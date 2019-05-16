Футбол
Шкриньяр продлил контракт с «Интером» до 2023 годаSoccer.ru 08:24
Пресс-служба "Интера" сообщает, что клуб продлил контракт с главным оборонцем команды Миланом Шкриньяром, как это и ожидалось.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7243 источника, обновлено в 12:51, Ашберн
Политика
«Нафтогаз» заявил о высокой вероятности прекращения транзита газа
«Газпром» имеет все технические возможности для отказа от использования ГТС Украины даже в случае, если строительство «Северного потока — 2» не будет завершено, вероятность прекращения транзита газа в 2020 году достаточно высокая.
Обновлено в 12:05
Политика
Климкин отменил визит на заседание Совета Европы из-за России
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин отказался ехать в Хельсинки для участия в министерском заседании Совета Европы, сообщает «Европейская правда».
Обновлено в 08:43
Экономика
Альфа-банк назвал знаки зодиака, которым чаще выдают кредиты
Исследование Альфа-банка показало, что чаще всего кредиты получают люди, родившиеся под знаком Рыб. Обращаются же за ними чаще Близнецы.
Обновлено в 09:25
Музыка
Первый канал аннулировал результат финала шоу «Голос. Дети»
Обновлено в 10:21
Происшествия
Неизвестные отобрали сумку с 1 млн рублей у мужчины в Новой Москве
Злоумышленники напали на мужчину в поселке Мосрентген в Новой Москве и отобрали у него сумку с крупной суммой денег.
Обновлено в 11:57
Политика
Путин прокомментировал ситуацию с протестами в Екатеринбурге
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию со строительством храма в Екатеринбурге и акциями протеста в защиту сквера, где возводится собор, отметил, что необходимо решить этот вопрос в интересах людей, проживающих в городе.
Обновлено в 09:46
Политика
Украинская Рада определится с датой инаугурации президента 16 мая
Вопрос назначения даты инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского Верховная рада рассмотрит на пленарном заседании 16 мая, сообщил председатель парламента Андрей Парубий.
Обновлено вчера в 04:40
Авто
Салон нового Volkswagen Golf показали вживую
В Сети появилась фотография салона нового Volkswagen Golf.
Обновлено в 04:26
Авто
В России распродали все автомобили Lifan X70
Все дилерские запасы автомобилей Lifan X70 в России распроданы.
Обновлено вчера в 09:25
Шоу-бизнес
Бывший муж Волочковой завел роман с телеведущей
Бизнесмен Игорь Вдовин, бывший супруг Анастасии Волочковой, после расставания с балериной сыграл свадьбу с рок-певицей Варварой Демидовой, однако их союз продлился недолго.
Обновлено в 04:12
Общество
Роскачество рассказало, как правильно выбрать подгузник
Эксперты Роскачества проведут проверку 29 наиболее известных брендов детских подгузников из разных стран.
Обновлено в 06:27
Кино
От HBO потребовали переснять 8 сезон «Игры престолов»
Поклонники сериала "Игра престолов" потребовали переснять восьмой, заключительный сезон саги.
Обновлено в 04:05
Политика
Путин поручил установить День географа
Российский лидер Владимир Путин поручил правительству установить 18 августа День географа. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.
Обновлено в 11:50
Происшествия
В СКР назвали причину гибели актера Дмитрия Марьянова
Подмосковные следователи закончили масштабную работу по расследованию резонансного уголовного дела о гибели популярного актера театра и кино Дмитрия Марьянова.
Обновлено в 11:14
Политика
Путин пообещал достроить Крымский мост раньше срока
Президент России Владимир Путин на медиафоруме ОНФ заявил, что железнодорожная часть Крымского моста будет построена с опережением графика, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено в 09:21
Политика
Путин заявил о проблеме криминального использования леса в Иркутске
Президент РФ Владимир Путин заявил на медиафоруме ОНФ, что в Иркутске острее чем в других регионах стоит проблема криминального лесопользования.
Обновлено в 10:24
Общество
В России могут ввести нормы вывоза рыбы для рыбаков-любителей
Росрыболовство считает необходимым ввести норму вывоза рыбы для любительской рыбалки, сообщил замглавы Росрыболовства Василий Соколов.
Обновлено в 09:24
Футбол
Адвокаты Кокорина и Мамаева подадут апелляцию 20 мая
Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, сказал, что он и его коллеги, защищающие форварда «Зенита» Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла и друга Александра Протасовицкого, подадут совместную апелляцию 20 мая.
Обновлено в 10:55
Армия и оружие
Назван способ прохода авианосцев США в Черное море
США могут найти проход в Черное море для своих авианосцев через строящийся Турцией канал "Стамбул", считает политический эксперт.
Обновлено в 08:21
Хоккей
Юрзинов прокомментировал результаты России на ЧМ по хоккею
Обновлено в 12:15
Происшествия
В Москве неизвестный украл из банкомата 565 тысяч рублей
Как сообщает РБК, 35 бумажек банкомат не принял.
Обновлено в 03:00
Политика
Иран поставляет нефть в Китай вопреки санкциям США
Иран поставляет нефть в Китай вопреки американским санкциям.
Обновлено в 08:36
Авто
Ford официально представил новый «заряженный» универсал Focus ST
Компания Ford представила в Европе "заряженный" универсал Focus ST нового поколения.
Обновлено в 05:36
Футбол
«Арсенал» раскритиковал UEFA за проведение финала Лиги Европы в Баку
Лондонский «Арсенал» на официальном сайте опубликовал заявление относительно организации финала Лиги Европы в Баку.
Обновлено в 06:50
Общество
Стала известна зарплата Михаила Пиотровского и Валерия Гергиева
Среди руководителей театров самая высокая зарплата оказалась у директора Мариинского театра Валерия Гергиева.
Обновлено в 05:35
Игры
Разработчики Metro Exodus рассказали о дополнениях для игры
Компания 4A Games рассказала о дополнениях из сезонного абонемента Metro Exodus.
Обновлено в 10:47
Религия
Патриарх Кирилл назначил настоятеля главного храма Вооруженных сил
Председатель Синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами епископ Клинский Стефан был указом патриарха Московского и всея Руси Кирилла назначен настоятелем Патриаршего собора Воскресения Христова в военно-патриотическом парке культуры и отдыха "Патриот".
Обновлено в 12:10
Политика
Больше половины украинцев негативно относятся к Путину
Как ранее писал News.ru, больше половины украинцев негативно относятся к запрету российских телеканалов на территории страны.
Обновлено в 09:20