Футбол

Шкриньяр согласовал новый контракт с «Интером»Soccer.ru 12:59

Защитник "Интера" Милан Шкриньяр договорился о новом соглашении с "Интером". Сообщается, что 23-летний игрок продлит контракт до лета 2023 года.
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Шкриньяр согласовал новый контракт с «Интером»

Soccer.ru12:59

СМИ: Шкриньяр согласовал новый контракт с «Интером». Зарплата - 3 миллиона евро в год

Спорт-Экспресс11:54

Шкриньяр согласовал детали нового контракта с «Интером»

Евро-футбол.ру12:23

Шкриньяр согласовал новый контракт с «Интером». Им интересовался «Манчестер Сити»

Бомбардир.ру12:22

Шкриньяр согласовал новый контракт с «Интером» и будет получать 3 млн евро в год

Sports.ru12:12
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Выставка «Храбрейшим из храбрых» открылась в Москве

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Друг Зеленского объяснил, почему не явился на пресс-конференцию

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В месте, где вспыхнул пожар, хранились масла и смазочные материалы.
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Кино

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Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заняла второе место в короткой программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
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Тимошенко посетовала, что не сдала анализы с Порошенко и Зеленским

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Авторы доклада исследовали влияние пенсионной реформы на уровень бедности в период с 2019 по 2028 годы — именно этот отрезок является переходным периодом реформы.
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Никто не узнает, когда родится ребенок Меган Маркл и принца Гарри

Фотография: Getty Images Ребенок Меган и Гарри будет седьмым по счету в очереди на трон после принца Чарльза, принца Уильяма, трех его детей и, собственно, самого принца Гарри.
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Евросоюз объявил о введении на полгода импортных пошлин на жидкие азотные удобрения из России, США и Тринидада и Тобаго.
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Невесту Данко обвинили в краже $500 000

Обновлено в 11:30
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Штаб Порошенко отрицает причастность к видео с Зеленским и фурой

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В Москве задержали протащившего полицейского на капоте водителя

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Происшествия

Футболист «Спартака» сломал нос иностранцу и был доставлен в полицию

Обновлено в 11:07
Политика

Армия Судана объявила об отстранении президента от власти

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После слов Лукашенко о России Минск остановит нефтепровод «Дружба»

Несколько участков трубопровода «Дружба», проходящего по территории Белоруссии, нуждаются в ремонте, заявил вице-премьер страны Игорь Петришенко после совещания с участием президента страны Александром Лукашенко, сообщает БелТА.
Обновлено в 09:38
Интернет

Telegram начал закрытое тестирование блокчейн-платформы TON

Telegram начал тестировать свою блокчейн-платформу TON в закрытом режиме.
Обновлено в 09:51
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Билялетдинов возглавил «Ак Барс» в июле 2014 года. Ранее он также был главным тренером казанской команды с 2004 по 2011 год.
Обновлено в 13:40
Общество

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Политика

Ким Чен Ын пригрозил нанести удар за санкции против КНДР

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Разработчики пытаются собрать деньги на завершение работы над фантастическим хоррором Chernobylite.
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Политика

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Здоровье

В Белгороде провели уникальный мастер-класс для хирургов

За онлайн-трансляцией наблюдали лучшие отечественные оториноларингологи из Москвы, Ярославля, Липецка, Тамбова, Курска и Белгорода.
Обновлено в 11:30
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Казахстан начал рассмотрение вывода Байконура из-под аренды России

В казахстанских госорганах начался процесс рассмотрения вывода аэродром Байконур из-под аренды России сообщил вице-министр по цифровизации, оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана Марат Нургожин.
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Происшествия

В Бурятии врачи бросили умирать в «карцере» пациента с пневмонией

Врачи в бурятской больнице заперли больного пневмонией пациента в подсобном помещении, где тот и скончался, сообщает издание "Номер один".
Обновлено в 10:52
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Кинокритик Долин уволился из ВГТРК из-за сюжета «России 24»

Известный кинокритик Антон Долин уволился из ВГТРК из-за выхода сюжета на телеканале "Россия 24" о его критике относительно фильма "Балканский рубеж".
Обновлено в 10:51
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