Общество

Шнуров пожаловался в прокуратуру на продюсера «Ласкового мая»Известия вчера в 17:00

Адвокат Константин Добрынин, представляющий интересы музыканта и лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова, обратился в прокуратуру и следственные органы Москвы в связи с высказываниями продюсера «Ласкового мая» Андрея Разина в отношении исполнителя.
Читать в источнике
Андрей Разин
В связи с этим, я принял решение сегодня из города Тюмени, где я нахожусь на гастролях, заказным письмом направить заявление Александру Ивановичу Бастрыкину о привлечении Шнурова к уголовной ответственности за деяния, которые он совершил в отношении Москвы и москвичей.
— Андрей Разин, российский политикГазета.Ru 09:44
с чего всё началось
Тем временем Разин в своем Instagram опубликовал
 свое обращение в Следственный комитет с требованием привлечь Шнурова к уголовной ответственности «за деяния, которые он совершил в отношении Москвы и москвичей».
ЗакC.Ру03:55

Подробнее о событии

Садальский сравнил Разина с героями-панфиловцами

News.ru06:15

«Насилует москвичей»: Разин объяснил, зачем подал иск на Шнурова

РИА Новости08:03

Продюсер «Ласкового мая» пожаловался на Шнурова в Следственный комитет

Известия05:14

«Насилует нас много лет»: Разин подал в суд на Шнурова

Дни.ру07:33

Андрей Разин разнес Навального и Явлинского за нежелание спасти Москву от нападок Шнура

Daily Storm08:38

Шнуров испугался Разина, адвокат лидера «Ленинграда» обратился в прокуратуру

Аргументы недели00:43

Шнуров пожаловался на продюсера «Ласкового мая» в прокуратуру

URA.Ruвчера в 22:30
Показать все источники
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 15:18, Ашберн
Происшествия

Водителей просят объезжать перекрытую демонстрантами трассу «Кавказ»

Обновлено в 09:34
Политика

На Украине намерены возбудить уголовное дело против Бойко и Медведчука

На Украине возбуждают уголовное дело в отношении кандидата в президенты Юрия Бойко и главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука за незаконное пересечение границы в связи с их поездкой в Россию.
Обновлено в 13:18
Политика

Трамп потребовал от России уйти из Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что Россия должна покинуть территорию Венесуэлы, сообщает агентство Bloomberg.
Обновлено в 11:55
Шоу-бизнес

Божена Рынска впервые сообщила о наследстве Малашенко

Вдова одного из основателей НТВ Игоря Малашенко Божена Рынска в интервью Ксении Собчак рассказала, что после самоубийства мужа она ничего не получила от него по наследству.
Обновлено в 10:49
Происшествия

Экс-министр Абызов отправится в СИЗО «Лефортово»

Бывший министр «Открытого правительства» Михаил Абызов будет заключен под арестом в следственном изоляторе №2 ФСИН («Лефортово»).
Обновлено в 15:12
Футбол

«Бавария» объявила о трансфере Лукаса Эрнандеса

Обновлено в 13:01
Общество

Умер космонавт Валерий Быковский

Участник первого набора в отряд космонавтов, дважды Герой Советского Союза Валерий Быковский умер на 85-м году жизни.
Обновлено в 12:32
Политика

Лукашенко уволил губернатора после посещения коровника

Обновлено вчера в 17:52
Наука

Новый речной экраноплан появится в России

Центральный аэрогидродинамический институт (ЦАГИ) имени Н.Е. Жуковского во времена СССР занимался разработками экранопланов с 1960-х годов.
Обновлено в 11:35
Авто

Дмитрий Козак подтвердил уход компании Ford с российского рынка

Обновлено в 06:40
Политика

КПРФ решила передать мандат депутата Госдумы бизнесмену Берулаве

В среду лидер КПРФ Геннадий Зюганов встретился с двумя ключевыми кандидатами на вакантное место в Госдуме, и по итогам собеседований было принято решение в пользу экс-депутата от КПРФ, бизнесмена Михаила Берулавы, сообщил источник РБК в коммунистической партии и подтвердил зампред ЦК КПРФ Дмитрий Новиков.
Обновлено в 10:32
Происшествия

Суд арестовал гендиректора компании – поставщика компьютеров для МВД

Басманный суд Москвы арестовал гендиректора АО «Т-платформы» Всеволода Опанасенко, задержанного по делу о злоупотреблении полномочиями, передает «Интерфакс».
Обновлено в 05:59
Происшествия

В Казахстане разбился вертолет с 13 военными

Вертолет ВВС Казахстана разбился после вылета из города Актау, на его борту находились 13 человек.
Обновлено в 11:33
Космос

Ученые определили, что реки на Марсе были шире и глубже, чем земные

Обновлено в 14:27
Авто

Daimler продаст 50% доли Smart китайской Geely

Обновлено в 05:07
Авто

KIA оценили как Mercedes: клиент отсудил у дилера более 7 миллионов за неработающий подогрев сидений

Несколько раз у автомобиля выходил из строя подогрев сидений, и, по словам владельца, в общей сложности Sorento был в неисправном состоянии более двух месяцев.
Обновлено вчера в 23:33
Наука

Ученые научились включать программу самоуничтожения ВИЧ

Исследователи из Корнеллского университета (США) нашли способ принудительного включения программы самоуничтожения вируса иммунодефицита человека (ВИЧ).
Обновлено 25 марта в 17:20
Общество

Мексиканская Interjet остановила полеты 15 самолетов Superjet 100

Мексиканская авиакомпания Interjet, в парке которой находятся 22 российских самолета Sukhoi Superjet 100, остановила эксплуатацию 15 из них, сообщает портал FlightGlobal со ссылкой на свой сервис, анализирующий полеты мирового флота.
Обновлено в 11:30
Политика

В Дании опровергли отказ «Газпрому» по маршруту «Северного потока — 2»

«Интерфаксу» оператор газопровода Nord Stream 2 AG сообщил, что Дания запросила дополнительную экологическую оценку маршрута прохождения газопровода к югу от острова Борнхольм, но заявки по-прежнему находятся на рассмотрении.
Обновлено в 12:10
Космос

NASA сообщило о проблемах с аккумуляторной батареей на МКС

Обновлено вчера в 17:22
Шоу-бизнес

Елена Малышева впервые показала маму-инвалида

Главной героиней выпуска стала мама телеведущей, которая передвигается с помощью специальных ходунков на колесах.
Обновлено в 03:00
Политика

Генсек Всемирной исламской лиги назвал Россию образцом мира и согласия

Генеральный секретарь Всемирной исламской лиги шейх Мохаммед бин Абделькерим Аль-Иса назвал Российскую Федерацию образцом мира и согласия.
Обновлено в 05:42
Политика

Медведев назвал самые слабые регионы России

Государство должно принять меры для выравнивания социально-экономического развития регионов, поскольку условия жизни в субъектах могут отличаться друг от друга в несколько раз, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено в 10:26
Происшествия

Напавшие на посольство КНДР в Мадриде могли записывать налет на камеры

По сведением испанской газеты El Pais, устроившие нападение на посольство КНДР в Мадриде записывали налет на видео и фото.
Обновлено в 14:47
Политика

Путин отодвинул охранника во время встречи со спортсменами

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с участниками Универсиды-2019 отодвинул сотрудника службы охраны, который загораживал камеру.
Обновлено в 14:37
Армия и оружие

В России появится единая военно-строительная компания

«Реализация проекта позволит перейти к единой некоммерческой структуре военно-строительного комплекса и наделить её статусом единственного исполнителя», — сказал Шойгу на коллегии Минобороны.
Обновлено в 05:07
Экономика

Совет Федерации одобрил поправки об индексации пенсий

Законодательная инициатива, позволяющая доиндексировать пенсии неработающим пенсионерам сверх прожиточного минимума, одобрена Советом Федерации РФ 27 марта.
Обновлено в 06:40
Политика

Мэй пообещала уйти в отставку после Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что подаст в отставку после того, как произойдет Brexit.
Обновлено в 14:35
Происшествия

Петербуржец заплатит 56 млн рублей за перепланировку в квартире

Обновлено в 07:32
Авто

FT: Renault рассматривает возможность слияния с Fiat Chrysler

Французский автоконцерн Renault намерен возобновить в ближайшие 12 месяцев переговоры с японским Nissan о слиянии, а затем планирует объединиться в одну компанию еще с одним автопроизводителем, скорее всего, с итало-американским Fiat Chrysler.
Обновлено в 03:41
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Андрей Разин
Российский политик
Российский политик, менеджер, певец и музыкальный продюсер, наиболее известный по работе с группой «Ласковый май». Заслуженный артист Республики Крым, ответственный секретарь Московского купечества.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Сергей Шнуров
Российский рок-музыкант, киноактёр, телеведущий, художник и общественный деятель. Лидер групп «Ленинград» и «Рубль».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное