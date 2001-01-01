Футбол

Шкриньяр согласовал новый контракт с «Интером»Soccer.ru 12:59

Защитник "Интера" Милан Шкриньяр договорился о новом соглашении с "Интером". Сообщается, что 23-летний игрок продлит контракт до лета 2023 года.
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Шкриньяр согласовал новый контракт с «Интером». Им интересовался «Манчестер Сити»

Бомбардир.ру12:22

СМИ: Шкриньяр согласовал новый контракт с «Интером». Зарплата - 3 миллиона евро в год

Спорт-Экспресс11:54

Шкриньяр согласовал детали нового контракта с «Интером»

Евро-футбол.ру12:23

Шкриньяр согласовал новый контракт с «Интером»

Soccer.ru12:59

Шкриньяр согласовал новый контракт с «Интером» и будет получать 3 млн евро в год

Sports.ru12:12
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В цифровом магазине ЕА стартовала весенняя распродажа, которая продлится до 25 апреля.
Обновлено в 12:35
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Принц Гарри и Меган Маркл решили сохранить рождение первенца в тайне

Совсем скоро принц Гарри и Меган Маркл станут родителями. По слухам, их первенец появится дома.
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В первую очередь изменение штрафных санкций должно коснуться водителей, которые совершают самое распространенное на дорогах нарушение - превышение скорости на 20-40 км/ч.
Обновлено вчера в 23:02
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Порошенко вызвал Зеленского на дебаты в эфире телеканала «1+1»

Президент Украины Петр Порошенко, неожиданно появившийся в вечернем телешоу в студии телеканала "1+1", пригласил в четверг лидера президентской гонки Владимира Зеленского на предвыборные дебаты в студию.
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Билялетдинов покинул пост главного тренера «Ак Барса»

Главный тренер казанского хоккейного клуба "Ак Барс" Зинэтула Билялетдинов покидает свой пост, сообщил РИА Новости источник, близкий к правительству Татарстана.
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«Роскосмос» получил антропоморфного робота-спасателя

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что госкорпорация и РКК «Энергия» получили антропоморфного робота-спасателя FEDOR.
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Израильский аппарат разбился при посадке на Луну

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Здание суда, где слушают дело Кокорина и Мамаева, эвакуировали

Новая серия "Суда над Кокориным и Мамаевым" оборвалась быстрее, чем ожидали присутствующие.
Обновлено в 07:29
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Литва отозвала посла в России из-за коррупционного скандала

Литовские власти приняли решение отозвать из Москвы своего посла Рямигиюса Мотузаса для консультаций в связи с коррупционным скандалом.
Обновлено в 12:36
Транспорт

В Петербурге к 2032 году запустят 29 новых станций метро

Обновлено в 05:30
Авто

Электрический седан и кроссовер Infiniti показали до премьеры

Фирма Infiniti опубликовала фотографии Qs Inspiration концептуального седана, новой модели бренда.
Обновлено в 03:36
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Комбинации различных светодиодов дают возможность создавать любые цветовые оттенки.
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Скончался актер Геннадий Фролов

Обновлено в 12:13
Футбол

Права на показ АПЛ перейдут от «Матч ТВ» к Okko

Права на показ АПЛ перейдут от "Матч ТВ" к Okko Rambler приобрел права на трансляцию в России АПЛ, сообщили "Ъ" три источника на рынке спортивных медиа.
Обновлено вчера в 19:02
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В Сети появились видео драки игрока «Спартака» с иностранцем

Обновлено в 15:01
Шоу-бизнес

Наташа Королева вспомнила о своей свадьбе с Игорем Николаевым

Наташа Королева вспомнила о своей свадьбе с Игорем Николаевым.
Обновлено в 13:10
Политика

В Госдуме предложили запретить полиэтиленовые пакеты с 2025 года

Первый зампред комитета ГД по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Василий Власов предложил заместителю председателя правительства Алексею Гордееву ввести полный запрет на использование полиэтиленовых пакетов с 2025 года.
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Полиция арестовала основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа

Власти Эквадора лишили основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа права на убежище на территории посольства этой латиноамериканкой страны.
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Здоровье

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Краснодарский концерт Ирины Аллегровой обернулся скандалом

В ДС «Олимп» вечером 7 апреля жители и гости Краснодара собрались на концерт Ирины Аллегровой. Зал был заполнен, гости ждали шоу.
Обновлено в 08:46
Космос

Роскосмос и NASA согласовали перенос запуска «Союза МС-13» к МКС

Госкорпорация "Роскосмос" и NASA согласовали перенос на 20 июля запуска пилотируемого корабля "Союз МС-13" к МКС.
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Телеведущую Леру Кудрявцеву обокрали в Лондоне

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В пригороде Магнитогорска на опорах ЛЭП обнаружили взрывчатку

По их данным, взрывчатку заметили мастера федеральной электросетевой компании, проводившие осмотр во время своего дежурства в Агаповском районе во вторник, 9 апреля.
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Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заняла второе место в короткой программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
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Потерянный Японией F-35 может стать ценной находкой для России и Китая

Утонувший в Тихом океане американский истребитель пятого поколения F-35 Lightning II станет очень ценным приобретением для России или Китая, если эти страны смогут его найти.
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Культура

Умер лидер группы «Соломенные еноты» Борис Усов

Умер солист российской панк-рок-группы «Соломенные еноты» Борис Усов. Об этом сообщил журналист Максим Семеляк в своем фейсбуке.
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