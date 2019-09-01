Футбол

Bookmaker-ratings.ruBookmaker-ratings.ruШкртел расторг контракт с «Аталантой» спустя три недели после перехода

Защитник «Аталанты» Мартин Шкртел покинет клуб из Бергамо. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport. По данным источника, у словацкого игрока проблемы со здоровьем.
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Шкртел разорвал контракт с «Аталантой» через три недели после подписания

Sport24.ru03:49

«Аталанта» расторгнет контракт со Шкртелом. Он провел в клубе 3 недели

Sports.ru04:51

Источник: Шкртел расторг контракт с «Аталантой»

Спорт-Экспресс03:24

Шкртел покинет «Аталанту» спустя три недели после перехода

Чемпионат03:55

«Аталанта» расторгнет контракт с экс-защитником «Зенита» меньше чем через месяц после подписания

Sportbox.RU03:44

«Аталанта» расторгнет контракт с экс-защитником «Зенита» меньше чем через месяц после подписания

Матч ТВ03:44

Шкртел спустя 22 дня ушел из «Аталанты». Он считает себя неготовым к серии А

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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 07:36, Вашингтон
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Болтон заступился за суверенитет Польши, Украины и Белоруссии

Ранее, как писал News.ru, Джон Болтон и глава канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский анонсировали визит президента США Дональда Трампа в Польшу.
News.ru вчера в 12:38
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Близкие погибших во время теракта в Беслане вспомнили дни трагедии

Близкие и родственники людей, которые погибли и были ранены 15 лет назад во время теракта в школе Беслана, поделились своими воспоминаниями о дне трагедии.
Газета.Ru 06:19
Армия и оружие

Коалиция во главе с США нанесла ракетный удар по террористам в Идлибе

Западная коалиция во главе с США нанесла ракетный удар по штабу лидеров террористов "Аль-Каиды" (запрещена в России) в Идлибе, пишет Reuters со ссылкой Центральное командование США.
РЕН ТВ вчера в 21:32
Политика

В МИД РФ заявили, что СССР спас европейскую демократию от уничтожения

В МИД России заявили, что Советский союз спас европейскую демократию от уничтожения.
РЕН ТВ 07:15
Происшествия

Пять человек погибли и более 20 ранены в результате стрельбы в Техасе

Пять человек погибло и 21 ранен в результате стрельбы в городе Одесса штата Техас в США, сообщает телеканал CBS7 со ссылкой на местную полицию.
Интерфакс вчера в 19:25
Армия и оружие

Взрыв ракеты «Искандер» показали на видео

Минобороны РФ опубликовало видео работы оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" на полигоне Капустин Яр под Астраханью.
Российская газета вчера в 07:44
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Какие продукты помогут работе мозга?

Диетолог Марият Мухина рассказывает про продукты, которые надо добавлять в рацион каждую неделю, чтобы мозг мог функционировать правильно.
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Политика

Продавщица мороженого рассказала о встрече с Путиным и Эрдоганом

Девушка, которая продала мороженое президентам России и Турции на авиасалоне МАКС, рассказала НТВ (программа "Центральное телевидение") о том, почему уже второй раз продает сладкое лакомство Владимиру Путину.
Российская газета вчера в 11:29
Политика

Зеленский заявил о запланированной встрече с Путиным

По сообщению ТАСС, президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление о том, что во время телефонной беседы с российским президентом Владимиром Путиным двум лидерам удалось договориться о личной встрече в рамках «нормандского формата».
Военное дело вчера в 15:02
Происшествия

В Гонконге приостановили движение аэроэкспрессов из-за демонстрантов

Движение аэроэкспрессов в международный аэропорт Гонконга приостановлено из-за действий демонстрантов, говорится в заявлении компании-оператора.
РИА Новости 03:42
Футбол

Айртон и Мирзов не сыграют с «Зенитом»

Как стало известно «СЭ», два игрока «Спартака» — 22-летний защитник Айртон и 26-летний хавбек Резиуан Мирзов — не смогут принять участия в сегодняшней центральной встрече 8-го тура РПЛ, в которой москвичи примут «Зенит».
Спорт-Экспресс 03:54
Происшествия

Школьница пострадала при падении с аттракциона в Москве

Девятилетнюю девочку госпитализировали с ушибами и травмой головы.
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Футбол

Алекс Крал перешел в «Спартак» из «Славии»

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Спикер Госдумы назвал руководство Польши ущербным

Руководство Польши показывает свою ущербность, политизируя итоги Второй мировой войны, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
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Как быстро похудеть по знаку Зодиака

Как оказалось, благодаря особенностям, присущим вашему Знаку Зодиака, можно достичь идеальной формы.
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Происшествия

В Петербург доставили тело погибшей в Турции девочки

В Санкт-Петербург доставили тело двенадцатилетней девочки, погибшей в результате несчастного случая на турецком курорте.
Российская газета 04:19
Футбол

Сантос попрощался с «Васко» и подписался на ЦСКА в Instagram

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Спортивный директор «Ювентуса» исключил уход Дибалы из клуба

Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи заверил, что нападающий команды Паулу Дибала не покинет команду под занавес трансферого окна.
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Наргиз извинилась перед Валерией

Певица Наргиз Закирова в соцсетях извинилась перед коллегой Валерией и ее мужем Иосифом Пригожиным за «бестактную оговорку» в интервью, где перечислила ее в числе «телочек в туфлях».
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Президент Германии попросил в Польше прощения за Вторую мировую войну

В Польше 1 сентября проходят торжества по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.
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Сенатор Мархаев пожалуется в прокуратуру на журналистов «РЕН ТВ»

Сенатор от Иркутской области Вячеслав Мархаев подаст в прокуратуру жалобу на журналистов «РЕН ТВ» после инцидента во время избирательной кампании в Бурятии, где господин Мархаев баллотируется в мэры Улан-Удэ.
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Петербуржцы смогут наблюдать Дрезденский оперный бал на большом экране

Возрожденный в 2006 году в честь 800-летия города, Дрезденский оперный бал пройдет в самом сердце Петербурга — на площади Искусств.
Konkretno.ru 30 августа в 08:17
Происшествия

Появилось видео падения вертолета в воду в Долгопрудном

Очевидцы опубликовали видео падения вертолета в Клязьминское водохранилище в подмосковном городе Долгопрудный.
Известия вчера в 13:11
Футбол

Российская футболистка умерла в 23 года из-за остановки сердца

Невские Новости 05:29
Происшествия

В Калмыкии ребенок умер от отравления ядохимикатами

В Калмыкии в селе Яшалта трое детей отравились ядохимикатами. Один ребенок 2018 года рождения скончался.
Российская газета 07:25
Происшествия

В Саратове мужчина зарезал родившуюся с патологией дочь

В Саратове мужчина зарезал двухмесячную дочь с врожденной патологией. Об этом сообщается на сайте областного управления СК России.
РБК 02:44
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Лавров назвал законными интересы Турции на северо-востоке Сирии

Москва признаёт абсолютно законными интересы безопасности Турции в северо-восточном регионе Сирии.
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Ураган «Дориан» может в течение дня достичь Багамских островов

Максимальная скорость урагана достигает 66,6 м / с. Сейчас "Дориан" находится в 110 км к востоку от острова Большой Абако и движется в западном направлении со скоростью 3,6 м / с. В субботу ураган "Дориан" усилился до четвертой степени из пяти возможных по шкале Саффира-Симпсона.
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Наблюдатели ОБСЕ и представители ДНР попали под обстрел в Донбассе

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Правила призыва в армию изменились в России

Правила призыва в армию меняются в России с 1 сентября.
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Мартин Шкртел
Словацкий футболист
Словацкий футболист, защитник клуба «Фенербахче» и сборной Словакии. Входит в тройку лидеров в истории сборной Словакии по количеству сыгранных матчей.
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