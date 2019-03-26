Музыка
Шнуров объяснил роспуск группы «Ленинград»РИА Новости 07:35
Лидер "Ленинграда" Сергей Шнуров объяснил закрытие группы окончанием "эпохи застоя".
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Из каждого утюга звучало, что мы скатываемся назад в 90-е, что у нас эпоха застоя. Я подумал: если у нас эпоха застоя, давайте и музыка будет застоя. Я стал размышлять категориями и музыкальными паттернами.
с чего всё началось
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров в интервью телеканалу РБК рассказал, что решение о прощальном туре и закрытии коллектива вызвано тем, что «эпоха застоя закончилась», а группировка создавалась как музыка застоя.РБК04:25
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