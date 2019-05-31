Кино
«Пионер» планирует показать оригинальную версию «Рокетмена»Коммерсантъ 13:40
«Пионер» решил показать полную версию фильма «Рокетмен» (с субтитрами), посвященную Элтону Джону, заявила РБК генеральный директор кинотеатра Мэри Назари. По ее словам, «Пионер» уже отправил соответствующее предложение компании «Централ Партнершип», которая отвечает за прокат картины в России.
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Политика
Премьер Малайзии раскритиковал итоги расследования крушения MH17
Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что расследование крушения малайзийского Boeing на Украине в 2014 году излишне политизировано, сообщает газета Malay Mail.
Обновлено в 02:30
Происшествия
Глава Раменского района Подмосковья задержан по подозрению в убийстве
Главу Раменского района Московской области Андрея Кулакова задержали по подозрению в убийстве.
Обновлено в 13:53
Происшествия
На Сицилии произошло новое извержение вулкана Этна
Крупнейший действующий вулкан Европы Этна, расположенный на острове Сицилия, вновь вошел в активную фазу.
Обновлено в 13:21
Политика
Киевский вуз счел образование на украинском невозможным
Почетный президент Киевской школы экономики (КШЭ) Тимофей Милованов заявил, что вуз не будет использовать только украинский язык, как того требует закон.
Обновлено в 12:20
Наука
Размер мозга и фертильность у млекопитающих связали с видом воспитания
Ученые из Университета Цюриха (Швейцария) провели масштабное исследование, в котором проследили за 478 млекопитающими, относящимися к разным отрядам, и заметили корреляцию между видами воспитания и размером мозга потомства, а также фертильностью.
Обновлено вчера в 06:53
Космос
Маск уничтожил русский спутник по приказу Нибиру, но не предотвратил удар по NASA. Эволюция мифов в действии
Раньше Маска спрашивали, готов ли он бежать на Марс, раз Нибиру уже почти приблизилась к Земле.
Обновлено в 11:10
Общество
Счетная палата: у пенсионера остается не более 200 руб. в день на себя
Пенсионер в России при средней пенсии в 14 тыс. руб. с учетом обязательных расходов на жилье и лекарства может потратить на себя не более 200 руб. в день, рассказала в интервью «РИА Новости» аудитор Счетной палаты РФ Светлана Орлова.
Обновлено в 10:14
Происшествия
«Аэрофлот» ответил на слова эксперта МАК о причинах катастрофы SSJ
Промежуточный отчет о катастрофе в Шереметьево будет опубликован 5 июня, заявил ведущий эксперт МАК Владимир Кофман, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 16:50
Шоу-бизнес
Гузеева рассказала о периоде, когда пила запоями
В рамках эфира Лариса Гузеева, сопереживая героине шоу, рассказала о периоде своей жизни, когда пила запоями.
Обновлено в 05:48
Политика
Саакашвили заявил, что Киев не изменился за время его отсутствия
Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что за время его отсутствия на Украине Киеве почти не изменился.
Обновлено в 13:14
Общество
«Мираторг» подал два иска о защите деловой репутации
Агропромышленный холдинг «Мираторг» подал в Арбитражный суд Московской области два иска о защите деловой репутации.
Обновлено в 11:06
Происшествия
Защита Мамаева пожаловалась на приговор омбудсмену
Адвокат футболиста Павла Мамаева попросил уполномоченную по правам человека в России Татьяну Москалькову помочь защитить права футболиста и других фигурантов.
Обновлено в 11:01
Происшествия
Поджигателя храма в Тушине приговорили почти к 3 годам колонии
Евгения Сенчина признали виновным в поджоге деревянного православного храма Иоанна Богослова в столичном районе Тушино, ему дали 2 года 11 месяцев колонии.
Обновлено в 07:28
Авто
Британцы сообщили дату премьеры электрогиперкара Lotus Type 130
Электрический гиперкар Lotus Type 130 представят 16 июля в Лондоне. А пока производитель опубликовал тизерное видео с новинкой.
Обновлено в 06:02
Политика
Владимир Зеленский собирается с визитом в Париж
Владимир Зеленский собирается в ближайшее время в Париж. Президент Франции Эмманюэль Макрон лично поручил пригласить украинского лидера.
Обновлено в 14:25
Авто
Infiniti прекратила продажи двух моделей в России
Что касается других моделей в линейке Infiniti, включающей в себя седаны Q50, купе Q60, кроссоверы QX50, QX60 и QX80, то их продажи продолжатся .
Обновлено в 04:25
Кино
Роберт Паттинсон утвержден на роль Бэтмена
Решающую роль сыграла личная заинтересованность в кандидатуре Паттинсона режиссера Мэтта Ривза, известного по фильму "Монстро", ремейку вампирской драмы о детской дружбе "Впусти меня" и последним двум "Планетам обезьян".
Обновлено в 12:00
Политика
В России могут запретить тонировку автомобилей
Рабочая группа при комитете Госдумы по госстроительству и законодательству при участии МВД собирается рассмотреть полный запрет на тонировку гражданских автомобилей.
Обновлено в 13:05
Футбол
Дзюба рассказал о негативном отношении к сборной России перед ЧМ-2018
Нападающий сборной России и петербургского "Зенита" Артем Дзюба рассказал о критике перед стартом чемпионата мира 2018 года, передает "Советский спорт".
Обновлено в 14:08
Музыка
Дочь Алсу и Ержан Максим спели дуэтом на «Детской новой волне»
Финал проекта транслировался вечером 26 апреля. За дочь певицы Алсу Микеллу Абрамову проголосовали 56,5% телезрителей.
Обновлено вчера в 18:28
Политика
На Украине изменят русские фамилии
Новая редакция "Украинского правописания" обяжет изменить написание некоторых русских фамилий в стране. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 13:28
Экономика
Лисин ответил на вопрос о госрегулировании бизнеса анекдотом про кур
Глава совета директоров НЛМК, миллиардер Владимир Лисин рассказал анекдот, отвечая на вопрос журналистов о том, как вести бизнес в условиях постоянно меняющегося регулирования, передают «Ведомости».
Обновлено в 14:21
Политика
Кремль назвал условие для встречи Путина с Зеленским
Встреча Владимира Путина с Владимиром Зеленским в нормандском формате состоится, лишь когда «созреют соответствующие условия».
Обновлено в 07:19
Политика
Песков указал на поведение США «времён Дикого Запада» в энергетике
В бундестаге отмечали, что российский газ более привлекателен для ФРГ с экологической точки зрения, чем СПГ из США.
Обновлено в 13:03
Происшествия
Задержан украинский капитан затонувшего в Будапеште судна
Обновлено вчера в 16:47
Происшествия
Нойз МС пожаловался в прокуратуру на сотрудников Росгвардии
PR-менеджер российского рэпера Нойз МС Елизавета Коровина заявила, что певец пожаловался в прокуратуру на сотрудников Росгвардии.
Обновлено в 13:46