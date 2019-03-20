Музыка

Шнуров объявил о прощальном туре «Ленинграда»BFM.ru 06:08

Лидер «Ленинграда» Сергей Шнуров заявил, что нынешние гастроли станут последними для его команды. Об этом музыкант написал 20 марта на своей странице в Instagram.
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Сергей Шнуров
Прыгать и скакать приматом, / Доложу, нелегкий крест. / Я за всех ругался матом. / Бог не сдаст, свинья не съест.
— Сергей ШнуровНациональная служба новостей 06:36

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Сергей Шнуров
Российский рок-музыкант, киноактёр, телеведущий и художник. Лидер групп «Ленинград» и «Рубль».
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