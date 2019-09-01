Футбол
Bookmaker-ratings.ruШкртел расторг контракт с «Аталантой» спустя три недели после перехода
Защитник «Аталанты» Мартин Шкртел покинет клуб из Бергамо. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport. По данным источника, у словацкого игрока проблемы со здоровьем.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 10:37, Вашингтон
Политика
Правила призыва в армию изменились в России
Правила призыва в армию меняются в России с 1 сентября.
Известия 03:02
Политика
Грузинские силовики сбили беспилотник Южной Осетии на линии границы
Беспилотный летательный аппарат, патрулировавшй границу с Грузией в окрестностях населенного пункта Уиста, был сбит в воскресенье грузинской стороной, сообщили в Комитете госбезопасности (КГБ) закавказской республики.
ТАСС 07:20
Политика
Володин назвал недопустимым заявление Польши о Второй мировой войне
Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин прокомментировал заявление польских властей о «незаинтересованности» Москвы в исторической правде.
Политическая Экспертиза 08:16
Общество
Гороскоп на 1 сентября: друзья и покровители окажут поддержку Овнам
Могут рассчитывать на поддержку своих друзей и покровителей. Нужные люди сами пойдут вам навстречу.
Primpress.ru вчера в 20:30
Футбол
Новичок «Спартака» Крал: впервые приехал в Москву и уже понял, что город очень красивый
Вести.Ru 09:35
Наука
Светодиодные лампы останутся в прошлом: новый свет
Максим Гарькуша Матчасть В "лампе Шешина" (по фамилии заместителя заведующего кафедрой вакуумной электроники МФТИ) свет дает люминофор, которым покрыта внутренняя сторона вакуумной колбы; свечение люминофора вызывает поток электронов с катода в цоколе.
Популярная механика 05:19
Общество
В РФ вступил в силу закон о борьбе с перекупщиками билетов
Согласно закону, торговлю билетами могут осуществлять только сами организации исполнительских искусств, а также уполномоченные ими лица.
Газета.Ru вчера в 17:56
Авто
Тюнеры сделали жемчужно-белый Bugatti Chiron для рэпера
Пост Малоун не очень много писал о машине на своих страницах в социальных сетях, но в Сети есть небольшое видео, где продемонстрирован уникальный Bugatti Chiron мощностью 1500 л.с. Как отметил рэпер, этот автомобиль не похож на другие автомобили, а также он добавил: «Я чертовски люблю это».
32CARS.ru 02:44
Происшествия
Близкие погибших во время теракта в Беслане вспомнили дни трагедии
Близкие и родственники людей, которые погибли и были ранены 15 лет назад во время теракта в школе Беслана, поделились своими воспоминаниями о дне трагедии.
Газета.Ru 06:19
Политика
Новый премьер Украины прокатился на самокате по зданию правительства
Новый премьер Украины Алексей Гончарук поздравил школьников с началом учебного года и прокатился по зданию кабмина на электросамокате, видео опубликовано на его странице в соцсети Facebook.
РИА Новости 09:43
Игры
Дирижабли и парящие острова в дебютном трейлере Black Skylands
В открытом мире разместят пятьдесят парящих островов с разнообразными биомами, в числе которых леса, города и пустыни.
Игромания.ру 07:47
Музыка
Филипп Киркоров не попал в фонограмму во время выступления
Певец Филипп Киркоров, выступая на сцене "Новой волны", не попал в фонограмму. В Сети опубликовали видео, на котором виден конфуз Киркорова.
VSE42 Новости 30 августа в 22:19
Общество
Эрнст назвал условие для возвращения Друзя в «Что? Где? Когда?»
Александр Друзь может вернуться в передачу, если объяснится перед зрителями.
Lenta.ru 09:34
Политика
Зеленский заверил, что не пойдёт с протянутой рукой к Трампу
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время встречи с президентом США Дональдом Трампом рассчитывает договориться об американских инвестициях и обсудить вопрос прекращения войны в Донбассе.
Life.ru 06:39
Политика
Иран анонсировал новое сокращение обязательств по ядерной сделке
Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран объявит о новом сокращении выполнения обязательств по ядерной сделке в четверг, 5 сентября, если до этого дня европейские участники соглашения не примут меры.
Известия 10:31
Футбол
«Арсенал» забил гол в ворота ЦСКА
Не задолго до гола «жарко» было у ворот красно-желтых. Чалов пробил в дальний угол ворот Левашова, но мяч, к счастью, прошел выше ворот.
Первый Тульский 09:46
Политика
Россия стала председателем Совета безопасности ООН
ИА «Ореанда-Новости» Начиная с 1 сентября председательство в Совете безопасности (СБ) ООН на месяц переходит к Российской Федерации.
Ореанда-Новости 01:22
Общество
Ураган «Дориан» усилился до максимальной категории
Ураган «Дориан» усилился до максимальной, пятой категории, сообщили в Национальном центре по наблюдению за ураганами США.
RT на русском 08:28
Шоу-бизнес
Наргиз извинилась перед Валерией
Певица Наргиз Закирова в соцсетях извинилась перед коллегой Валерией и ее мужем Иосифом Пригожиным за «бестактную оговорку» в интервью, где перечислила ее в числе «телочек в туфлях».
Взгляд.ру 04:57
Кино
«Джокеру» аплодировали в Венеции восемь минут
Как сообщает Deadline, после состоявшейся на смотре премьеры фильма о появлении одного из самых известных суперзлодеев вселенной DC зал аплодировал восемь минут.
Российская газета 09:02
Наука
Устройство, имитирующее биологическую память, создали в МФТИ
МедиаПоток 29 августа в 03:40
Авто
ТМ-1131 «Мишка» мог стать новым поколением легендарной «Оки»
Предполагалось, что приводить в движение возможного преемника «Оки» будет 1,3-литровый 4-цилиндровый атмосферный двигатель, выдающий 51 лошадиную силу мощности.
Daily-Motor.Ru 02:24
Армия и оружие
«Роскосмос» начал производство самых мощных в мире ракетных двигателей
НПО "Энергомаш", входящее в госкорпорацию "Роскосмос", запустило производство самых мощных в мире жидкостных ракетных двигателей РД-171МВ.
Российская газета 04:57
Общество
Россияне стали меньше покупать цветы к 1 сентября
Россияне стали экономить на букетах для детей к первому сентября.
Газета.Ru вчера в 06:08
Происшествия
В центре Москвы автомобиль сбил троих человек
В Москве на Нижегородской улице автомобиль сбил троих человек, передает телеканал Москва 24.
Москва 24 10:08
Армия и оружие
Наблюдатели ОБСЕ и представители ДНР попали под обстрел
Сотрудники Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ и оперативная группа представительства самопровозглашенный Донецкой народной республики (ДНР) попали под обстрел, сообщило Донецкое агентство новостей со ссылкой на руководителя представительства ДНР Руслана Якубова.
Коммерсантъ 08:03
Экономика
Во Вьетнаме рост цен на землю угрожает развитию бизнеса
Заместитель декана факультета маркетинга института экономики Хьюинь Фыок Нгиа сообщает, что исследование выявило рост цен на землю в среднем в два раза за период 2016 — 2018 гг. Кроме того, если брать период 2009—2019, цены на землю выросли в 4−10 раз в зависимости от расположения.
REGNUM вчера в 09:20