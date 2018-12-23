с чего всё началось

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров и телеведущая Ксения Собчак обменялись нецензурными стихами в адрес друг друга. Шнуров опубликовал в своем Instagram стих, в котором, вероятно, прокомментировал слухи о возможном расставании Собчак с ее мужем Максимом Виторганом.

Шоу-бизнес Шоу-бизнес Джиган и Оксана Самойлова купили дом Модель не смогла скрыть от многочисленных подписчиков новость о долгожданном приобретении и сообщила, что они с Джиганом купили новый дом.

Шоу-бизнес Шоу-бизнес Дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной: «Бари Алибасов настроен защищать маму» Со свадьбы Бари Алибасова и Лидии Федосеевой-Шукшиной прошел всего месяц, а супруг звезды уже взял бразды правления в свои руки.

Шоу-бизнес Шоу-бизнес Марк Богатырев публично признался в любви Татьяне Арнтгольц Похоже, отношения молодых выходят на новый уровень, и Богатырев решил публично признаться актрисе в любви, да и повод нашел подходящий, ведь 22 декабря ему исполнилось 34 года.

Шоу-бизнес Шоу-бизнес Алена Шишкова и Тимати репетируют новогодний праздник На днях бывшая семья прорепетировала новогодний праздник для фотосессии.

Шоу-бизнес Шоу-бизнес Энрике Иглесиас опубликовал видео с ребенком от Курниковой Энрике Иглесиас опубликовал видео с ребенком от теннисистки Анны Курниковой в Instagram, и подписчики восхитились роликом с детьми знаменитостей.

Шоу-бизнес Шоу-бизнес Элина Мазур: Армена Джигарханяна может не быть в живых Элина Мазур обеспокоена, что Армен Джигарханян с октября не выходит на связь.

Шоу-бизнес Шоу-бизнес У Джастина Бибера появился повод для ревности Певец заподозрил Снупа Догга в интрижке со своей супругой. Джастин Бибер и репер Снуп Догг поссорились из-за Хейли Болдуин.

Шоу-бизнес Шоу-бизнес Фанаты перепутали Альбину Джанабаеву с Жанной Фриске Фанаты перепутали Джанабаеву с еще одной успешной солисткой – Жанной Фриске, которая скончалась летом 2015 года в Подмосковье от рака.

Шоу-бизнес Шоу-бизнес Глюкоза поразила фанатов гиперсексуальностью на фото в бюстгальтере Фанатов потрясла нежность героини соблазнительного фото, граничащая с непревзойденной сексуальностью.

Шоу-бизнес Шоу-бизнес Анита Цой 18 лет жила с личинкой австралийской мухи на спине Российская певица Анита Цой рассказала, что в этом году врачи наконец-то удалили с ее спины личинку австралийской мухи, с которой она прожила 18 лет.