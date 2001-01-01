Футбол
Шкриньяр согласовал новый контракт с «Интером»Soccer.ru 12:59
Защитник "Интера" Милан Шкриньяр договорился о новом соглашении с "Интером". Сообщается, что 23-летний игрок продлит контракт до лета 2023 года.
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Культура
Выставка «Храбрейшим из храбрых» открылась в Москве
Историко-документальная выставка "Храбрейшим из храбрых", посвященная 250-летию со дня учреждения ордена Святого Георгия, открылась в Выставочном зале федеральных архивов, передает ТАСС.
Обновлено в 10:54
Армия и оружие
США разместят в Румынии систему ПРО THAAD
США разместят в Румынии систему противоракетной обороны THAAD на время ремонта другой ПРО - Aegis.
Обновлено в 12:51
Космос
Рогозин предложил отправлять в космос выдающихся россиян
Обновлено в 12:39
Шоу-бизнес
57-летняя Екатерина Андреева показала девичью фигуру
В 57 лет Екатерина выглядит едва ли на 37, да еще и хвастается в Сети своей девичьей фигурой. Сейчас телеведущая путешествует по Африке.
Обновлено в 05:00
Происшествия
В Обнинске горит завод горючих материалов
В месте, где вспыхнул пожар, хранились масла и смазочные материалы.
Обновлено в 13:21
Кино
Скончался народный артист России Геннадий Фролов
Обновлено вчера в 12:57
Спорт
Туктамышева стала второй в короткой программе на командном ЧМ
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заняла второе место в короткой программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
Обновлено в 05:10
Политика
Тимошенко посетовала, что не сдала анализы с Порошенко и Зеленским
Ранее сообщалось, что кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский Зеленский отказался от сдачи анализов экспертам VADA.
Обновлено в 10:14
Экономика
Пенсионная реформа сделает предпенсионеров беднее
Авторы доклада исследовали влияние пенсионной реформы на уровень бедности в период с 2019 по 2028 годы — именно этот отрезок является переходным периодом реформы.
Обновлено в 03:13
Шоу-бизнес
Никто не узнает, когда родится ребенок Меган Маркл и принца Гарри
Фотография: Getty Images Ребенок Меган и Гарри будет седьмым по счету в очереди на трон после принца Чарльза, принца Уильяма, трех его детей и, собственно, самого принца Гарри.
Обновлено в 11:11
Экономика
Евросоюз ввел пошлины на азотные удобрения из России
Евросоюз объявил о введении на полгода импортных пошлин на жидкие азотные удобрения из России, США и Тринидада и Тобаго.
Обновлено в 08:39
Шоу-бизнес
Невесту Данко обвинили в краже $500 000
Обновлено в 11:30
Политика
Армия Судана объявила об отстранении президента от власти
Обновлено в 08:00
Политика
После слов Лукашенко о России Минск остановит нефтепровод «Дружба»
Несколько участков трубопровода «Дружба», проходящего по территории Белоруссии, нуждаются в ремонте, заявил вице-премьер страны Игорь Петришенко после совещания с участием президента страны Александром Лукашенко, сообщает БелТА.
Обновлено в 09:38
Интернет
Telegram начал закрытое тестирование блокчейн-платформы TON
Telegram начал тестировать свою блокчейн-платформу TON в закрытом режиме.
Обновлено в 09:51
Хоккей
Зинэтула Билялетдинов покинул пост главного тренера «Ак Барса»
Билялетдинов возглавил «Ак Барс» в июле 2014 года. Ранее он также был главным тренером казанской команды с 2004 по 2011 год.
Обновлено в 13:40
Общество
Священника сослали в глухое село из-за эффектных снимков супруги
В Магнитогорской епархии на сетевой скандал отреагировали быстро: Сергия Зотова отстранили от работы в кафедральном соборе и отправили служить в село Фершампенуаз Нагайбакского района, пишет "Комсомолка".
Обновлено в 10:20
Политика
Ким Чен Ын пригрозил нанести удар за санкции против КНДР
Обновлено в 00:20
Игры
Хоррор Chernobylite вышел на Kickstarter
Разработчики пытаются собрать деньги на завершение работы над фантастическим хоррором Chernobylite.
Обновлено в 12:46
Политика
МВД уволило сбежавших на Украину ростовских полицейских
Министерство внутренних дел России уволило за грубое нарушение дисциплины двух сотрудников полиции, попросивших политического убежища на Украине.
Обновлено в 10:47
Здоровье
В Белгороде провели уникальный мастер-класс для хирургов
За онлайн-трансляцией наблюдали лучшие отечественные оториноларингологи из Москвы, Ярославля, Липецка, Тамбова, Курска и Белгорода.
Обновлено в 11:30
Политика
Казахстан начал рассмотрение вывода Байконура из-под аренды России
В казахстанских госорганах начался процесс рассмотрения вывода аэродром Байконур из-под аренды России сообщил вице-министр по цифровизации, оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана Марат Нургожин.
Обновлено в 03:46
Происшествия
В Волгограде маршрутка въехала в остановку
Обновлено в 11:33
Происшествия
В Бурятии врачи бросили умирать в «карцере» пациента с пневмонией
Врачи в бурятской больнице заперли больного пневмонией пациента в подсобном помещении, где тот и скончался, сообщает издание "Номер один".
Обновлено в 10:52
Культура
Кинокритик Долин уволился из ВГТРК из-за сюжета «России 24»
Известный кинокритик Антон Долин уволился из ВГТРК из-за выхода сюжета на телеканале "Россия 24" о его критике относительно фильма "Балканский рубеж".
Обновлено в 10:51