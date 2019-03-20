Шнуров объявил о прощальном туре «Ленинграда»BFM.ru 06:08

Прыгать и скакать приматом, / Доложу, нелегкий крест. / Я за всех ругался матом. / Бог не сдаст, свинья не съест.

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