Футбол

Шкриньяр продлил контракт с «Интером» до 2023 годаSoccer.ru 08:24

Пресс-служба "Интера" сообщает, что клуб продлил контракт с главным оборонцем команды Миланом Шкриньяром, как это и ожидалось.
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Милан Шкриньяр продлил контракт с «Интером» до 2023 года

Спорт-Экспресс08:02

«Интер» объявил о продлении контракта со Шкриньяром

Чемпионат09:13

«Интер» объявил о продлении контракта со Шкриньяром

Sport24.ru08:33

Шкриньяр продлил контракт с «Интером» до 2023 года

Soccer.ru08:24

Шкриньяр продлил контракт с «Интером»

Матч ТВ10:38

«Интер» Лучано Спалетти продлил контракт со своим лидером

Sport.ru09:30

«Интер» продлил контракт со Шкриньяром до 2023 года

Sports.ru08:36
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В Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) пообещали проверить жалобы временно отстраненного сенатора Рауфа Арашукова, обвиняемого в убийствах, на отсутствие халяльного питания в СИЗО «Лефортово».
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Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский заявил, что строительство храма Святой Екатерины, из-за которого в понедельник и во вторник прошли акции протеста местных жителей, остановлены до проведения опроса среди горожан, передает РИА "Новости".
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Бывшая супруга российского актера Ивана Краско - Наталья Вяль - заявила о беременности.
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США ввели санкции в отношении чеченского специального отряда быстрого реагирования (СОБР) «Терек».
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В Тель-Авиве завершился второй полуфинал международного песенного конкурса «Евровидение».
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«Первый канал» аннулировал результат финала шоу «Голос. Дети»

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Президент «Урала» оценил инцидент с Ильиным в полуфинале Кубка России

После ответного матча 1/2 финала Кубка России «Урал» — «Арсенал» между футболистами Владимиром Ильиным и Резиуаном Мирзовым произошёл конфликт.
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Восстановлена полная картина катастрофы SSJ-100 в Шереметьево

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Сердючка раскритиковала организацию «Евровидения»

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Названа новая версия катастрофы SSJ-100 в Шереметьево

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У резиденции патриарха Кирилла повесили баннер «Извинись за Екб»

Руководитель пресс-службы патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков сообщил, что у резиденции предстоятеля РПЦ в Чистом переулке неизвестные вывесили баннер "Извинись за Екб".
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Происшествия

СК начал проверку после жалоб на компанию по ремонту лифтов в Пензе

Следственный комитет начал проверку информации СМИ о том, что подрядчики из Санкт-Петербурга на семь месяцев задержали ввод в эксплуатацию лифтов в жилом доме в Пензе, где проживают ветераны Великой Отечественной войны.
Обновлено в 16:46
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Обновлено в 13:53
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Депутаты предложили России перейти на юлианский календарь

Депутаты полагают, что после перехода на юлианский календарь восстановится «прерванное григорианским календарем почти на столетие течение времени».
Обновлено в 01:49
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В СКР назвали причину гибели актера Дмитрия Марьянова

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Политика

Козак сообщил о поисках компромисса с Белоруссией по нефти в «Дружбе»

Вице-премьер России Дмитрий Козак заявил, что юристов не включают в рабочую группу по оценке убытков от загрязненной нефти в трубопроводе "Дружба", так как страны рассчитывают на компромисс.
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Климкин не поедет на заседание Совета Европы из-за России

Юбилейное министерское заседание Совета Европы пройдет без участия главы МИД Украины Павла Климкина - он отказался от визита в Хельсинки из-за позиции организации по России, передает РИА "Новости".
Обновлено в 08:48
Происшествия

Автопилот Tesla признан виновным в четвертом смертельном ДТП

Национальный комитет безопасности перевозок США (NTSB) завершил расследование смертельного ДТП с участием Tesla Model 3, происшедшего еще 1 марта во Флориде.
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Игры

В Epic Games Store открылся предзаказ Detroit: Become Human, Heavy Rain и Beyond: Two Souls

Как раз к началу Epic Mega Sale Сегодня, 16 мая, в магазине Epic Games Store началась дебютная распродажа Epic Mega Sale, охватывающая весь представленный ассортимент.
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Спорт

Загитова опубликовала фото с теннисного корта

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию 16-летняя россиянка Алина Загитова поделилась новой фотографией с отдыха.
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Политика

Россия поведала об угрозах и предвзятости британцев

В посольстве подчеркнули, что ситуация не улучшается, а подобные действия британцев необоснованны и не входят в их компетенцию.
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На территории Музея имени Андрея Рублева в Москве нашли клад

Серебряную деньгу и три медных пула XV—XVI веков были найдены археологами в Москве на территории Музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева.
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Составлен рейтинг самых надежных немецких автомобилей

Эксперты составили рейтинг автомобилей немецкого производства, оценивая их надежность по пятибалльной шкале.
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Армия и оружие

Украинский генерал рассказал о последствиях войны с Россией

Украинский генерал-лейтенант Игорь Романенко предостерег Киев от военного столкновения с Россией.
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Общество

Навальный и Ройзман поспорили из-за Алтушкина

Буквально через несколько часов экс-глава Екатеринбурга Евгений Ройзман выпустил ролик, в котором он защищал бизнесмена, обвиняя во всем региональную власть.
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ЦБ и АСВ предложили повысить предел страхования вкладов

Банк России и Агентство по страхованию вкладов (АСВ) считают оптимальным увеличение предела страхования вкладов до 10 миллионов рублей.
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Словацкий футболист, защитник итальянского клуба «Интернационале».
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Один из самых титулованных, итальянский футбольный клуб, базирующийся в Милане и выступающий в Серии А. Клубные цвета - чёрный и синий. Титульный спонсор клуба - компания «Pirelli».
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