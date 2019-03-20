Музыка
Шнуров объявил о прощальном туре «Ленинграда»BFM.ru 06:08
Лидер «Ленинграда» Сергей Шнуров заявил, что нынешние гастроли станут последними для его команды. Об этом музыкант написал 20 марта на своей странице в Instagram.
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Прыгать и скакать приматом, / Доложу, нелегкий крест. / Я за всех ругался матом. / Бог не сдаст, свинья не съест.
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Футбол
Артем Дзюба: «Моя серия больше вас напрягает, чем меня»
Моя серия больше вас напрягает, чем меня.
Обновлено в 08:55
Происшествия
В Италии мужчина пытался поджечь автобус со школьниками, сообщили СМИ
Выходец из Сенегала, получивший гражданство Италии в 2004 году, в среду около полудня (14.00 мск) попытался поджечь автобус со школьниками на автодороге близ Милана, сообщил новостной телеканал RaiNews24.
Обновлено в 09:36
Общество
ЕГЭ-2019 сдадут досрочно более 35 тыс. выпускников
"Более 35 тысяч человек подали заявления на участие в досрочном периоде проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2019 году В досрочном периоде примут участие 1,3 тысячи выпускников текущего года и 173 участника с ограниченными возможностями здоровья", - говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 04:56
Шоу-бизнес
Ваенга отменила концерты из-за болезни
Певица Елена Ваенга отменила концерты из-за болезни. Об этом она сообщила в Instagram.
Обновлено в 07:23
Происшествия
Главаря «тамбовской» ОПГ Барсукова приговорили к 24 годам колонии
Куйбышевский районный суд Петербурга признал виновным бизнесмена Владимира Барсукова (Кумарина) в создании организованного преступного сообщества ("тамбовской" ОПГ) и по совокупности ранее полученных наказаний приговорил его к 24 годам колонии строгого режима, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
Обновлено в 09:47
Футбол
На новом стадионе «Динамо» заменят газон
Комиссия РФПЛ признала нынешний газон непригодным для проведения матчей, встречу сине-белых с "Локомотивом" 30 марта перенесли в Химки На официальном сайте футбольного клуба "Динамо" появилась информация о предстоящей замене газона.
Обновлено в 10:41
Шоу-бизнес
Юлию Началову похоронят рядом с Игорем Малашенко
Обновлено в 09:59
Политика
Путин впервые прокомментировал отставку Назарбаева
Президент России Владимир Путин впервые публично прокомментировал отставку своего казахстанского коллеги Нурсултана Назарбаева.
Обновлено в 05:54
Происшествия
Полиция застрелила двух россиян на Бали
Два россиянина погибли в результате перестрелки с полицией на индонезийском острове Бали.
Обновлено в 10:37
Экономика
Медведев подписал программу развития РЖД до 2025 года
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал долгосрочную программу развития РЖД на период до 2025 года.
Обновлено в 08:59
Авто
Skoda подвела финансовые итоги за 2018 год
Компания Skoda Auto, которая в 2018 году установила новый рекорд продаж, получила выручку в размере 17,3 млрд евро (+4,4%), что стало лучшим результатом за всю историю компании.
Обновлено в 08:42
Спорт
Евгения Медведева: «Я не зациклена на медали»
Обновлено в 08:59
Политика
Суд приговорил Радована Караджича к пожизненному заключению
Апелляционная палата Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов (МОМУТ) приговорила к пожизненному заключению экс-президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Радована Караджича.
Обновлено в 10:01
Авто
Peugeot не исключает слияния с Fiat Chrysler
Акции Fiat Chrysler выросли на 5,2%, а Peugeot – на 2,7%. В результате на 2,5% также вырос европейский автомобильный индекс.
Обновлено в 00:45
Политика
Посольство России в США разъяснило позицию по защите Рунета
Посольство России в США разъяснило позицию по защите Рунета игрокам НХЛ Артемию Панарину и Никите Задорову.
Обновлено в 06:32
Спорт
Чеченский мальчик установил мировой рекорд по отжиманию на брусьях
В Чечне представители Книги рекордов России зафиксировали, как шестилетний Рахим Куриев установил еще один мировой рекорд: мальчик отжался на брусьях 330 раз.
Обновлено в 08:55
Шоу-бизнес
Анна Семенович предстала в образе брюнетки
Анна Семенович удивила фанатов в Instagram снимком, на котором предстала в образе брюнетки.
Обновлено вчера в 09:25
Общество
Правительство расширило список оказываемых в МФЦ госуслуг
Правительство России расширило список госуслуг, оказываемых в многофункциональных центрах (МФЦ), услугой по оповещению россиян предпенсионного возраста об отнесении их к этой категории.
Обновлено в 04:06
Политика
Путин предложил британским бизнесменам поучаствовать в нацпроектах
Президент Владимир Путин принял в Кремле нескольких представителей британского бизнеса, работающих в России.
Обновлено в 08:33
Авто
Skoda Karoq начнут собирать в России
Производство нового компактного кроссовера Skoda Karoq наладят на заводе «Группы ГАЗ» в Нижнем Новгороде.
Обновлено в 08:28
Гаджеты
Гибкий смартфон Samsung Galaxy Fold впервые показали на живом видео
Компания Samsung впервые показала на видео свой новый продукт гибкую модификацию Galaxy Fold.
Обновлено вчера в 17:55
Космос
Над Россией взорвался метеорит
Обновлено в 04:55
Общество
Выступавший против обязательной вакцинации политик заболел ветрянкой
Итальянский политик Массимилиано Федрига, выступающий против обязательной вакцинации, заболел ветряной оспой.
Обновлено в 06:58
Культура
Юлия Пересильд представила фильм, в котором снялась ее старшая дочь
Премьера фильма собрала многих гостей — друзей "Галчонка", в числе которых были актрисы Юлия Снигирь, Светлана Устинова, Евгения Дмитриева и Алиса Гребенщикова, программный директор ОРКФ "Кинотавр" Ситора Алиева, кинорежиссер и кинооператор Сергей Мокрицкий, продюсер и киновед Наталья Мокрицкая, кастинг-директор Елизавета Шмакова и другие.
Обновлено в 08:50
Шоу-бизнес
Тимати и Шишкова отпраздновали первый юбилей дочери
Счастливая мама поделилась кадрами с торжества 19 марта наследница основателя лейбла Black Star Тимати и модели Алены Шишковой по имени Алиса отмечает свой первый юбилей — 5 лет.
Обновлено в 06:13
Космос
Российская станция на Венере сможет проработать только три часа
Продолжительность работы российской станции «Венера-Д» на поверхности планеты составит не более трех часов, говорится в документе на сайте американского Лунного и планетарного института.
Обновлено в 09:07
Политика
Суд арестовал первого президента Крыма за неповиновение полиции
Центральный районный суд Симферополя арестовал на двое суток экс-президента Крыма Юрия Мешкова по обвинению в неповиновении полиции.
Обновлено в 06:10