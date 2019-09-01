РПЛ
Нева СпортШмурнов: Рискну поставить на «Спартак», хотя и с оговорками
Аяз Гулиев
|3′
Спартак
Расстановка 4‑5‑1
98
Максименко
92
Рассказов
2
Жиго
14
Джикия
6
Дантас
23
Ларссон
47
Зобнин
8
Тил
7
Гулиев
10
Бакаев
20
Шюррле
99
Лунев
19
Смольников
6
Иванович
44
Ракицкий
3
Сантос
10
Ригони
27
Оздоев
5
Барриос
18
Жирков
7
Азмун
22
Дзюба
Зенит
Расстановка 4‑4‑2
Комментатор «Матч ТВ» Александр Шмурнов считает, что в матче восьмого тура РПЛ «Спартак» — «Зенит» чуть больше шансов у московского клуба. Симпатизирующий красно-белым комментатор сделал прогноз на игру.
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«Спартак» — «Зенит»: прогноз Александра Шмурнова на главный матч 8-го тура РПЛ
Sport24.ruвчера в 20:33
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 12:03, Вашингтон
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