Музыка
Шнуров написал стихотворение о конфликте Друзя и БераРИА Новости вчера в 19:30
Первый канал отстранил обоих участников конфликта от участия в программах на неопределенный срок.
Читать в источнике
Оценить48
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7233 источника, обновлено в 03:08, Ашберн
Политика
Лоза прокомментировал слова Роговцевой о России
Обновлено в 00:08
Здоровье
Фармацевты подсчитали убытки от запрета опасного лекарства
Фармацевтические компании могут лишиться примерно 2,5 млн рублей годовой выручки при отзыве с российского рынка препарата от кашля «Эреспал», который был признан опасным для здоровья.
Обновлено в 02:26
Политика
На Украине предложили поставлять газ для Европы вместо России
Депутат Верховной Рады и кандидат в президенты Украины Сергей Тарута заявил в своем Facebook, что Украина может заменить Россию на рынке газа в Европе.
Обновлено в 00:13
Происшествия
Поезд сбил двух мужчин в Подмосковье
Поезд дальнего следования Москва - Тамбов сбил двух мужчин на станции "Видное" Павелецкого направления Московской железной дороги (МЖД) в области столицы.
Обновлено в 02:33
Происшествия
Трехлетняя девочка из России упала с третьего этажа на Тенерифе
Обновлено вчера в 17:35
Политика
Лужков прокомментировал идею объединить Москву и Подмосковье
Бывший столичный градоначальник отметил, что в этом смысле интеграция полезна, при этом обратил внимание на вопросы управления.
Обновлено в 01:36
Политика
Мюллер просит от 19 до 24 лет тюремного заключения для Манафорта
Спецпрокурор США Роберт Мюллер рекомендует от 19 до 24 лет тюремного заключения для экс-главы предвыборного штаба действующего американского президента Дональда Трампа Пола Манафорта.
Обновлено вчера в 20:23
Политика
Сестра Бориса Джонсона разделась в эфире в знак протеста против Brexit
Рейчел Джонсон, сестра бывшего министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона, обозначила свое отношение к Brexit, раздевшись в прямом эфире Sky News в знак протеста против выхода страны из ЕС, пишет Mediaite.
Обновлено в 02:32
Авто
Названы самые безопасные авто 2019 года по версии Euro NCAP
Специалисты европейской независимой организации Euro NCAP перечислили самые безопасные авто 2019 года.
Обновлено в 02:11
Армия и оружие
Россия поможет спастись пленникам из «Эр-Рукбана»
Дамаск неоднократно заявлял о своей готовности помочь беженцам из лагеря "Эр-Рукбан" разместиться на подконтрольных сирийскому правительству территориях.
Обновлено вчера в 12:12
Происшествия
Основатель Baring Vostok отрицает причастность к хищению
Основатель инвесткомпании Baring Vostok Майкл Калви, который ранее был задержан в Москве, отрицает свою причастность к мошенничеству на 2,5 млрд рублей.
Обновлено вчера в 10:17
Армия и оружие
Завершились испытания ядерной энергоустановки для ракеты «Буревестник»
«В январе на одном из полигонов успешно завершен важнейший этап испытаний крылатой дозвуковой ракеты комплекса «Буревестник» — испытания ядерной энергетической установки», — цитирует его ТАСС.
Обновлено в 01:46
Происшествия
Шведские исследователи представили свою версию гибели группы Дятлова
Участники шведской экспедиции представили свою версию гибели группы Дятлова в 1959 году.
Обновлено вчера в 23:49
Политика
Эрдоган предложил РФ и Ирану провести совместные операции в Идлибе
Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Анкара совместно с Москвой и Тегераном могут провести новые военные операции в Сирии.
Обновлено в 02:43
Происшествия
Стрелок из штата Иллинойс открыл огонь после увольнения
Житель города Аврора в американском штате Иллинойс, открывший стрельбу в офисе Henry Pratt, оказался сотрудником компании, которого на совещании уведомили об увольнении.
Обновлено в 02:37
Транспорт
BlaBlaCar введет новые меры для повышения безопасности
Пользователи сервиса BlaBlaCar в ближайшие два года смогут платить за поездки онлайн.
Обновлено в 02:54
Футбол
ЦСКА и «Локомотив» хотят арендовать хавбека «Ромы» Чорича
Московские ЦСКА и "Локомотив" проявляют интерес к полузащитнику итальянской "Ромы" Анте Чоричу, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 02:31
Происшествия
СК возбудил дело против зампредседателя Иркутского облсуда
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении заместителя председателя Иркутского областного суда Николая Новокрещенова.
Обновлено в 02:23
Политика
В конгресс США внесли законопроект, запрещающий выход из ДРСМД
Конгрессвумен от штата Гавайи Тулси Габбард, претендующая на выдвижение в президенты США от Демократической партии, внесла в палату представителей законопроект, запрещающий Вашингтону выходить из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено вчера в 12:09
Хоккей
Овечкин собирается поговорить с Трампом об отношениях России и США
Нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин рассказал, о чем бы хотел поговорить с президентом США Дональдом Трампом, передает "Спорт-Экспресс".
Обновлено вчера в 22:17
Армия и оружие
Начались испытания новейшего бронетранспортера БТ-3Ф в России
В России начались новые ходовых испытаний бронетранспортера БТ-3Ф.
Обновлено в 01:19
Хоккей
Форвард «Рейнджерс» Наместников признан второй звездой дня в НХЛ
Российский нападающий "Рейнджерс" Владислав Наместников признан второй звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Обновлено в 02:24
Происшествия
Сто человек подрались в столичном ресторане
Обновлено вчера в 02:00
Общество
Судан остался без электричества
Министерство водных ресурсов, ирригации и электрификации уточняет, что речь идет об отключении электричества по всей стране.
Обновлено вчера в 18:32
Транспорт
В Москве пять станций красной линии метро закрылись на девять дней
Пять станций Сокольнической линии Московского метрополитена на участке от "Красносельской" до "Бульвара Рокоссовского" включительно закрылись в субботу до 24 февраля в связи со строительством Большой кольцевой линии метро.
Обновлено вчера в 21:30
Происшествия
ФСИН опровергла сообщения о тяжелом состоянии осужденного по делу Политковской
Управление ФСИН по Рязанской области опровергло сообщения о тяжелом состоянии бывшего полицейского Дмитрия Павлюченкова, осужденного на 11 лет лишения свободы по делу об убийстве журналистки Анны Политковской.
Обновлено в 02:21
Хоккей
Ковальчук может быть обменян в «Айлендерс»
По данным источника, «Айлендерс» включила Ковальчука в свой шорт-лист крайних нападающих.
Обновлено в 01:40
Происшествия
В Китае при обрушении здания пострадали по меньшей мере 14 человек
По меньшей мере 14 человек получили травмы в результате обрушения пятиэтажного жилого здания в китайской восточной провинции Фуцзянь, один человек находится в тяжелом состоянии, говорится в заявлении администрации города Фучжоу, где произошел инцидент.
Обновлено в 00:44
Политика
ФТС хочет расширить перечень продуктового эмбарго
О предложении Федеральной таможенной службы (ФТС) расширить перечень сельскохозяйственной продукции и продовольствия, запрещенного к ввозу из США, ЕС и ряда других стран, сообщило РБК, письмо об этом исполняющий обязанности руководителя ФТС Руслан Давыдов 13 февраля направил в Минсельхоз.
Обновлено вчера в 15:24