Ну, до чего ж смешные медиаперсоны! Под свет софитов сами выставляли, всю жизнь свою, фигуры и фасоны, семью, потом вдруг удивляются…

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров и телеведущая Ксения Собчак написали на своих страницах в Instagram нецензурные стихи. Как передаёт РИА Новости, сначала на своей странице соответствующий пост разместил Шнуров.

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