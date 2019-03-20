Шнуров объявил о «прощальном» туре группы «Ленинград»RT на русском 06:12

Между сложными вещами я скажу, как не юнец – этот тур будет прощальным, вот и сказочке конец.

Лидер российского музыкального коллектива «Ленинград» Сергей Шнуров в своём аккаунте в социальной сети Instagram сообщил, что предстоящее турне группы, вероятно, станет последним. «Между сложными вещами я скажу, как не юнец: этот тур будет прощальным, вот и сказочке конец», — написал артист.

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