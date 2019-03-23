Шнуров отказался от развития интернет-магазина из-за скачков рубляРБК вчера в 05:19

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров в интервью телеканалу РБК рассказал, что не стал развивать запущенный им в 2014 году бренд мужской одежды из-за скачка курса валют. Полную версию интервью смотрите на следующей неделе.

с чего всё началось

В 2014 году Шнуров подал заявку в Роспатент на регистрацию логотипа будущего бренда интернет-магазина.

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