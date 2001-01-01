Музыка
Шнуров объяснил роспуск «Ленинграда» сменой эпохиDaily Storm 05:22
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил, что решение о прощальном туре и последующем роспуске группы связано с тем, что «эпоха застоя закончилась». По словам музыканта, «Ленинград» был создан как олицетворение «эпохи застоя» и сейчас теряет актуальность.
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