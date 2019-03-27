Шнуров пожаловался в прокуратуру на продюсера «Ласкового мая»Известия вчера в 17:00

с чего всё началось

В связи с этим, я принял решение сегодня из города Тюмени, где я нахожусь на гастролях, заказным письмом направить заявление Александру Ивановичу Бастрыкину о привлечении Шнурова к уголовной ответственности за деяния, которые он совершил в отношении Москвы и москвичей.

Адвокат Константин Добрынин, представляющий интересы музыканта и лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова, обратился в прокуратуру и следственные органы Москвы в связи с высказываниями продюсера «Ласкового мая» Андрея Разина в отношении исполнителя.

Шнуров пожаловался в прокуратуру на продюсера «Ласкового мая»

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