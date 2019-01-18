Футбол
Шляхтин покинет пост председателя совета директоров «Крыльев Советов»RT на русском 07:24
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заявил, что председатель совета директоров самарского футбольного клуба «Крылья Советов» Дмитрий Шляхтин покинет свой пост.
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Автоматически обработаны 7194 источника, обновлено в 09:30, Ашберн
Происшествия
Минобороны опровергло информацию о спасении второго летчика Су-34
Обновлено в 09:12
Авто
Официально представлен обновленный Ford Mondeo
В Ford рассчитывают, что гибридный Mondeo станет хорошей альтернативой дизельным моделям в корпоративных автопарках.
Обновлено в 07:25
Происшествия
В Норвегии задержали россиянина по подозрению в терроризме
В Норвегии задержали россиянина по подозрению в нападении с ножом в Осло, сообщает NRK со ссылкой на главу полицейской службы безопасности Мари Бенедикт Бьорнланд.
Обновлено в 09:17
Политика
Германия объявила Керченский пролив свободным
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас в ходе визита в Москву подтвердил, что корабли беспрепятственно проходят через Керченский пролив.
Обновлено в 06:26
Космос
Найден дефект в двигателях «Ангары-А5»
Двигатели ракеты «Ангара-А5» РД-191 способны привести к серьезной поломке на старте, сообщает «НПО Энергомаш» (.pdf).
Обновлено в 01:21
Авто
Tesla планирует сократить число сотрудников на 7%
Компания Tesla намерена сократить численность постоянных сотрудников компании, сохранив "критически важных" работников.
Обновлено в 07:13
Авто
Porsche отзывает в России более 1,2 тыс. авто модели Panamera
Обновлено в 07:55
Происшествия
Рыбку и Лесли задержали в Шереметьево
Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка) и Александр Кириллов (Алекс Лесли) были задержаны в аэропорту Шереметьево сразу после возвращения из Таиланда, сообщает Life.
Обновлено вчера в 12:13
Авто
Nissan представил седан Altima на гусеницах
Компания Nissan оснастила полноприводный седан Altima гусеницами шириной в 38 см. Свою разработку специалисты представят в Канаде на предстоящем автосалоне в Монреале, сообщает издание «Car.Ru».
Обновлено в 06:52
Авто
Volvo заменит V40 купе-кроссовером
Компания Volvo в ближайшие три года заменит модель V40 новым купе-кроссовером, сообщает Autocar.
Обновлено вчера в 10:54
Общество
Жителям Чечни списали долги за газ на 9 млрд рублей
Районный суд Грозного обязал отделение «Газпрома» списать задолженность населения за газ в размере более 9 млрд рублей.
Обновлено вчера в 18:12
Происшествия
На магистральном газопроводе в Ленинградской области прогремел взрыв
На магистральном газопроводе в деревне Овино Тихвинского района Ленинградской области произошел взрыв.
Обновлено в 08:09
Происшествия
Женщина в Москве не послушала дворника и погибла при падении снега
В Юго-Восточном административном округе Москвы погибла женщина из-за падения глыбы льда с крыши.
Обновлено в 08:23
Происшествия
Обнаружен один из летчиков потерпевшего крушение Су-34
Обновлено в 03:13
Экономика
Group-IB сообщила о масштабной кибератаке на российских банкиров
В середине недели российские банки подверглись крупнейшей с начала года кибератаке, ее провела хакерская группа Silence — одна из самых малочисленных и слабо изученных.
Обновлено в 05:01
Авто
УАЗ раскрыл новые опции для УАЗ «Патриот»
Ульяновский автозавод начнет продажи внедорожника УАЗ «Патриот» с расширенным оснащением с февраля текущего года.
Обновлено вчера в 16:35
Общество
Смоленские депутаты просят списать долги за газ, как в Чечне
Смоленские депутаты последовали примеру Чечни и обратились в областную прокуратуру с просьбой списать долги за газ жителям своего региона.
Обновлено в 08:19
Культура
Мультсериал «Маша и Медведь» попал в Книгу рекордов Гиннесса
Эпизод архипопулярного российского анимационного сериала "Маша и Медведь" "Маша плюс каша", давно показывающий впечатляющие результаты, окончательно закрепил за собой звание чемпиона, войдя в Книгу рекордов Гиннесса как самый просматриваемый анимационный ролик на YouTube.
Обновлено в 04:41
Общество
Патриарх Кирилл стал почетным профессором РАН
Патриарх Кирилл уже является почетным профессором Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ", это звание ему было присвоено в 2010 году.
Обновлено в 07:38
Происшествия
Автомобиль въехал в остановку в Петербурге
Легковой автомобиль врезался в автобусную остановку возле станции метро "Академическая" в Калининском районе Санкт-Петербурга, пострадал один человек, сообщили ТАСС в городской станции скорой помощи.
Обновлено в 08:43
Интернет
Обнаружена крупнейшая в истории база сворованных данных
Хант обнаружил его на известном хакерском форуме. Исследователь назвал эту утечку личных данных крупнейшей в истории.
Обновлено вчера в 08:56
Технологии
Rambler перезапустит «Живой журнал»
Rambler Group начнет масштабный перезапуск блог-платформы LiveJournal в январе 2019 года.
Обновлено в 02:13
Транспорт
Построен первый километр железной дороги на подходе к Крымскому мосту
Строители уложили первый километр железнодорожного пути на подходе к Крымскому мосту.
Обновлено в 02:35
Космос
Ученые предупредили об угрозе столкновения Земли с астероидом
Обновлено в 02:05
Авто
Hyundai согласилась делать машины с российскими двигателями
Обновлено в 04:50
Происшествия
Один из столкнувшихся Су-34 вернулся на базу
Обновлено в 03:02
Шоу-бизнес
Диана Арбенина перенесла сердечный приступ
Обновлено в 07:35
Космос
Япония запустила ракету «Эпсилон-4» с семью спутниками на борту
Япония запустила ракету «Эпсилон-4» с семью спутниками на борту. Трансляцию пуска вело японское аэрокосмическое агентство JAXA.
Обновлено вчера в 20:21
Общество
В Мурманске отделения «Почты России» приостановили продажу пива
"Реализация слабоалкогольных напитков в почтовых отделениях в Мурманске приостановлена на неопределенный срок", — сказала Голушкова.
Обновлено в 09:18
Происшествия
Промоутер Ковалева уверен, что боксер очистит свое имя в суде
Обновлено в 08:42