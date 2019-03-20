Музыка
Сергей Шнуров объявил о прощальном туре группы ЛенинградЭхо Москвы 07:31
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Прыгать и скакать приматом, / Доложу, нелегкий крест. / Я за всех ругался матом. / Бог не сдаст, свинья не съест.
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Происшествия
На Бали полиция застрелила двух россиян после ограбления обменника
«Полиция острова Бали утверждает, что двое убитых и один задержанный подозреваемый в ограблении обменного пункта — граждане России», — сообщил агентству пресс-атташе посольства Денис Тетюшин.
Обновлено в 10:07
Технологии
Во «ВКонтакте» появилась возможность создавать постеры
Свои фоны для постеров могут загружать пользователи и паблики "ВКонтакте".
Обновлено в 13:22
Политика
Суд приговорил Радована Караджича к пожизненному заключению
Обновлено в 13:11
Кино
Киту Харингтону потребовалось лечение после смерти Джона Сноу
Обновлено в 06:39
Экономика
Медведев подписал долгосрочную программу развития РЖД
Согласно сообщению на сайте правительства, основными задачами программы развития ОАО «Российские железные дороги» до 2025 года являются повышение «транспортной мобильности людей внутри и между агломерациями», расширение сети высокоскоростных магистралей, обновление подвижного состава и инфраструктуры РЖД, а также и развитие зарубежной деятельности компании, в том числе транзитных перевозок.
Обновлено в 11:50
Шоу-бизнес
Началову похоронят рядом с Малашенко
Обновлено в 10:46
Футбол
На стадионе «Динамо» поменяют газон
На московском стадионе "Динамо" имени Льва Яшина полностью поменяют газон. Об этом сообщается на официальном сайте "бело-голубых".
Обновлено в 11:11
Происшествия
В Подмосковье нашли арсенал преступной группировки
Сотрудники Следственного комитета и ФСБ обнаружили крупный тайник группировки, действовавшей в Московской области в 1990—2000-х годах.
Обновлено в 04:56
Наука
Одна прогулка в неделю снижает риск ранней смерти
Всего одна короткая прогулка в неделю снижает риск преждевременной смерти от сердечного приступа, инсульта или рака – таковы результаты исследования, где учитывались данные о здоровье 90 000 человек.
Обновлено вчера в 05:55
Экономика
Disney закрыл сделку по покупке 21st Century Fox за $71 млрд
Walt Disney Company закрыла сделку по приобретению части активов холдинга 21st Century Fox (Fox), сумма сделки — около $71 млрд, говорится на сайте Disney.
Обновлено в 12:34
Шоу-бизнес
В Москве госпитализировали Елену Беркову
Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2», порноактриса Елена Беркова доставлена в одну из столичных клиник.
Обновлено вчера в 21:26
Здоровье
Педиатры из США рекомендуют как можно раньше давать детям потенциальные пищевые аллергены
Ранее считалось, что иммунная система детей в возрасте до трех лет еще слишком незрелая, и потенциальные пищевые аллергены могут спровоцировать ее нежелательные и опасные для здоровья реакции, - поэтому давать их совсем маленьким нельзя.
Обновлено в 11:32
Происшествия
Водитель из Сенегала поджег автобус со школьниками в Италии
47-летний выходец из Сенегала, водитель автобуса, перевозивший школьников в окрестностях Милана, поджег транспортное средство, передает информагентство Askanews в среду, 20 марта.
Обновлено в 11:39
Политика
Президент Казахстана Назарбаев сложил полномочия
Обновлено вчера в 09:09
Политика
ЦИК Украины отказала ОБСЕ в регистрации 24 российских наблюдателей
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины на заседании 20 марта отказала Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ в регистрации 24 российских наблюдателей на выборы украинского президента.
Обновлено в 13:02
Происшествия
По заявлению Дмитрия Рогозина возбуждено уголовное дело о клевете
Сама статья УК РФ, по которой было возбуждено уголовное дело, подразумевает наказание в виде штрафа в размере до 1 млн руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до года либо в виде обязательных работ на срок до 240 часов.
Обновлено в 12:52
Происшествия
В Москве педофил десять лет держал мальчика в рабстве в коммуналке
В Москве педофил похитил девятилетнего мальчика и в течение десяти лет держал в рабстве. Об этом сообщает телеканал НТВ.
Обновлено в 12:43
Общество
Росстат сравнил чувства и тревоги у бедных и богатых россиян
У граждан с высокими и средними доходами чувство одиночества возникает значительно реже: 16,7% россиян с высокими доходами и 23,8% россиян со средними доходами сообщили, что испытывают это чувство.
Обновлено в 00:30
Авто
Компания Renault вывела на тесты полностью электрический Duster
Базирующийся в Румынии бренд Renault (Dacia) вывел на тесты полностью электрический Duster.
Обновлено в 11:51
Общество
Панин признался в ненависти к «грязной и уголовной» России
Актер Алексей Панин ненавидит Россию и считает, что это единственная страна в мире, кроме Северной Кореи, куда не хочется возвращаться.
Обновлено в 12:10
Здоровье
Росздравнадзор начал выяснять, почему амиодарон пропал из аптек
Росздравнадзор направил запросы производителям препарата амиодарон, чтобы выяснить причины его дефицита, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 12:36
Футбол
Дибала может продолжить карьеру в «Ливерпуле»
Обновлено в 11:06
Происшествия
Владимир Барсуков выслушал судью с кроссвордом
Во время оглашения приговора, длившегося три часа, Владимир Барсуков вел себя подчеркнуто спокойно: разгадал по меньшей мере четыре страницы кроссвордов из журнала.
Обновлено в 13:32
Политика
Трамп заявил, что не против публикации доклада Мюллера
Президент США Дональд Трамп заявил, что не против публикации доклада спецпрокурора Роберта Мюллера по "российскому расследованию".
Обновлено в 13:11
Наука
Названа смертельная опасность горячего чая и кофе
Американские ученые пришли к выводу, что употребление слишком горячего чая или кофе может удвоить риск рака пищевода.
Обновлено в 13:17
Политика
Белоусов назвал чушью слухи об участии в деле Baring Vostok
Помощник президента по экономическим вопросам Андрей Белоусов назвал «полной чушью» слухи о своей причастности к делу основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви.
Обновлено в 12:25
Космос
Модуль «Наука» для МКС может потерять ключевую функцию после ремонта
Обновлено вчера в 22:55