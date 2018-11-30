Политика

Шнуров написал стихи о запрете въезда на Украину мужчинам из России
RT на русском
07:27

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал стихотворение о запрете въезда на Украину российским мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет. Оно опубликовано в Instagram музыканта. «Дорогие мои киевляне, к вам попасть сложно, как на Парнас», — написал Шнуров.
RT на русском07:27
Сергей Шнуров
Это будет не в эту, не в среду, / На границе замочки висят. / Я к вам как-нибудь точно приеду, / Когда будет мне за шестьдесят.
— Сергей ШнуровРЕН ТВ 09:17

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Шнуров ответил стихами на запрет въезда мужчинам из РФ на Украину

Газета.Ru13:31

Шнуров написал стихи о запрете въезда на Украину мужчинам из России

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Lenta.ru05:44

Сергей Шнуров в стихах ответил на запрет о въезде мужчин на территорию Украины

ВладТайм05:10
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Сергей Шнуров
Российский рок-музыкант, киноактёр, телеведущий и художник. Лидер групп «Ленинград» и «Рубль».
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