Экономика

Шнуров отказался от развития интернет-магазина из-за скачков рубляРБК вчера в 05:19

В 2014 году Шнуров подал заявку в Роспатент на регистрацию логотипа будущего бренда интернет-магазина.
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Шнуров отказался от развития интернет-магазина из-за скачков рубля

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров в интервью телеканалу РБК рассказал, что не стал развивать запущенный им в 2014 году бренд мужской одежды из-за скачка курса валют. Полную версию интервью смотрите на следующей неделе.
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Сергей Шнуров
Российский рок-музыкант, киноактёр, телеведущий и художник. Лидер групп «Ленинград» и «Рубль».
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