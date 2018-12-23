Шоу-бизнес
Шнуров и Собчак обменялись матерными стихами
Шнуров и Собчак обменялись матерными стихамиREGNUM20:37
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров и телеведущая Ксения Собчак опубликовали стихи с нецензурными словами на своих страницах в Instagram. Рифмы они посвятили друг другу.
REGNUM20:37
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Шоу-бизнес
Джиган и Оксана Самойлова купили дом
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Крис Кельми: «Я сейчас вообще не пью»
Обновлено в 18:00
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Шоу-бизнес
Вскрылась неожиданная правда о жене Гогена Солнцева
Почти целый год страна с интересом наблюдала за развитием отношений Гогена Солнцева и его пожилой, богатой супруги, которая якобы занималась бизнесом в сфере строительства.
Обновлено в 12:00
Шоу-бизнес
Марк Богатырев публично признался в любви Татьяне Арнтгольц
Похоже, отношения молодых выходят на новый уровень, и Богатырев решил публично признаться актрисе в любви, да и повод нашел подходящий, ведь 22 декабря ему исполнилось 34 года.
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Шоу-бизнес
Алена Шишкова и Тимати репетируют новогодний праздник
На днях бывшая семья прорепетировала новогодний праздник для фотосессии.
Обновлено в 10:58
Шоу-бизнес
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Энрике Иглесиас опубликовал видео с ребенком от теннисистки Анны Курниковой в Instagram, и подписчики восхитились роликом с детьми знаменитостей.
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Шоу-бизнес
Элина Мазур: Армена Джигарханяна может не быть в живых
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Шоу-бизнес
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Шоу-бизнес
Дочь Леонида Якубовича затравили из-за внешнего вида
Обновлено в 11:00
Шоу-бизнес
Фанаты перепутали Альбину Джанабаеву с Жанной Фриске
Фанаты перепутали Джанабаеву с еще одной успешной солисткой – Жанной Фриске, которая скончалась летом 2015 года в Подмосковье от рака.
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Подписчики сравнили Елену Захарову без макияжа с 20-летней девушкой
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Обновлено в 14:46
Шоу-бизнес
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72-летний народный артист Вячеслав Добрынин, перенесший серьезную болезнь, заметно похудел: костюм, который еще недавно сидел на нем как влитой, теперь болтается.
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Шоу-бизнес
Анита Цой 18 лет жила с личинкой австралийской мухи на спине
Российская певица Анита Цой рассказала, что в этом году врачи наконец-то удалили с ее спины личинку австралийской мухи, с которой она прожила 18 лет.
Обновлено в 07:44
Шоу-бизнес
Дана Борисова рассказала о попытке наладить дела на любовном фронте
Дана Борисова рассказала о попытке наладить дела на любовном фронте и сообщила о трех обязательных условиях для кандидатов на ее сердце.
Обновлено в 11:46