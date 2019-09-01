Комментатор «Матч ТВ» Александр Шмурнов считает, что в матче восьмого тура РПЛ «Спартак» — «Зенит» чуть больше шансов у московского клуба. Симпатизирующий красно-белым комментатор сделал прогноз на игру.

Шмурнов: Рискну поставить на «Спартак», хотя и с оговорками

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