Кино
Шнуров назвал удаление сцен из фильма про Элтона Джона анекдотомРИА Новости 09:54
Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров считает анекдотом удаление сцен с однополым сексом и употреблением наркотиков из фильма про Элтона Джона. Музыкальный фильм Декстера Флетчера "Рокетмен", рассказывающий о жизни Элтона Джона, должен появиться в российском прокате 6 июня.
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Я не могу вам ничего сказать. Я не знаю, что это за фильм, что именно вырезали, кто вырезал и кто порекомендовал это сделать.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельТАСС 05:32
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