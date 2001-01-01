Футбол
Шкриньяр согласовал новый контракт с «Интером»Soccer.ru 12:59
Защитник "Интера" Милан Шкриньяр договорился о новом соглашении с "Интером". Сообщается, что 23-летний игрок продлит контракт до лета 2023 года.
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Политика
Армия Судана взяла власть в стране
Обновлено в 08:17
Игры
В Origin началась весенняя распродажа
В цифровом магазине ЕА стартовала весенняя распродажа, которая продлится до 25 апреля.
Обновлено в 12:35
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл решили сохранить рождение первенца в тайне
Совсем скоро принц Гарри и Меган Маркл станут родителями. По слухам, их первенец появится дома.
Обновлено в 12:22
Общество
ГИБДД предлагает кратно увеличить штрафы за превышение скорости
В первую очередь изменение штрафных санкций должно коснуться водителей, которые совершают самое распространенное на дорогах нарушение - превышение скорости на 20-40 км/ч.
Обновлено вчера в 23:02
Политика
Порошенко вызвал Зеленского на дебаты в эфире телеканала «1+1»
Президент Украины Петр Порошенко, неожиданно появившийся в вечернем телешоу в студии телеканала "1+1", пригласил в четверг лидера президентской гонки Владимира Зеленского на предвыборные дебаты в студию.
Обновлено в 16:14
Хоккей
Никита Гусев покинул СКА и в ближайшее время перейдет в «Вегас»
Как стало известно "СЭ", Никита Гусев покинул расположение СКА и в ближайшее время присоединится к "Вегасу", за который сыграет в плей-офф.
Обновлено в 08:37
Хоккей
Билялетдинов покинул пост главного тренера «Ак Барса»
Главный тренер казанского хоккейного клуба "Ак Барс" Зинэтула Билялетдинов покидает свой пост, сообщил РИА Новости источник, близкий к правительству Татарстана.
Обновлено в 12:57
Футбол
«Реал» назвал сумму, за которую готов продать Бэйла
Обновлено в 14:02
Технологии
«Роскосмос» получил антропоморфного робота-спасателя
Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что госкорпорация и РКК «Энергия» получили антропоморфного робота-спасателя FEDOR.
Обновлено в 11:58
Космос
Израильский аппарат разбился при посадке на Луну
Обновлено в 15:29
Происшествия
Здание суда, где слушают дело Кокорина и Мамаева, эвакуировали
Новая серия "Суда над Кокориным и Мамаевым" оборвалась быстрее, чем ожидали присутствующие.
Обновлено в 07:29
Политика
Литва отозвала посла в России из-за коррупционного скандала
Литовские власти приняли решение отозвать из Москвы своего посла Рямигиюса Мотузаса для консультаций в связи с коррупционным скандалом.
Обновлено в 12:36
Транспорт
В Петербурге к 2032 году запустят 29 новых станций метро
Обновлено в 05:30
Авто
Электрический седан и кроссовер Infiniti показали до премьеры
Фирма Infiniti опубликовала фотографии Qs Inspiration концептуального седана, новой модели бренда.
Обновлено в 03:36
Наука
В СФУ открыт новый материал для белых светодиодов
Комбинации различных светодиодов дают возможность создавать любые цветовые оттенки.
Обновлено вчера в 02:51
Кино
Скончался актер Геннадий Фролов
Обновлено в 12:13
Футбол
Права на показ АПЛ перейдут от «Матч ТВ» к Okko
Права на показ АПЛ перейдут от "Матч ТВ" к Okko Rambler приобрел права на трансляцию в России АПЛ, сообщили "Ъ" три источника на рынке спортивных медиа.
Обновлено вчера в 19:02
Здоровье
Россияне стали больше курить кальян
В четыре раза больше кальян курили в 2014 году, до того как закупки резко сократились на фоне роста курсов доллара и евро.
Обновлено в 02:14
Шоу-бизнес
Наташа Королева вспомнила о своей свадьбе с Игорем Николаевым
Наташа Королева вспомнила о своей свадьбе с Игорем Николаевым.
Обновлено в 13:10
Политика
В Госдуме предложили запретить полиэтиленовые пакеты с 2025 года
Первый зампред комитета ГД по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Василий Власов предложил заместителю председателя правительства Алексею Гордееву ввести полный запрет на использование полиэтиленовых пакетов с 2025 года.
Обновлено в 14:50
Политика
Полиция арестовала основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа
Власти Эквадора лишили основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа права на убежище на территории посольства этой латиноамериканкой страны.
Обновлено в 05:53
Здоровье
В Греции впервые родился ребенок от трех родителей
В Греции на днях родился необычный ребенок, который появился на свет от трех родителей.
Обновлено в 14:42
Шоу-бизнес
Краснодарский концерт Ирины Аллегровой обернулся скандалом
В ДС «Олимп» вечером 7 апреля жители и гости Краснодара собрались на концерт Ирины Аллегровой. Зал был заполнен, гости ждали шоу.
Обновлено в 08:46
Космос
Роскосмос и NASA согласовали перенос запуска «Союза МС-13» к МКС
Госкорпорация "Роскосмос" и NASA согласовали перенос на 20 июля запуска пилотируемого корабля "Союз МС-13" к МКС.
Обновлено в 15:12
Шоу-бизнес
Телеведущую Леру Кудрявцеву обокрали в Лондоне
Телеведущую Леру Кудрявцеву обокрали в самом центре Лондона – у Букингемского дворца.
Обновлено в 03:50
Происшествия
В пригороде Магнитогорска на опорах ЛЭП обнаружили взрывчатку
По их данным, взрывчатку заметили мастера федеральной электросетевой компании, проводившие осмотр во время своего дежурства в Агаповском районе во вторник, 9 апреля.
Обновлено в 09:58
Спорт
Туктамышева стала второй в короткой программе на командном ЧМ
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заняла второе место в короткой программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
Обновлено в 05:10
Армия и оружие
Потерянный Японией F-35 может стать ценной находкой для России и Китая
Утонувший в Тихом океане американский истребитель пятого поколения F-35 Lightning II станет очень ценным приобретением для России или Китая, если эти страны смогут его найти.
Обновлено в 05:51
Культура
Умер лидер группы «Соломенные еноты» Борис Усов
Умер солист российской панк-рок-группы «Соломенные еноты» Борис Усов. Об этом сообщил журналист Максим Семеляк в своем фейсбуке.
Обновлено в 14:47