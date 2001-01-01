Шнуров объяснил роспуск «Ленинграда» сменой эпохиDaily Storm 05:22

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил, что решение о прощальном туре и последующем роспуске группы связано с тем, что «эпоха застоя закончилась». По словам музыканта, «Ленинград» был создан как олицетворение «эпохи застоя» и сейчас теряет актуальность.

Политика Российский паспорт вошел в топ-50 самых «мощных» паспортов мира Компания Henley & Partners выпустила актуальный рейтинг паспортов стран мира, отражающий степень свободы перемещения по планете их обладателей.

Финансы Рынок акций занял выжидательную позицию. Рубль начал укрепляться Российский рынок акций не будет сильно расти на старте торгового дня, сошлись во мнении эксперты.

Гаджеты Apple представила стриминговый сервис Apple TV+ с сериалами и кино Обновленное приложение Apple TV, в рамках которого будут работать вышеописанные сервисы, будет доступно уже в мае и не только на устройствах Apple, но и на многих телевизорах Samsung, LG, Sony и VIZIO.

Общество Учительница из Барнаула уволилась из-за фото в купальнике В Барнауле 38-летней учительнице русского языка и литературы Татьяне Кувшинниковой пришлось уволиться из-за фото в купальнике, которые она публиковала на своих страницах в соцсетях.

Единоборства Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры в смешанных единоборствах Ирландский боец Конор Макгрегор завершил карьеру в смешанных единоборствах (ММА).

Армия и оружие Сформирована морская бригада Росгвардии для охраны Крымского моста Оперативное построение войск Росгвардии завершено; сформирована специальная морская бригада в Керчи для охраны Крымского моста, заявил директор федеральной службы войск национальной гвардии России генерал армии Виктор Золотов.

Происшествия В Москве нашли мертвым генерал-майора ФСБ В квартире на севере Москвы нашли мертвым генерал-майора ФСБ. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

Общество Алексей Текслер оценил состояние Челябинска на «двойку» Временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер оценил состояние регионального центра на «что-то около двойки» (по пятибалльной шкале).

Экономика ФАС изучит изъятые СК документы по делу о сговоре нефтетрейдеров Федеральная антимонопольная служба (ФАС) намерена изучить документы, которые были изъяты следователями у одного из топливных нефтетрейдеров в рамках расследования дела о картельном сговоре.

Хоккей Овечкин с «Вашингтоном» посетили Белый дом и встретились с Трампом Хоккеисты действующего обладателя Кубка Стэнли "Вашингтона" с Александром Овечкиным посетили Белый дом, где встретились с президентом США Дональдом Трампом.

Происшествия Суд 3 апреля начнет слушания по делу Кокорина и Мамаева Пресненский суд Москвы 3 апреля начнет процесс по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, сообщили РИА Новости в суде.

Происшествия В Москве школьница ранила одноклассницу ножом В Москве несовершеннолетняя девушка попала в больницу, после того как получила ножевое ранение от одноклассницы.

Транспорт «Аэрофлот» отменил в апреле 18 рейсов из Москвы в Стамбул и обратно «В связи закрытием аэропорта имени Ататюрка и переводом полетов в новый аэропорт Стамбула «Аэрофлот» вынужден внести изменения в расписание 5, 6 и 7 апреля 2019 года», — говорится в сообщении.

Гаджеты Раскрылись технические характеристики смартфона Samsung Galaxy A90 Появились характеристики нового смартфона Galaxy A90 от компании Samsung.

Общество Песков ответил на вопрос о «китовой тюрьме» в Приморье Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о ситуации с "китовой тюрьмой" в Приморье. Об этом сообщает РИА "Новости".

Политика Наркозависимых в России могут лишить права управлять автомобилем Замминистра внутренних дел России Игорь Зубов заявил, что МВД рассматривает вопрос лишения наркозависимых права управлять автомобилями и работать на опасных производствах.

Наука Румыны занялись разработкой сверхзвуковой «летающей тарелки» Румынские энтузиасты инженер Разван Саби и старший научный сотрудник Национального института аэрокосмических исследований Румынии Иосиф Тапосу занялись разработкой летательного аппарата нового класса — «летающей тарелки», способной на вертикальные взлет и посадку и сверхзвуковой горизонтальный полет.

Энергетика Тарифы на газ вырастут из-за установки умных счетчиков Интеллектуальная система включает установку "умных" счетчиков в квартирах с возможностью дистанционной передачи данных в газоснабжающие компании, а также приборы для обработки информации в абонентских службах поставщиков газа.

Политика В «Единой России» назвали себя партией лучших людей России В партии «Единая Россия» состоят лучшие люди страны, считает член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Транспорт Строительство ЦКАД требует дополнительных 45 млрд рублей Устранение проблемных мест на Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) вокруг Москвы потребует дополнительного финансирования в размере 44 — 45 млрд рублей.