Шоу-бизнес

Шнуров и Собчак обменялись матерными стихами
REGNUM
20:37

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров и телеведущая Ксения Собчак опубликовали стихи с нецензурными словами на своих страницах в Instagram. Рифмы они посвятили друг другу.
REGNUM20:37

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Сергей Шнуров
Российский рок-музыкант, киноактёр, телеведущий и художник. Лидер групп «Ленинград» и «Рубль».
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Собчак Ксения Анатольевна
Телеведущая
Российский политик, теле- и радиоведущая, журналистка, общественный деятель, актриса. Член политсовета партии «Партия перемен» с 23 декабря 2017 года. Известна по реалити-шоу «Дом-2», «Блондинка в Шоколаде», «Последний герой», а также передачам «Госдеп 2» и «Собчак живьём», вела программу «Барабака и Серый Волк» вместе с Сергеем Кальварским на радиостанции «Серебряный дождь».
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