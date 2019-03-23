Экономика
Шнуров отказался от развития интернет-магазина из-за скачков рубляРБК 05:19
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров в интервью телеканалу РБК рассказал, что не стал развивать запущенный им в 2014 году бренд мужской одежды из-за скачка курса валют. Полную версию интервью смотрите на следующей неделе.
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