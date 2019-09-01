Футбол
Bookmaker-ratings.ruШкртел расторг контракт с «Аталантой» спустя три недели после перехода
Защитник «Аталанты» Мартин Шкртел покинет клуб из Бергамо. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport. По данным источника, у словацкого игрока проблемы со здоровьем.
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 07:36, Вашингтон
Политика
Болтон заступился за суверенитет Польши, Украины и Белоруссии
Ранее, как писал News.ru, Джон Болтон и глава канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский анонсировали визит президента США Дональда Трампа в Польшу.
News.ru вчера в 12:38
Происшествия
Близкие погибших во время теракта в Беслане вспомнили дни трагедии
Близкие и родственники людей, которые погибли и были ранены 15 лет назад во время теракта в школе Беслана, поделились своими воспоминаниями о дне трагедии.
Газета.Ru 06:19
Армия и оружие
Коалиция во главе с США нанесла ракетный удар по террористам в Идлибе
Западная коалиция во главе с США нанесла ракетный удар по штабу лидеров террористов "Аль-Каиды" (запрещена в России) в Идлибе, пишет Reuters со ссылкой Центральное командование США.
РЕН ТВ вчера в 21:32
Политика
В МИД РФ заявили, что СССР спас европейскую демократию от уничтожения
В МИД России заявили, что Советский союз спас европейскую демократию от уничтожения.
РЕН ТВ 07:15
Происшествия
Пять человек погибли и более 20 ранены в результате стрельбы в Техасе
Пять человек погибло и 21 ранен в результате стрельбы в городе Одесса штата Техас в США, сообщает телеканал CBS7 со ссылкой на местную полицию.
Интерфакс вчера в 19:25
Армия и оружие
Взрыв ракеты «Искандер» показали на видео
Минобороны РФ опубликовало видео работы оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" на полигоне Капустин Яр под Астраханью.
Российская газета вчера в 07:44
Здоровье
Какие продукты помогут работе мозга?
Диетолог Марият Мухина рассказывает про продукты, которые надо добавлять в рацион каждую неделю, чтобы мозг мог функционировать правильно.
Аргументы и Факты 01:58
Политика
Продавщица мороженого рассказала о встрече с Путиным и Эрдоганом
Девушка, которая продала мороженое президентам России и Турции на авиасалоне МАКС, рассказала НТВ (программа "Центральное телевидение") о том, почему уже второй раз продает сладкое лакомство Владимиру Путину.
Российская газета вчера в 11:29
Политика
Зеленский заявил о запланированной встрече с Путиным
По сообщению ТАСС, президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление о том, что во время телефонной беседы с российским президентом Владимиром Путиным двум лидерам удалось договориться о личной встрече в рамках «нормандского формата».
Военное дело вчера в 15:02
Происшествия
В Гонконге приостановили движение аэроэкспрессов из-за демонстрантов
Движение аэроэкспрессов в международный аэропорт Гонконга приостановлено из-за действий демонстрантов, говорится в заявлении компании-оператора.
РИА Новости 03:42
Футбол
Айртон и Мирзов не сыграют с «Зенитом»
Как стало известно «СЭ», два игрока «Спартака» — 22-летний защитник Айртон и 26-летний хавбек Резиуан Мирзов — не смогут принять участия в сегодняшней центральной встрече 8-го тура РПЛ, в которой москвичи примут «Зенит».
Спорт-Экспресс 03:54
Происшествия
Школьница пострадала при падении с аттракциона в Москве
Девятилетнюю девочку госпитализировали с ушибами и травмой головы.
Говорит Москва 07:08
Футбол
Алекс Крал перешел в «Спартак» из «Славии»
Газета.Ru 06:31
Политика
Спикер Госдумы назвал руководство Польши ущербным
Руководство Польши показывает свою ущербность, политизируя итоги Второй мировой войны, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Lenta.ru 06:29
Здоровье
Как быстро похудеть по знаку Зодиака
Как оказалось, благодаря особенностям, присущим вашему Знаку Зодиака, можно достичь идеальной формы.
Московский Комсомолец вчера в 07:18
Происшествия
В Петербург доставили тело погибшей в Турции девочки
В Санкт-Петербург доставили тело двенадцатилетней девочки, погибшей в результате несчастного случая на турецком курорте.
Российская газета 04:19
Футбол
Спортивный директор «Ювентуса» исключил уход Дибалы из клуба
Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи заверил, что нападающий команды Паулу Дибала не покинет команду под занавес трансферого окна.
Sport24.ru 02:22
Шоу-бизнес
Наргиз извинилась перед Валерией
Певица Наргиз Закирова в соцсетях извинилась перед коллегой Валерией и ее мужем Иосифом Пригожиным за «бестактную оговорку» в интервью, где перечислила ее в числе «телочек в туфлях».
Взгляд.ру 04:57
Политика
Президент Германии попросил в Польше прощения за Вторую мировую войну
В Польше 1 сентября проходят торжества по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.
РБК 02:35
Политика
Сенатор Мархаев пожалуется в прокуратуру на журналистов «РЕН ТВ»
Сенатор от Иркутской области Вячеслав Мархаев подаст в прокуратуру жалобу на журналистов «РЕН ТВ» после инцидента во время избирательной кампании в Бурятии, где господин Мархаев баллотируется в мэры Улан-Удэ.
Коммерсантъ 05:48
Культура
Петербуржцы смогут наблюдать Дрезденский оперный бал на большом экране
Возрожденный в 2006 году в честь 800-летия города, Дрезденский оперный бал пройдет в самом сердце Петербурга — на площади Искусств.
Konkretno.ru 30 августа в 08:17
Происшествия
Появилось видео падения вертолета в воду в Долгопрудном
Очевидцы опубликовали видео падения вертолета в Клязьминское водохранилище в подмосковном городе Долгопрудный.
Известия вчера в 13:11
Футбол
Российская футболистка умерла в 23 года из-за остановки сердца
Невские Новости 05:29
Происшествия
В Калмыкии ребенок умер от отравления ядохимикатами
В Калмыкии в селе Яшалта трое детей отравились ядохимикатами. Один ребенок 2018 года рождения скончался.
Российская газета 07:25
Происшествия
В Саратове мужчина зарезал родившуюся с патологией дочь
В Саратове мужчина зарезал двухмесячную дочь с врожденной патологией. Об этом сообщается на сайте областного управления СК России.
РБК 02:44
Политика
Лавров назвал законными интересы Турции на северо-востоке Сирии
Москва признаёт абсолютно законными интересы безопасности Турции в северо-восточном регионе Сирии.
News.ru 07:21
Общество
Ураган «Дориан» может в течение дня достичь Багамских островов
Максимальная скорость урагана достигает 66,6 м / с. Сейчас "Дориан" находится в 110 км к востоку от острова Большой Абако и движется в западном направлении со скоростью 3,6 м / с. В субботу ураган "Дориан" усилился до четвертой степени из пяти возможных по шкале Саффира-Симпсона.
Известия 06:07
Политика
Правила призыва в армию изменились в России
Правила призыва в армию меняются в России с 1 сентября.
Известия 03:02