Музыка

Сергей Шнуров объявил о прощальном туре группы ЛенинградЭхо Москвы 07:31

Завершится тур в Петербурге 12 октября.
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Сергей Шнуров
Прыгать и скакать приматом, / Доложу, нелегкий крест. / Я за всех ругался матом. / Бог не сдаст, свинья не съест.
— Сергей ШнуровНациональная служба новостей 06:36

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Сергей Шнуров
Российский рок-музыкант, киноактёр, телеведущий и художник. Лидер групп «Ленинград» и «Рубль».
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Ленинград
Российский музыкальный коллектив
Российская музыкальная группа из Санкт-Петербурга, созданная Сергеем Шнуровым. Известна, в частности, эксцентричными песнями с большим количеством мата и алкогольно-бытовой тематикой. Группа использует в своём творчестве обширный состав духовых инструментов: труба, саксофон, тромбон, туба. Также группа иногда расширяется за счёт саксгорнов.
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