Футбол

Bookmaker-ratings.ruBookmaker-ratings.ruШкртел расторг контракт с «Аталантой» спустя три недели после перехода

Защитник «Аталанты» Мартин Шкртел покинет клуб из Бергамо. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport. По данным источника, у словацкого игрока проблемы со здоровьем.
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Шкртел спустя 22 дня ушел из «Аталанты». Он считает себя неготовым к серии А

Советский спорт03:56

«Аталанта» расторгнет контракт со Шкртелом. Он провел в клубе 3 недели

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Источник: Шкртел расторг контракт с «Аталантой»

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Шкртел разорвал контракт с «Аталантой» через три недели после подписания

Sport24.ru03:49

Шкртел покинет «Аталанту» спустя три недели после перехода

Чемпионат03:55

«Аталанта» расторгнет контракт с экс-защитником «Зенита» меньше чем через месяц после подписания

Матч ТВ03:44

«Аталанта» расторгнет контракт с экс-защитником «Зенита» меньше чем через месяц после подписания

Sportbox.RU03:44
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Правила призыва в армию меняются в России с 1 сентября.
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Грузинские силовики сбили беспилотник Южной Осетии на линии границы

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Володин назвал недопустимым заявление Польши о Второй мировой войне

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Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран объявит о новом сокращении выполнения обязательств по ядерной сделке в четверг, 5 сентября, если до этого дня европейские участники соглашения не примут меры.
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Не задолго до гола «жарко» было у ворот красно-желтых. Чалов пробил в дальний угол ворот Левашова, но мяч, к счастью, прошел выше ворот.
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Как сообщает Deadline, после состоявшейся на смотре премьеры фильма о появлении одного из самых известных суперзлодеев вселенной DC зал аплодировал восемь минут.
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Предполагалось, что приводить в движение возможного преемника «Оки» будет 1,3-литровый 4-цилиндровый атмосферный двигатель, выдающий 51 лошадиную силу мощности.
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Словацкий футболист
Словацкий футболист, защитник клуба «Фенербахче» и сборной Словакии. Входит в тройку лидеров в истории сборной Словакии по количеству сыгранных матчей.
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