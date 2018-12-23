Шоу-бизнес
Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров и телеведущая Ксения Собчак обменялись нецензурными стихами в адрес друг друга. Шнуров опубликовал в своем Instagram стих, в котором, вероятно, прокомментировал слухи о возможном расставании Собчак с ее мужем Максимом Виторганом.
РИА Новостивчера в 20:04
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Сергей и Матильда Шнуровы по-разному отреагировали на «крик души» Ксении Собчак
Bimru.ruвчера в 10:17
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