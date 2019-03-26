Музыка

Шнуров объяснил роспуск группы «Ленинград»РИА Новости 07:35

Лидер "Ленинграда" Сергей Шнуров объяснил закрытие группы окончанием "эпохи застоя".
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Сергей Шнуров
Из каждого утюга звучало, что мы скатываемся назад в 90-е, что у нас эпоха застоя. Я подумал: если у нас эпоха застоя, давайте и музыка будет застоя. Я стал размышлять категориями и музыкальными паттернами.
— Сергей ШнуровФедералПресс 07:24
с чего всё началось

Шнуров объяснил закрытие группы «Ленинград» окончанием эпохи застоя

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров в интервью телеканалу РБК рассказал, что решение о прощальном туре и закрытии коллектива вызвано тем, что «эпоха застоя закончилась», а группировка создавалась как музыка застоя.
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Сергей Шнуров
Российский рок-музыкант, киноактёр, телеведущий и художник. Лидер групп «Ленинград» и «Рубль».
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Российская музыкальная группа из Санкт-Петербурга, созданная Сергеем Шнуровым. Известна, в частности, эксцентричными песнями с большим количеством мата и алкогольно-бытовой тематикой. Группа использует в своём творчестве обширный состав духовых инструментов: труба, саксофон, тромбон, туба. Также группа иногда расширяется за счёт саксгорнов.
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