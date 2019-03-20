Музыка
Шнуров объявил о прощальном туре «Ленинграда»BFM.ru 06:08
Лидер «Ленинграда» Сергей Шнуров заявил, что нынешние гастроли станут последними для его команды. Об этом музыкант написал 20 марта на своей странице в Instagram.
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Прыгать и скакать приматом, / Доложу, нелегкий крест. / Я за всех ругался матом. / Бог не сдаст, свинья не съест.
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Шоу-бизнес
Юлию Началову похоронят рядом с мужем Божены Рынски
Обновлено в 08:55
Шоу-бизнес
Ксения Собчак вышла в свет с Константином Богомоловым
Ксения Собчак и Константин Богомолов вместе посетили международную премию в области классической музыки в Большом театре.
Обновлено в 08:45
Спорт
Алина Загитова лидирует после короткой программы на ЧМ в Японии
Россиянка Алина Загитова лидирует после короткой программы в женских одиночных соревнованиях на чемпионате мира по фигурному катанию, который проходит в японской Сайтаме.
Обновлено в 07:58
Армия и оружие
Ядерный бомбардировщик B-52 имитировал бомбардировку Балтфлота
Американцы продолжают вести учения и разведку у границ России - так стратегический ядерный бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress имитировал бомбардировку Балтфлота и пролетел около Петербурга.
Обновлено вчера в 07:18
Транспорт
Авиакомпания «Нордавиа» сменила название
Обновлено в 08:10
Экономика
Росстат изменит методику подсчета доходов россиян
Росстат фиксирует падение реальных доходов россиян пятый год подряд.
Обновлено в 08:37
Авто
Skoda Karoq начнут собирать в России
Производство нового компактного кроссовера Skoda Karoq наладят на заводе «Группы ГАЗ» в Нижнем Новгороде.
Обновлено в 08:28
Интернет
Opera для Android получает бесплатный VPN
Разработчики Opera сообщили, что пользователи этого браузера для ОС Android теперь смогут использовать бесплатный сервис VPN.
Обновлено в 04:21
Происшествия
Брошенную в московской квартире девочку выписали из больницы
Пятилетнюю девочку, которая была брошена одна в московской квартире, а затем проходила лечение в детской городской клинической больнице им. Башляевой, выписали из медучреждения, сообщила журналистам заместитель начальника управления социальной защиты населения Северо-Западного административного округа Москвы Светлана Хохлова.
Обновлено в 08:14
Политика
Путин поручил распространить ипотечные каникулы на все кредиты
Владимир Путин поручил распространить каникулы на все, в том числе ранее выданные ипотечные кредиты.
Обновлено в 06:11
Кино
Бри Ларсон рассказала о лесбийских предпочтениях Капитана Марвел
После выхода фильма фанаты заметили, что Капитан Марвел (Бри Ларсон) и героиня фильма «Тор: Рагнарек», каноническая бисексуальная икона Валькирия (Тесса Томпсон) очень подходят друг другу.
Обновлено вчера в 21:14
Происшествия
Семеро россиян ограбили обменник на Бали
Как рассказали в полиции Бали, вооруженные огнестрельным и холодным оружием неизвестные в масках, среди которых была одна женщина, напали на обменный пункт и похитили около 63 тысяч долларов США.
Обновлено в 05:35
Политика
Экс-президента Крыма арестовали за неповиновение полиции
В Симферополе суд арестовал на двое суток экс-президента Крыма Юрия Мешкова за неповиновение сотрудникам полиции.
Обновлено в 07:56
Гаджеты
Apple представила новые наушники AirPods
Новые AirPods оснащены процессором Apple H1, который, по заявлению компании, позволил повысить качество воспроизведения, увеличить скорость соединения наушников с устройствами, а также продлить время работы в режиме разговора без подзарядки на один час.
Обновлено в 09:20
Происшествия
В Подмосковье нашли арсенал преступной группировки
Сотрудники Следственного комитета и ФСБ обнаружили крупный тайник группировки, действовавшей в Московской области в 1990—2000-х годах.
Обновлено в 04:56
Спорт
Большунов и Непряева выступят на финальном этапе Кубка мира
За российскую команду выступят лидеры Александр Большунов и Наталья Непряева, которые ведут борьбу за победу в общем зачете Кубка мира по итогам сезона.
Обновлено в 08:38
Футбол
«МЮ» летом намерен приобрести Гризманна
Сообщается, что «Манчестер Юнайтед» намерен приобрести футболиста уже ближайшим летом.
Обновлено вчера в 10:07
Общество
Продолжительность жизни в России превысила 73 года
Средняя продолжительность жизни в России, по данным за 2018 год, составила более 73 лет, сообщила журналистам директор Российского геронтологического научно-клинического центра, главный внештатный гериатр Минздрава Ольга Ткачева.
Обновлено в 08:56
Экономика
Еврокомиссия оштрафовала Google на 1,49 млрд евро
Еврокомиссия оштрафовала компанию Google на 1,49 миллиарда евро за нарушения правил конкуренции при составлении рекламных контрактов.
Обновлено в 07:57
Политика
Порошенко обвинил Россию в торможении развития киевского метро
Обновлено вчера в 23:03
Экономика
Медведев подписал программу развития РЖД до 2025 года
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал долгосрочную программу развития РЖД на период до 2025 года.
Обновлено в 08:59
Политика
Борис Дубровский уходит с поста губернатора Челябинской области
Обновлено вчера в 11:00
Наука
Абелевская премия по математике впервые присуждена женщине
Обновлено вчера в 15:14
Гаджеты
Гибкий смартфон Samsung Galaxy Fold впервые показан на видео
Гибкий смартфон Samsung Galaxy Fold впервые продемонстрирован представителями компании-разработчика в формате живого видео.
Обновлено в 04:07
Происшествия
Индийский миллиардер-мошенник арестован в Лондоне
Индийский ювелир Нирав Моди, однофамилец премьер-министра страны, заработавший миллиардное состояние на продаже эксклюзивных украшений знаменитостям, был арестован в Лондоне по обвинениям в мошенничестве почти на $2 млрд.
Обновлено в 07:09
Происшествия
Против пассажира «Аэрофлота», обманувшего компанию, возбудили дело
В отношении пассажира, вернувшего деньги за невозвратные билеты «Аэрофлота» по поддельному медицинскому документу, возбудили дело.
Обновлено в 07:39
Происшествия
Полиция сняла с рейса Сочи–Москва двух дебоширов
Сотрудники правоохранительных органов сняли с авиарейса Сочи–Москва двух пассажиров, которые во время посадки на борт самолета оскорбляли с использованием нецензурной лексики других граждан и экипаж, сообщает 20 марта «РИА Новости» со ссылкой на представителя МВД Ирину Волк.
Обновлено в 06:39
Космос
Запуск кораблей Boeing Starliner к МКС отложен из-за проблем
Старт американского беспилотного корабля Starliner разработки компании Boeing к Международной космической станции (МКС) перенесен с апреля на август, причиной оказались проблемы при его наземных испытаниях, сообщил источник в российской ракетно-космической отрасли.
Обновлено в 07:57