Политика

Шнуров написал стихи о запрете въезда на Украину мужчинам из России
RT на русском
07:27

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал стихотворение о запрете въезда на Украину российским мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет. Оно опубликовано в Instagram музыканта. «Дорогие мои киевляне, к вам попасть сложно, как на Парнас», — написал Шнуров.
RT на русском07:27
Сергей Шнуров
Это будет не в эту, не в среду, / На границе замочки висят. / Я к вам как-нибудь точно приеду, / Когда будет мне за шестьдесят.
— Сергей ШнуровРЕН ТВ 09:17

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Шнуров написал стихи о запрете въезда на Украину мужчинам из России

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Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 12:36, Ашберн
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Сергей Шнуров
Российский рок-музыкант, киноактёр, телеведущий и художник. Лидер групп «Ленинград» и «Рубль».
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