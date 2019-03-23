Экономика
Шнуров отказался от развития интернет-магазина из-за скачков рубляРБК вчера в 05:19
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров в интервью телеканалу РБК рассказал, что не стал развивать запущенный им в 2014 году бренд мужской одежды из-за скачка курса валют. Полную версию интервью смотрите на следующей неделе.
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Сергей Шнуров отказался от развития своего интернет-магазина по причине нестабильности валюты
Актуальные Новостивчера в 14:19
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Председатель правления ООО УК "Роснано" Анатолий Чубайс считает приватизацию компании маловероятной.
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Происшествия
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Спутник «Глонасс» планируют запустить с «Плесецка» в середине мая
Обновлено 22 марта в 23:46
Общество
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Декан исторического факультета Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского Александр Герцен в беседе с ТАСС сообщил, что в ходе экспедиции в Бахчисарай археологи обнаружили более 10 тыс. артефактов.
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Кадры с терпящего бедствие лайнера Viking Sky появились в сети
В сети появилось видео с терпящего бедствие норвежского круизного лайнера Viking Sky.
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На просторах Сети оказалось обнародовано одно из лучших на сегодняшний день изображений Юпитера.
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Производители разрабатывают и запускают в производство, а затем и в продажу смартфоны, у которых есть явные недостатки.
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Италия — Финляндия 2:0
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В Уфе отпраздновали вековой юбилей Башкортостана
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Руководство «Манчестер Юнайтед» в предстоящее летнее трансферное окно попытается приобрести нападающего лондонского «Челси» Каллума Хадсона-Одои, сообщает Daily Mail.
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В деле о хищениях в гособоронзаказе появились сайентологи
У руководителей Липецкого станкостроительного предприятия (ЛССП), где накануне прошли обыски в рамках дела о хищениях в гособоронзаказе, нашли литературу сайентологов.
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National Interest сравнил Су-57 и F-35
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В американском городе Сан-Франциско прогремела стрельба. В результате погиб один человек, еще трое получили ранения.
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