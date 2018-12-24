Шоу-бизнес

Шнуров и Собчак обменялись в соцсетях нецензурными стихами
RT на русском
00:39

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров и телеведущая Ксения Собчак написали на своих страницах в Instagram нецензурные стихи. Как передаёт РИА Новости, сначала на своей странице соответствующий пост разместил Шнуров.
RT на русском00:39
Сергей Шнуров
Ну, до чего ж смешные медиаперсоны! Под свет софитов сами выставляли, всю жизнь свою, фигуры и фасоны, семью, потом вдруг удивляются…
— Сергей ШнуровМосковский Комсомолец 01:20

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Сергей Шнуров
Российский рок-музыкант, киноактёр, телеведущий и художник. Лидер групп «Ленинград» и «Рубль».
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Максим Виторган
Актёр
Советский и российский актёр театра и кино, режиссёр-постановщик.
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