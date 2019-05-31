«Пионер» планирует показать оригинальную версию «Рокетмена»Коммерсантъ 13:40

«Пионер» решил показать полную версию фильма «Рокетмен» (с субтитрами), посвященную Элтону Джону, заявила РБК генеральный директор кинотеатра Мэри Назари. По ее словам, «Пионер» уже отправил соответствующее предложение компании «Централ Партнершип», которая отвечает за прокат картины в России.

Политика Премьер Малайзии раскритиковал итоги расследования крушения MH17 Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что расследование крушения малайзийского Boeing на Украине в 2014 году излишне политизировано, сообщает газета Malay Mail.

Происшествия Глава Раменского района Подмосковья задержан по подозрению в убийстве Главу Раменского района Московской области Андрея Кулакова задержали по подозрению в убийстве.

Происшествия На Сицилии произошло новое извержение вулкана Этна Крупнейший действующий вулкан Европы Этна, расположенный на острове Сицилия, вновь вошел в активную фазу.

Политика Киевский вуз счел образование на украинском невозможным Почетный президент Киевской школы экономики (КШЭ) Тимофей Милованов заявил, что вуз не будет использовать только украинский язык, как того требует закон.

Наука Размер мозга и фертильность у млекопитающих связали с видом воспитания Ученые из Университета Цюриха (Швейцария) провели масштабное исследование, в котором проследили за 478 млекопитающими, относящимися к разным отрядам, и заметили корреляцию между видами воспитания и размером мозга потомства, а также фертильностью.

Общество Счетная палата: у пенсионера остается не более 200 руб. в день на себя Пенсионер в России при средней пенсии в 14 тыс. руб. с учетом обязательных расходов на жилье и лекарства может потратить на себя не более 200 руб. в день, рассказала в интервью «РИА Новости» аудитор Счетной палаты РФ Светлана Орлова.

Происшествия «Аэрофлот» ответил на слова эксперта МАК о причинах катастрофы SSJ Промежуточный отчет о катастрофе в Шереметьево будет опубликован 5 июня, заявил ведущий эксперт МАК Владимир Кофман, передает ТАСС.

Шоу-бизнес Гузеева рассказала о периоде, когда пила запоями В рамках эфира Лариса Гузеева, сопереживая героине шоу, рассказала о периоде своей жизни, когда пила запоями.

Политика Саакашвили заявил, что Киев не изменился за время его отсутствия Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что за время его отсутствия на Украине Киеве почти не изменился.

Общество «Мираторг» подал два иска о защите деловой репутации Агропромышленный холдинг «Мираторг» подал в Арбитражный суд Московской области два иска о защите деловой репутации.

Происшествия Защита Мамаева пожаловалась на приговор омбудсмену Адвокат футболиста Павла Мамаева попросил уполномоченную по правам человека в России Татьяну Москалькову помочь защитить права футболиста и других фигурантов.

Происшествия Поджигателя храма в Тушине приговорили почти к 3 годам колонии Евгения Сенчина признали виновным в поджоге деревянного православного храма Иоанна Богослова в столичном районе Тушино, ему дали 2 года 11 месяцев колонии.

Авто Британцы сообщили дату премьеры электрогиперкара Lotus Type 130 Электрический гиперкар Lotus Type 130 представят 16 июля в Лондоне. А пока производитель опубликовал тизерное видео с новинкой.

Политика Владимир Зеленский собирается с визитом в Париж Владимир Зеленский собирается в ближайшее время в Париж. Президент Франции Эмманюэль Макрон лично поручил пригласить украинского лидера.

Авто Infiniti прекратила продажи двух моделей в России Что касается других моделей в линейке Infiniti, включающей в себя седаны Q50, купе Q60, кроссоверы QX50, QX60 и QX80, то их продажи продолжатся .

Кино Роберт Паттинсон утвержден на роль Бэтмена Решающую роль сыграла личная заинтересованность в кандидатуре Паттинсона режиссера Мэтта Ривза, известного по фильму "Монстро", ремейку вампирской драмы о детской дружбе "Впусти меня" и последним двум "Планетам обезьян".

Политика В России могут запретить тонировку автомобилей Рабочая группа при комитете Госдумы по госстроительству и законодательству при участии МВД собирается рассмотреть полный запрет на тонировку гражданских автомобилей.

Футбол Дзюба рассказал о негативном отношении к сборной России перед ЧМ-2018 Нападающий сборной России и петербургского "Зенита" Артем Дзюба рассказал о критике перед стартом чемпионата мира 2018 года, передает "Советский спорт".

Политика На Украине изменят русские фамилии Новая редакция "Украинского правописания" обяжет изменить написание некоторых русских фамилий в стране. Об этом сообщает РИА "Новости".

Экономика Лисин ответил на вопрос о госрегулировании бизнеса анекдотом про кур Глава совета директоров НЛМК, миллиардер Владимир Лисин рассказал анекдот, отвечая на вопрос журналистов о том, как вести бизнес в условиях постоянно меняющегося регулирования, передают «Ведомости».

Политика Кремль назвал условие для встречи Путина с Зеленским Встреча Владимира Путина с Владимиром Зеленским в нормандском формате состоится, лишь когда «созреют соответствующие условия».

Политика Песков указал на поведение США «времён Дикого Запада» в энергетике В бундестаге отмечали, что российский газ более привлекателен для ФРГ с экологической точки зрения, чем СПГ из США.