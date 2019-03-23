Шнуров отказался от развития интернет-магазина из-за скачков рубляРБК 05:19

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров в интервью телеканалу РБК рассказал, что не стал развивать запущенный им в 2014 году бренд мужской одежды из-за скачка курса валют. Полную версию интервью смотрите на следующей неделе.

Армия и оружие Трамп заявил о полном освобождении территорий Сирии и Ирака от ИГ Соединенные Штаты вместе с партнерами по международной антитеррористической коалиции освободили все территории Сирии и Ирака, которые когда-то контролировала экстремистская группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

Армия и оружие На Донбассе уничтожен украинский оккупант, ещё один каратель погиб при невыясненных обстоятельствах В районе проведения оккупационной операции на Донбассе 22 марта погиб украинский военнослужащий Николай Денисов, который приехал в распоряжение комендатуры Константиновки.

Общество Акция «Ночь театров» открылась в Москве В акции "Ночь театров", которая пройдет в Москве в ночь на 24 марта 2019 года в рамках IV Московского культурного форума, примут участие более 70 московских театров, в том числе Театр Олега Табакова, театр "Геликон-опера", Театрально-культурный центр имени Всеволода Мейерхольда.

Политика WP: позиция Болтона повлияла на переговоры России и США по Сирии Переговоры России и США о возобновлении соглашения о прекращении огня «в значительной степени потерпели крах» в связи с позицией помощника американского лидера по национальной безопасности Джона Болтона по выводу войск США.

Наука Созданы алгоритмы, использующие перепрограммируемую ДНК Ученые из Университета Мейнут (Ирландия) и Калифорнийского технологического института на примере продемонстрировали, что возможна концепция перепрограммируемого компьютера на базе ДНК.

Спорт Загитова могла сняться с чемпионата мира Олимпийская чемпионка Алина Загитова могла сняться с чемпионата мира в японской Сайтаме меньше чем за неделю до старта соревнований.

Политика В Крыму ответили на приглашение проголосовать на выборах на Украине Крымчанам как гражданам РФ безразличны выборы на территории другого государства, призывы ехать на Украину для голосования, останутся без ответа, заявил глава Общественной палаты республики Григорий Иоффе.

Политика Порошенко заявил о направленном против Киева визите Бойко в Москву Визит кандидата в президенты Украины Юрия Бойко и лидера движения «Украинский выбор — право народа», члена партии «За жизнь» Виктора Медведчука в Россию направлен против Киева.

Футбол Юношеская сборная России разгромила Шотландию Юношеская сборная России (игроки 2002 года рождения) нанесла поражение команде Шотландии в матче второго тура Элитного раунда Евро-2019.

Хоккей 42-летний Хара подписал новый контракт с «Бостоном» Как сообщает клуб в своем твиттере, 42-летний защитник подписал новый контракт. Соглашение рассчитано на один сезон.

Общество В воскресенье в Петербурге обещают снег с дождем В воскресенье, 24 марта, в Петербурге ожидается облачная погода с прояснениями, а также небольшой дождь с мокрым снегом.

Религия В РПЦ назвали преступлением операции по смене пола "Сама по себе операция по перемене пола, с моей точки зрения и с точки зрения Церкви, является кощунством, она является преступлением против Бога", - сказал глава Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24" (ВГТРК).

Музыка Мединский предсказал победу Лазарева на «Евровидении» Министр культуры Владимир Мединский выразил уверенность в том, что Сергей Лазарев станет победителем "Евровидения" в 2019 году, передает РИА "Новости".

Спорт Бё выиграл пасьют на заключительном этапе Кубка мира в Холменколлене Норвежец Йоханнес Бё стал лучшим в гонке преследования на заключительном этапе Кубка мира по биатлону в Холменколлене (Норвегия).

Футбол «Зенит» уступил «Аустрии» в товарищеском матче Футболисты санкт-петербургского «Зенита» без игроков национальных сборных в составе уступили венской «Аустрии» в товарищеском поединке.

Политика Расследование спецпрокурора Мюллера завершено Спецпрокурор Роберт Мюллер завершил расследование по приписываемому России вмешательству в американские президентские выборы и передал итоговый отчет генеральному прокурору США Уильяму Барру, сообщил телеканал Fox News.

Теннис Хачанов проиграл Томпсону во втором круге турнира в Майами Встреча продолжалась один час 11 минут, за это время австралиец (77-я ракетка мира) шесть раз подал навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из четырех, а у Хачанова (12) четыре эйса и три двойные ошибки.

Происшествия У берегов Норвегии эвакуируют пассажиров круизного лайнера Спасательные службы Норвегии проводят эвакуацию 1,3 тысячи человек с круизного лайнера Viking Sky, у которого возникли проблемы с двигателем у западного побережья Норвегии, сообщает местное издание VG со ссылкой на информацию полиции.