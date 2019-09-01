Футбол
Bookmaker-ratings.ruШкртел расторг контракт с «Аталантой» спустя три недели после перехода
Защитник «Аталанты» Мартин Шкртел покинет клуб из Бергамо. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport. По данным источника, у словацкого игрока проблемы со здоровьем.
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Здоровье
Просмотр легендарных футбольных матчей помогает при деменции
Доказано, что просмотр записей захватывающих спортивных игр, вызвавших когда-то яркие переживания, положительно влияет на когнитивные свойства пациентов с деменцией.
News.ru 01:53
Общество
Ураган «Дориан» достиг наивысшей категории
Ураган "Дориан" в Атлантическом океане достиг пятой, наивысшей, категории, скорость ветра составляет 257 километров в час, сообщает Национальный центр США по слежению за ураганами.
РИА Новости 08:32
Происшествия
Семь человек погибли при крушении самолета на Филиппинах
При крушении погибли по меньшей мере семь человек. По данным CNN Philippines, крушение произошло в курортной зоне Пансол.
Известия 08:53
Политика
Захарова ответила на отказ Польши приглашать Россию на годовщину войны
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение Польши не приглашать Россию на мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны, назвав положение Варшавы глупым.
РИА Новости 07:35
Армия и оружие
В Госдуме прокомментировали авиаудар США по Идлибу
Депутат Госдумы Антон Морозов прокомментировал американский удар по зоне деэскалации в Идлибе, который США нанесли без уведомления российской и турецкой сторон.
РИА Новости 08:35
Происшествия
В Брянске умер избитый полицейским подросток
В Брянске скончался 17-летний подросток, которого в августе избил майор полиции Денис Терехов.
РБК 08:18
Общество
Садиста-каннибала назначили поваром в спецлечебнице
Регион online 08:19
Происшествия
Гран-при Бельгии начнется с минуты молчания в память о погибшем Юбере
13-й этап чемпионата мира в классе машин "Формула-1" - Гран-при Бельгии - начнется с минуты молчания в память о погибшем французском пилоте команды BWT Arden Антуане Юбере, который выступал в классе "Формула-2".
Газета.Ru 06:36
Происшествия
В Калмыкии ребенок умер от отравления ядохимикатами
В Калмыкии в селе Яшалта трое детей отравились ядохимикатами. Один ребенок 2018 года рождения скончался.
Российская газета 07:25
Происшествия
В Северной Осетии вспоминают жертв Беслана
В Северной Осетии вспоминают жертв захвата школы в Беслане, произошедшего 15 лет назад, об этом 1 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 06:16
Наука
Устройство, имитирующее биологическую память, создали в МФТИ
МедиаПоток 29 августа в 03:40
Общество
Минтруд уточнил число работающих пенсионеров
Вести.Ru 05:10
Политика
Глава правительства Украины катается на самокате по Кабмину
Rusvesna.su 08:42
Политика
США и Китай повысили ставки в торговой войне
США и Китай с 1 сентября ввели дополнительные торговые пошлины на импортные товары в рамках торговой войны.
Lenta.ru 07:36
Политика
Путин 2 сентября посетит Иркутскую область
RT на русском 08:19
Хоккей
ЦСКА и «Авангард» объявили составы на матч за Кубок открытия
ЦСКА и «Авангард» в официальных «твиттерах» объявили составы на матч Кубка открытия, который состоится сегодня, 1 сентября, в Москве.
Чемпионат 07:40
Футбол
«Валенсия» может арендовать Икарди
Матч ТВ 08:06
Общество
В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции
В Москве завершилась несогласованная акция, организованная оппозиционерами. По данным полиции, в ней приняли участие порядка 750 человек.
Вести.Ru вчера в 11:38
Политика
Папа Римский застрял в лифте и опоздал на аудиенцию
РИА Новости 08:45
Происшествия
Появилось видео падения вертолета в Подмосковье
Очевидцы засняли на видео момент падения вертолета в реку Клязьма в подмосковном городе Долгопрудный.
РБК вчера в 13:32
Футбол
Каррера приедет в Москву 12 сентября
RT на русском 08:23
Происшествия
Жителя Саратова задержали по подозрению в убийстве дочери
В Саратове мужчину задержали по подозрению в убийстве двухмесячной дочери, имевшей врождённую патологию.
RT на русском 02:29
Политика
Экс-депутат Рады рассказал о «большой сделке» Путина и Зеленского
Бывший депутат Верховной рады от "Блока Петра Порошенко" Вадим Денисенко дал интервью изданию "Деловая столица", в котором рассказал о "большой сделке" между Киевом и Москвой.
Pravda.Ru 06:04
Общество
Иголку в покупном шашлыке нашла жительница Кузбасса
Газета.Ru 03:57
Происшествия
Самолет Air Canada совершил экстренную посадку в Японии
Самолет канадской авиакомпании Air Canada совершил в воскресенье экстренную посадку в японском столичном аэропорту Нарита.
ТАСС 08:59
Политика
Телеканал РЕН ТВ обвинил сенатора Мархаева в нападении на журналистку
Сотрудники телеканала РЕН ТВ обратились в Следственный комитет с заявлением о нападении на съемочную группу члена Совета Федерации от Иркутской области и лидера регионального отделения КПРФ в Бурятии Вячеслава Мархаева, который выдвинулся кандидатом на пост мэра Улан-Удэ.
ТАСС вчера в 16:14
Гаджеты
LG Display начала массовое производство OLED-панелей в Китае
В пятницу руководство компании LG Display торжественно ввело в строй завод по выпуску панелей OLED в Китае в городе Гуанчжоу.
3DNews 07:21