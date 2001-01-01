Футбол
Шкриньяр согласовал новый контракт с «Интером»Soccer.ru вчера в 12:59
Защитник "Интера" Милан Шкриньяр договорился о новом соглашении с "Интером". Сообщается, что 23-летний игрок продлит контракт до лета 2023 года.
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СМИ: Шкриньяр согласовал новый контракт с «Интером». Зарплата - 3 миллиона евро в год
Спорт-Экспрессвчера в 11:54
Шкриньяр согласовал новый контракт с «Интером». Им интересовался «Манчестер Сити»
Бомбардир.рувчера в 12:22
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После слов Лукашенко о России Минск остановит нефтепровод «Дружба»
Несколько участков трубопровода «Дружба», проходящего по территории Белоруссии, нуждаются в ремонте, заявил вице-премьер страны Игорь Петришенко после совещания с участием президента страны Александром Лукашенко, сообщает БелТА.
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Феттель лидирует на тестах в Шанхае, Квят – 8-й
На автодроме в Шанхае завершилась утренняя часть тестов в преддверии Гран-при Китая Формулы-1.
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Троих мужчин задержали за приставание к манекену в магазине Турции
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Подлодка «Ростов-на-Дону» отстрелялась «Калибром» в Черном море
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За 8 дней отечественную ОС «Эльбрус» скачали около 50 тысяч раз
Пока в публичном доступе находится только предыдущая, третья, версия ОС – более новая будет доступна для скачивания в мае 2019 года.
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Депутаты предлагают ужесточить ответственность за нарушение скоростного режима.
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Документ, опубликованный на сайте правительства, объясняет правила внесения изменений в конструкцию автомобилей.
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Собаки напали на ребенка в Благовещенске, мальчик в больнице с многочисленными рваными ранами.
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Кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский опережает главу государства Петра Порошенко перед вторым туром выборов.
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Испанский политик назвал Зозулю неонацистом и расистом
Испанский политик левых взглядов и лидер коалиции «Объединённый Педмос» Пабло Иглесиас раскритиковал украинского форварда «Альбасете» Романа Зозулю, вспомнив его несостоявшийся переход в «Райо Вальекано» из-за протеста фанатов.
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Экономика
Богатые граждане владеют фактически всеми финансовыми активами и сбережениями в РФ
«Объемы финансовых активов населения почти полностью определяются богатейшей группой населения»,— заключают экономисты.
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В Хакасии таксист-маньяк приговорён к пожизненному сроку
Обновлено вчера в 23:48
Шоу-бизнес
Алсу вышла в свет в образе мумии
Певица Алсу порадовала поклонников новой фотографией, на которой она запечатлена в дизайнерском платье необычного кроя.
Обновлено вчера в 05:58
Хоккей
Шайба Овечкина вывела «Вашингтон» вперед в серии с «Каролиной»
Казалось, что "столичные" уже в первом периоде решили все свои вопросы относительно победителя матча – в перые 20 минут игры хоккеисты "Кэпиталз" отправил в ворота "ураганов" три безответные шайбы: дубль на счету Никласа Бэкстрема, которому в одной из шайб ассистировал Евгений Кузнецов, а третий гол забил Александр Овечкин.
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Космос
Британский ученый оценил шансы обнаружения внеземных цивилизаций
В ближайшие годы могут появиться похожие на самолеты космические ракеты, возникнуть новые участники "космической гонки", количество полетов возрастет, но вот шансы обнаружения внеземных цивилизаций останутся минимальными, считает заместитель главы отдела технологий и инженерного дела лондонского Музея науки Дуг Миллард.
Обновлено вчера в 21:46
Наука
Высказана гипотеза о революции в стелс-технологии на основе борофена
Военные уже обозначили определённые виды на борофен при его возможном использовании для развития стелс-технологий.
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Джеффри Раш выиграл суд у таблоида, обвинившего его в домогательствах
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Глюкоза выложила пикантное фото в полупрозрачном боди
Певица Глюкоза выложила в Инстаграм пикантное фото в белом кружевном боди.
Обновлено вчера в 09:31
Авто
Кроссоверы Haval H6 и H2 с новым логотипом появились в России
Российские дилеры Haval начали продажи кроссоверов H2 и H6 с новым логотипом. Первые «товарные» машины уже поступили к дилерам.
Обновлено вчера в 09:04
Происшествия
В Бурятии проверят гибель пациента в больничном «карцере»
Баргузинский межрайонный следственный отдел СК Бурятии занялся проверкой смерти пациента центральной районной больницы.
Обновлено вчера в 12:59
Авто
В сети показали фото кроссовера Aston Martin DBX
Фотошпионам удалось запечатлеть первый серийный кроссовер Aston Martin во время прохождения дорожных испытаний на трассе Нюрбургринга.
Обновлено в 00:13
Общество
Священника сослали в глухое село из-за эффектных снимков супруги
В Магнитогорской епархии на сетевой скандал отреагировали быстро: Сергия Зотова отстранили от работы в кафедральном соборе и отправили служить в село Фершампенуаз Нагайбакского района, пишет "Комсомолка".
Обновлено вчера в 10:20
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Меган Маркл и принц Гарри сохранят рождение первенца в тайне
В сообщении королевской четы говорится, что Гарри и Меган приняли личное решение хранить информацию о рождении ребенка в тайне.
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Небензя не дал прервать свое выступление в Совбезе ООН
Василий Небензя, постоянный представитель России в Организации Объединенных Наций, не позволил постпреду Германии, которая сейчас председательствует в Совете Безопасности, ограничить время своего выступления.
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Первый частный луноход потерпел крушение при посадке
Обновлено вчера в 17:07