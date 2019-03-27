Общество
Шнуров пожаловался в прокуратуру на продюсера «Ласкового мая»Известия вчера в 17:00
Адвокат Константин Добрынин, представляющий интересы музыканта и лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова, обратился в прокуратуру и следственные органы Москвы в связи с высказываниями продюсера «Ласкового мая» Андрея Разина в отношении исполнителя.
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В связи с этим, я принял решение сегодня из города Тюмени, где я нахожусь на гастролях, заказным письмом направить заявление Александру Ивановичу Бастрыкину о привлечении Шнурова к уголовной ответственности за деяния, которые он совершил в отношении Москвы и москвичей.
— Андрей Разин, российский политикГазета.Ru 09:44
с чего всё началось
26 марта Разин опубликовал в инстаграме новый пост, в котором в более мягкой форме раскритиковал высказывания Шнурова: «Мне кажется, после тех слов, которые Сергей Шнуров сказал в отношении Москвы и москвичей, каждый порядочный москвич, при первой же встрече, набил бы ему рожу».Дождь03:22
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