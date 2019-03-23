Общество

Шнуров отказался от развития интернет-магазина из-за скачков рубляРБК 05:19

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров в интервью телеканалу РБК рассказал, что не стал развивать запущенный им в 2014 году бренд мужской одежды из-за скачка курса валют. Полную версию интервью смотрите на следующей неделе.
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Шнуров: денег в стране — во! Все не знают, куда их вложить

Красная весна15:40

Сергей Шнуров отказался от развития своего интернет-магазина по причине нестабильности валюты

Актуальные Новости14:19

Шнуров отказался от развития интернет-магазина из-за скачков рубля

РБК05:19

Шнуров отказался от развития своего магазина одежды из-за скачков курса

Коммерсантъ09:10
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Политика

МВД и организаторы оценили число участников митинга КПРФ в Москве

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Происшествия

Появилось видео с терпящего бедствие в Норвегии круизного лайнера

Пассажиры круизного лайнера Viking Sky, который терпит бедствие у берегов Норвегии, запечатлели на кадрах ситуацию на борту.
Обновлено в 17:47
Политика

Бойко считает «Нафтогаз» бедой для Украины

Кандидат в президенты Украины и основатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко заявил, что компания «Нафтогаз» в связи с негативным отношением к ней общества стала «бедой» для страны.
Обновлено в 18:32
Происшествия

Четыре человека погибли при пожаре в Красноярском крае

Одноэтажный жилой дом сгорел в населенном пункте Таскино в Красноярском крае, под завалами на месте пожара обнаружены четверо погибших, включая двоих детей.
Обновлено в 09:27
Здоровье

Скворцова назвала главную причину смертности мужчин в России

Мужская смертность в России через пять лет должна снизиться до 530 человек на 100 тыс. населения, сообщила 22 марта министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
Обновлено вчера в 17:14
Авто

Стало известно о новых подробностях нашумевшего штрафа за старое авто

Ожидается, что легковые автомобили низкого экологического класса, которые будут въезжать под новые знаки, будут штрафоваться в автоматическом режиме.
Обновлено в 21:00
Политика

Sunday Times узнала о скорой отставке Мэй

Собеседник газеты утверждает, что в британском правительстве 11 министров пришли к мнению, что Мэй должна покинуть свой пост.
Обновлено в 19:01
Авто

В Сети показали фото BMW X5 M без камуфляжа

Фотошпионы показали в Сети фото нового BMW X5 M без камуфляжа.
Обновлено в 12:00
Армия и оружие

СМИ сообщили об отравлении боевиками газом 21 человека в Сирии

В сирийской провинции Хама 21 человек был госпитализирован с симптомами удушья из-за отравления токсичным газом.
Обновлено в 18:03
Экономика

Турция расследует отчет JP Morgan о вложениях в лиру

Bloomberg поясняет, что в этом документе два аналитика JP Morgan после того, как турецкая лира за день потеряла более 5%, рекомендовали инвесторам вкладываться в американские доллары вместо турецкой валюты.
Обновлено в 15:52
Общество

В Comedy Woman снова нашли оскорбление маршала-героя

Обновлено вчера в 16:38
Шоу-бизнес

Мария Кожевникова призналась, что она до сих пор не замужем

Несмотря на столь долгий срок отношений (пара вместе с 2013 года) и подрастающих детей, Мария и Евгений до сих не оформили свой брак официально.23 марта Мария стала героиней программы «Секрет на миллион» на НТВ.
Обновлено в 12:39
Кино

Новая серия «Игры престолов» попала в сеть

Детали первой серии финального сезона "Игры престолов" попали в сеть. Об этом сообщает издание Super.ru.
Обновлено в 07:58
Происшествия

Посетители в панике покинули парижский Диснейленд

Обновлено в 18:14
Космос

Конца света не будет: планета Нибиру уничтожена, считают конспирологи

Обновлено в 07:44
Шоу-бизнес

Отец Началовой назвал ее виновницей собственной смерти

Обновлено в 13:17
Футбол

Михаил Кержаков: «Разочаровали болельщиков и счетом, и игрой»

Будем надеяться на победу «Зенит» в товарищеском матче, который проходил в Санкт-Петербурге, уступил «Аустрии» со счетом 0:3.
Обновлено в 14:06
Происшествия

В Мали при атаке убиты 110 человек

Обновлено в 13:28
Религия

Безруков раскритиковал недовольных строительством храма в Екатеринбурге

Российский актер Сергей Безруков раскритиковал недовольных строительством храма Святой Екатерины в Екатеринбурге, посоветовав им «подумать о своей душе».
Обновлено в 16:32
Происшествия

В Испании задержали престарелых грабителей банков

В Испании задержали двух пожилых мужчин, которые совершили два нападения на банки в Барселоне и уже планировали новое ограбление в Мадриде.
Обновлено в 19:40
Политика

Расследование спецпрокурора Мюллера завершено

Спецпрокурор Роберт Мюллер завершил расследование по приписываемому России вмешательству в американские президентские выборы и передал итоговый отчет генеральному прокурору США Уильяму Барру, сообщил телеканал Fox News.
Обновлено вчера в 17:29
Политика

Порошенко: Украина идет правильным путем, с ней советуется Британия

На заседании Совета регионального развития Порошенко отметил, что Украина идет правильным путем.
Обновлено в 09:53
Политика

Президент Казахстана переименовал Астану в Нур-Султан

В субботу новым президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым был подписан указ о переименовании Астаны в город Нур-Султан.
Обновлено в 03:42
Происшествия

На плотине Vale в Бразилии объявили высший уровень тревоги

Обновлено в 14:03
Политика

Мединский ответил на призыв Шнурова разогнать Минкультуры

Государственные учреждения, занимающиеся культурой, есть во всех странах, заявил министр культуры Владимир Мединский в ходе открытого интервью, которое дал журналистке Софико Шеварднадзе.
Обновлено в 08:29
Энергетика

СУЭК планирует увеличить добычу угля в 2019 году на 5 млн тонн

Сибирская угольная энергетическая компания (СУЭК), крупнейшая в России по добыче угля, планирует в 2019 году добыть 115 млн тонн - на 5 млн тонн больше, чем в 2018-м.
Обновлено в 00:57
Происшествия

ОМОН ворвался к пенсионеру из-за 1,5 тысячи доплаты к пенсии

Общая сумма ущерба насчитывает 22 тысячи рублей, соощает Znak.com 21 марта утром к пенсионеру с обыском пришло от 8 до 10 человек.
Обновлено в 04:53
Происшествия

В аэропорту Домодедово в самолет пытался проникнуть голый пассажир

Обновлено в 05:57
Экономика

Правительство одобрило новый порядок выплат пособий сотрудникам МВД

Правительство РФ на заседании в четверг одобрило законопроект, согласно которому МВД РФ получит возможность определять порядок выплаты пособий в случаях гибели сотрудника МВД, получения им увечья на службе, а также возмещения вреда, причинённого имуществу сотрудника или его близких родственников, сообщается на сайте кабинета министров.
Обновлено в 06:53
Политика

Медведев поручил разработать концепцию нового КоАП

Минюст и Минэкономразвития России должны подготовить новую версию документа до 1 июня Премьер-министр России Дмитрий Медведев распорядился до 1 июня разработать концепцию нового Кодекса РФ об административных правонарушениях.
Обновлено в 02:51
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Сергей Шнуров
Российский рок-музыкант, киноактёр, телеведущий и художник. Лидер групп «Ленинград» и «Рубль».
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