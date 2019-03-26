Музыка
Шнуров назвал причину роспуска группы «Ленинград»Народные новости 07:31
Лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров объяснил свое решение распустить музыкальный коллектив. Он отметил, что группа создавалась для исполнения музыки эпохи застоя. По словам Шнурова, он размышлял паттернами и категориями, характерными для советского композитора.
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Из каждого утюга звучало, что мы скатываемся назад в 1990-е, что у нас эпоха застоя. Я подумал, если у нас эпоха застоя, давайте и музыка будет застоя. Я стал размышлять категориями и музыкальными паттернами, которыми мыслил любой советский композитор.
с чего всё началось
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров в интервью телеканалу РБК рассказал, что решение о прощальном туре и закрытии коллектива вызвано тем, что «эпоха застоя закончилась», а группировка создавалась как музыка застоя.РБК04:25
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