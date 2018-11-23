Политика

Шнуров объяснил, почему не выступает с гастролями на Украине
Известия
19:23

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров рассказал в интервью журналу «Россия в глобальной политике», почему не ездит выступать с гастролями на Украину.
Известия19:23

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Шнуров объяснил, почему не выступает с концертами на Украине

Комсомольская правда21:00

Шнуров объяснил отсутствие концертов на Украине

Телеканал 360°20:01

«Буду не особенно принят». Шнуров объяснил отказ от выступлений на Украине

Life.ru18:38

Шнуров рассказал, почему не собирается выступать на Украине

Московский Комсомолец18:15

Шнуров объяснил свое нежелание выступать на Украине

URA.Ru17:49

Шнуров рассказал, почему не выступает на Украине

Газета.Ru17:35

Шнуров объяснил, почему не выступает на Украине

РИА Новости17:23
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Политика

Порошенко не назвал сроки вступления в НАТО

Президент Украины Петр Порошенко назвал очень амбициозной и непростой задачей вступление страны в НАТО и не стал прогнозировать сроков.
Обновлено в 21:17
Политика

Дональд Трамп пригрозил закрыть границу с Мексикой

Президент США Дональд Трамп во время брифинга заявил, что США могут закрыть границу с Мексикой, если американская администрация придет к выводу, что Мексика потеряла контроль над ситуацией с караваном мигрантов.
Обновлено в 21:39
Политика

Браудер призвал временно исключить Россию из Интерпола

Финансист Уильям Браудер призвал канадских политиков добиться временного исключения России из рядов Интерпола, сообщает телеканал CBC.
Обновлено в 21:24
Армия и оружие

За неделю 10 летательных аппаратов провели разведку у границ России

Обновлено в 20:46
Политика

США призвали союзников отказаться от использования оборудования Huawei

Правительство США обратилось к ключевым союзникам по всему миру с призывом о прекращении использования оборудования китайской телекоммуникационной компании Huawei, которую Вашингтон подозревает в скрытом шпионаже, сообщила The Wall Street Journal.
Обновлено в 21:38
Политика

Санчес и Мэй провели телефонный разговор о соглашении по Brexit

Санчес заявил Мэй, что Испания проголосует против соглашения на заседании Европейского совета 25 ноября, если в нем не будет зафиксировано, что Испания и Великобритания будут напрямую вести переговоры по поводу Гибралтара, пишет агентство.
Обновлено в 20:16
Политика

МИД: Россия не намерена создавать военную базу в Азовском море

У России нет планов создавать в Азовском море военную базу, «милитаризация» российской стороной региона является придуманной «страшилкой», заявил заместитель главы МИД России Григорий Карасин.
Обновлено в 21:25
Политика

Защита Ассанжа опасается решения о смене посла Эквадора в Лондоне

Защита основателя портала WikiLeaks опасается, что решение сменить посла Эквадора в Великобритании может быть частью стратегии, направленной на прекращение права на убежище для Джулиана Ассанжа.
Обновлено в 21:17
Политика

ФСО отказалась комментировать кадры с военными вертолетами над Кремлем

Обновлено в 21:27
Политика

Порошенко уволил губернатора Луганской области

Президент Украины Петр Порошенко уволил Юрия Гарбуза с должности главы Луганской областной государственной администрации.
Обновлено в 19:55
Политика

Украинский посол ответил на требование МИД ФРГ закрыть «Миротворец»

Посол Украины в Германии Андрей Мельник прокомментировал требование МИД ФРГ закрыть украинский сайт «Миротворец».
Обновлено в 21:43
Политика

Дело Хашогги. Франция запретила въезд 18 гражданам Саудовской Аравии

Въезд на территорию Франции запрещен 18 гражданам Саудовской Аравии в связи с «делом Хашогги», со ссылкой на французский МИД сообщает Reuters.
Обновлено в 18:26
Политика

Путин выразил соболезнования семье и коллегам Коробова

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования близким скончавшегося 21 ноября начальника Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игоря Коробова.
Обновлено в 17:55
Армия и оружие

НАТО: ситуация в Косове находится под контролем

Руководство международной миссии KFOR под эгидой НАТО сообщило, что ситуация в Косове находится под контролем, а информация о перемещении албанских спецподразделений полиции неверна.
Обновлено в 17:30
Политика

Путин обогнал Трампа в рейтинге доверия к мировым лидерам

Итальянский институт Милтона Фридмана представил доклад об общественном мнении о мировых лидерах, в котором составил рейтинг доверия к ним.
Обновлено в 19:08
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Сергей Шнуров
Российский рок-музыкант, киноактёр, телеведущий и художник. Лидер групп «Ленинград» и «Рубль».
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Россия в глобальной политике
Журнал
Научно-практический общественно-политический журнал, посвященный вопросам внешней политики России и проблемам глобализации. Издается Фондом исследований мировой политики с ноября 2002 года при информационной поддержке американского журнала «Форин афферс». Финансируется на российские деньги. Является частью проекта «Россия и глобализация» российского неправительственного общественного объединения «Совет по внешней и оборонной политике». Выходит с периодичностью 6 раз в год. В одном выпуске содержится 18 статей.
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