
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Российский политик
Российский политик, менеджер, певец и музыкальный продюсер, наиболее известный по работе с группой «Ласковый май». Заслуженный артист Республики Крым, ответственный секретарь Московского купечества.
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Сергей Шнуров
Российский рок-музыкант, киноактёр, телеведущий и художник. Лидер групп «Ленинград» и «Рубль».
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