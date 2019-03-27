Общество
Шнуров пожаловался в прокуратуру на продюсера «Ласкового мая»Известия вчера в 17:00
Адвокат Константин Добрынин, представляющий интересы музыканта и лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова, обратился в прокуратуру и следственные органы Москвы в связи с высказываниями продюсера «Ласкового мая» Андрея Разина в отношении исполнителя.
Читать в источнике
Оценить71
Ввиду того, что правительство Москвы всё-таки решило не связываться с Сергеем Шнуровым после оскорбления Москвы и москвичей нецензурными словами, я так и не дождался от него никаких извинений перед москвичами.
— Андрей Разин, российский политикЦарьград 06:45
с чего всё началось
26 марта Разин опубликовал в инстаграме новый пост, в котором в более мягкой форме раскритиковал высказывания Шнурова: «Мне кажется, после тех слов, которые Сергей Шнуров сказал в отношении Москвы и москвичей, каждый порядочный москвич, при первой же встрече, набил бы ему рожу».Дождь03:22
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 09:11, Ашберн
Технологии
Минкомсвязь разработала концепцию развития интернета вещей в РФ
Минкомсвязь РФ планирует одобрить концепцию развития интернета-вещей (loT) в России.
Обновлено в 02:35
Политика
Экс-министра обороны СССР Язова приговорили к 10 годам тюрьмы в Литве
Окружной суд Вильнюса заочно приговорил экс-министра обороны СССР Дмитрия Язова к 10 годам лишения свободы по делу о январских событиях 1991 года в Литве, передает ТАСС.
Обновлено в 05:06
Происшествия
Экс-министру Михаилу Абызову предъявлены обвинения
Следственный комитет обвинил бывшего министра по делам "Открытого правительства" РФ Михаила Абызова в хищении 4 млрд рублей и организации преступного сообщества.
Обновлено вчера в 17:40
Происшествия
СК задержал ещё одного фигуранта по делу полковника Захарченко
Следственный комитет провёл новые обыски по делу о взятках полковника Дмитрия Захарченко.
Обновлено в 07:55
Политика
Телеведущий Соловьев выгнал из студии устроивших потасовку гостей
Участниками потасовки стали гости программы Грэг Вайнер и Араик Степанян.
Обновлено вчера в 15:49
Происшествия
Сожитель матери девочки-маугли рассказал о ее поведении
Обновлено в 07:58
Политика
ФСБ задержала в Крыму 20 сторонников «Хизб-ут-Тахрир»
ФСБ России сообщает о задержании в Крыму сторонников международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир" (запрещена в России).
Обновлено в 06:58
Экономика
Совет Федерации одобрил закон о доиндексации пенсий
Совет Федерации одобрили закон о доиндексации пенсий выше прожиточного минимума пенсионера, передает РИА «Новости».
Обновлено в 06:03
Спорт
Обнародована сумма призовых российских биатлонистов за сезон
Обнародованы данные о сумме призовых российских биатлонистов за сезон-2018/19. Информация появилась на сайте «Матч ТВ».
Обновлено вчера в 12:02
Политика
Кемеровская область официально получила второе название Кузбасс
Кемеровская область официально получила второе название — Кузбасс.
Обновлено в 09:01
Кино
В Совфеде выступили против выхода фильма Лунгина «Братство» 9 мая
Надо, чтобы ветеранские организации продолжили диалог с режиссером этого фильма, чтобы вы подключились к этой работе.
Обновлено в 04:03
Армия и оружие
«Вертолеты России» намерены создать в Китае четыре сервисных центра
Холдинг "Вертолеты России" (входит в госкорпорацию "Ростех") намерен до 2021 года создать в Китае четыре сервисных центра по ремонту вертолетов российского производства, сообщил РИА Новости в среду на выставке в малайзийском Лангкави заместитель гендиректора холдинга Игорь Чечиков.
Обновлено в 00:10
Футбол
«Бавария» может приобрести Хаверца
Полузащитник «Байера» Кай Хаверц может продолжить карьеру в «Баварии».
Обновлено в 09:02
Шоу-бизнес
Алина Кабаева впервые рассказала о семье
Самая знаменитая российская гимнастка Алина Кабаева не любит рассказывать о своей личной жизни.
Обновлено в 01:51
Культура
Мэр Белгорода принял присягу под марш из «Звездных войн»
Обновлено в 06:18
Политика
Россия, Австралия и Нидерланды обсудили катастрофу MH17
Представители России, Австралии и Нидерландов провели консультации по поводу малайзийского Boeing MH17, сбитого в июле 2014 года над Донбассом.
Обновлено в 07:39
Общество
Минтруд предложил рассчитывать пенсии по продолжительности жизни
В документе сообщается, что увеличение продолжительности жизни в России может привести к завышению размера назначаемой накопительной пенсии.
Обновлено вчера в 15:27
Происшествия
В Югре грейдер засыпал снегом ребенка
Обновлено в 07:52
Авто
Mercedes показал «заряженный» седан AMG A35
Компания Mercedes-Benz дополнила семейство А-класса «заряженной» версией седана в исполнении AMG A35.
Обновлено в 04:58
Происшествия
В головном офисе Swedbank идут обыски
В Швеции национальное Управление по борьбе с экономическими преступлениями проводит обыски в головном офисе банка Swedbank, который ранее заподозрили в отмывании порядка $4,2 млрд на фоне аналогичного дела в Danske Bank.
Обновлено в 07:22
Общество
Посмеявшихся над зарплатами сотрудниц роддома вынудили уволиться
Более двадцати сотрудников единственного роддома в башкирском городе Салават были вынуждены уволиться по собственному желанию, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 02:53
Происшествия
Защита Аркадия Маркова обжалует решение суда
Защита островского депутата Аркадия Маркова, которого 27 марта признали виновным в оправдании терроризма, обжалует решение суда.
Обновлено в 05:14
Политика
Эрдоган нашел ответ на решение Трампа по Голанским высотам
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал изменение статуса музея собора Святой Софии в Стамбуле на мечеть своего рода ответом на решение президента США Дональда Трампа признать суверенитет Израиля над сирийскими Голанскими высотами, а Иерусалим столицей еврейского государства.
Обновлено в 07:33
Политика
Умер «Мастер Йода» Пентагона Энди Маршалл
Бывший руководитель организации в составе Пентагона, которого в Пекине, предположительно, называли Мастером Йода министерства обороны, Энди Маршалл скончался в возрасте 97 лет, сообщает издание Defense News со ссылкой на конгрессмена.
Обновлено в 02:36
Финансы
Рубль слегка снизился к доллару и евро на старте торгов в среду
Доллар США и евро незначительно повышаются на "Московской бирже" в среду утром; рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне снижения большинства валют emerging markets.
Обновлено в 03:22
Армия и оружие
Экс-военный ВСУ передал ДНР тысячи секретных документов силовиков
Экс-военнослужащий ВСУ перешел на сторону Донецкой народной республики и передал секретные документы украинских вооруженных сил.
Обновлено в 06:36
Космос
«Марсианские» микробы успешно прожили полтора года на обшивке МКС
Бактерии-экстремофилы, "высаженные" учеными на внешнюю обшивку МКС, хорошо перенесли длительное облучение солнечным ультрафиолетом и жизнь в типично "марсианской" атмосфере.
Обновлено в 07:18