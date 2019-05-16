Футбол

Шкриньяр продлил контракт с «Интером» до 2023 годаSoccer.ru 08:24

Пресс-служба "Интера" сообщает, что клуб продлил контракт с главным оборонцем команды Миланом Шкриньяром, как это и ожидалось.
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Шкриньяр продлил контракт с «Интером»

Матч ТВ10:38

«Интер» объявил о продлении контракта со Шкриньяром

Чемпионат09:13

Шкриньяр продлил контракт с «Интером» до 2023 года

Soccer.ru08:24

Милан Шкриньяр продлил контракт с «Интером» до 2023 года

Спорт-Экспресс08:02

«Интер» объявил о продлении контракта со Шкриньяром

Sport24.ru08:33

«Интер» Лучано Спалетти продлил контракт со своим лидером

Sport.ru09:30

«Интер» продлил контракт со Шкриньяром до 2023 года

Sports.ru08:36
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Политика

«Нафтогаз» заявил о высокой вероятности прекращения транзита газа

«Газпром» имеет все технические возможности для отказа от использования ГТС Украины даже в случае, если строительство «Северного потока — 2» не будет завершено, вероятность прекращения транзита газа в 2020 году достаточно высокая.
Обновлено в 12:05
Политика

Климкин отменил визит на заседание Совета Европы из-за России

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин отказался ехать в Хельсинки для участия в министерском заседании Совета Европы, сообщает «Европейская правда».
Обновлено в 08:43
Экономика

Альфа-банк назвал знаки зодиака, которым чаще выдают кредиты

Исследование Альфа-банка показало, что чаще всего кредиты получают люди, родившиеся под знаком Рыб. Обращаются же за ними чаще Близнецы.
Обновлено в 09:25
Музыка

Первый канал аннулировал результат финала шоу «Голос. Дети»

Обновлено в 10:21
Происшествия

Неизвестные отобрали сумку с 1 млн рублей у мужчины в Новой Москве

Злоумышленники напали на мужчину в поселке Мосрентген в Новой Москве и отобрали у него сумку с крупной суммой денег.
Обновлено в 11:57
Политика

Путин прокомментировал ситуацию с протестами в Екатеринбурге

Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию со строительством храма в Екатеринбурге и акциями протеста в защиту сквера, где возводится собор, отметил, что необходимо решить этот вопрос в интересах людей, проживающих в городе.
Обновлено в 09:46
Политика

Украинская Рада определится с датой инаугурации президента 16 мая

Вопрос назначения даты инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского Верховная рада рассмотрит на пленарном заседании 16 мая, сообщил председатель парламента Андрей Парубий.
Обновлено вчера в 04:40
Авто

Салон нового Volkswagen Golf показали вживую

В Сети появилась фотография салона нового Volkswagen Golf.
Обновлено в 04:26
Авто

В России распродали все автомобили Lifan X70

Все дилерские запасы автомобилей Lifan X70 в России распроданы.
Обновлено вчера в 09:25
Шоу-бизнес

Бывший муж Волочковой завел роман с телеведущей

Бизнесмен Игорь Вдовин, бывший супруг Анастасии Волочковой, после расставания с балериной сыграл свадьбу с рок-певицей Варварой Демидовой, однако их союз продлился недолго.
Обновлено в 04:12
Общество

Роскачество рассказало, как правильно выбрать подгузник

Эксперты Роскачества проведут проверку 29 наиболее известных брендов детских подгузников из разных стран.
Обновлено в 06:27
Политика

Путин вспомнил об опыте подъема пожилой соседки на пятый этаж на руках

Обновлено в 11:38
Кино

От HBO потребовали переснять 8 сезон «Игры престолов»

Поклонники сериала "Игра престолов" потребовали переснять восьмой, заключительный сезон саги.
Обновлено в 04:05
Политика

Путин поручил установить День географа

Российский лидер Владимир Путин поручил правительству установить 18 августа День географа. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.
Обновлено в 11:50
Происшествия

В СКР назвали причину гибели актера Дмитрия Марьянова

Подмосковные следователи закончили масштабную работу по расследованию резонансного уголовного дела о гибели популярного актера театра и кино Дмитрия Марьянова.
Обновлено в 11:14
Политика

Путин пообещал достроить Крымский мост раньше срока

Президент России Владимир Путин на медиафоруме ОНФ заявил, что железнодорожная часть Крымского моста будет построена с опережением графика, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено в 09:21
Политика

Путин заявил о проблеме криминального использования леса в Иркутске

Президент РФ Владимир Путин заявил на медиафоруме ОНФ, что в Иркутске острее чем в других регионах стоит проблема криминального лесопользования.
Обновлено в 10:24
Общество

В России могут ввести нормы вывоза рыбы для рыбаков-любителей

Росрыболовство считает необходимым ввести норму вывоза рыбы для любительской рыбалки, сообщил замглавы Росрыболовства Василий Соколов.
Обновлено в 09:24
Футбол

Адвокаты Кокорина и Мамаева подадут апелляцию 20 мая

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, сказал, что он и его коллеги, защищающие форварда «Зенита» Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла и друга Александра Протасовицкого, подадут совместную апелляцию 20 мая.
Обновлено в 10:55
Армия и оружие

Назван способ прохода авианосцев США в Черное море

США могут найти проход в Черное море для своих авианосцев через строящийся Турцией канал "Стамбул", считает политический эксперт.
Обновлено в 08:21
Хоккей

Юрзинов прокомментировал результаты России на ЧМ по хоккею

Обновлено в 12:15
Происшествия

В Москве неизвестный украл из банкомата 565 тысяч рублей

Как сообщает РБК, 35 бумажек банкомат не принял.
Обновлено в 03:00
Политика

Иран поставляет нефть в Китай вопреки санкциям США

Иран поставляет нефть в Китай вопреки американским санкциям.
Обновлено в 08:36
Авто

Ford официально представил новый «заряженный» универсал Focus ST

Компания Ford представила в Европе "заряженный" универсал Focus ST нового поколения.
Обновлено в 05:36
Футбол

«Арсенал» раскритиковал UEFA за проведение финала Лиги Европы в Баку

Лондонский «Арсенал» на официальном сайте опубликовал заявление относительно организации финала Лиги Европы в Баку.
Обновлено в 06:50
Общество

Стала известна зарплата Михаила Пиотровского и Валерия Гергиева

Среди руководителей театров самая высокая зарплата оказалась у директора Мариинского театра Валерия Гергиева.
Обновлено в 05:35
Игры

Разработчики Metro Exodus рассказали о дополнениях для игры

Компания 4A Games рассказала о дополнениях из сезонного абонемента Metro Exodus.
Обновлено в 10:47
Религия

Патриарх Кирилл назначил настоятеля главного храма Вооруженных сил

Председатель Синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами епископ Клинский Стефан был указом патриарха Московского и всея Руси Кирилла назначен настоятелем Патриаршего собора Воскресения Христова в военно-патриотическом парке культуры и отдыха "Патриот".
Обновлено в 12:10
Политика

Больше половины украинцев негативно относятся к Путину

Как ранее писал News.ru, больше половины украинцев негативно относятся к запрету российских телеканалов на территории страны.
Обновлено в 09:20
Общество

У резиденции патриарха в Москве развернули плакат «Извинись за Екб»

Обновлено в 12:41
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