Шоу-бизнес

Шнуров и Собчак обменялись нецензурными стихами
РИА Новости
вчера в 20:04

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров и телеведущая Ксения Собчак обменялись нецензурными стихами в адрес друг друга. Шнуров опубликовал в своем Instagram стих, в котором, вероятно, прокомментировал слухи о возможном расставании Собчак с ее мужем Максимом Виторганом.
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Сергей Шнуров
Российский рок-музыкант, киноактёр, телеведущий и художник. Лидер групп «Ленинград» и «Рубль».
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Максим Виторган
Актёр
Советский и российский актёр театра и кино, режиссёр-постановщик.
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