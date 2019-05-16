Футбол
Шкриньяр продлил контракт с «Интером» до 2023 годаSoccer.ru 08:24
Пресс-служба "Интера" сообщает, что клуб продлил контракт с главным оборонцем команды Миланом Шкриньяром, как это и ожидалось.
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Автоматически обработаны 7243 источника, обновлено в 17:19, Ашберн
Общество
Жалобы Арашукова на отсутствие халяля в СИЗО проверят
В Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) пообещали проверить жалобы временно отстраненного сенатора Рауфа Арашукова, обвиняемого в убийствах, на отсутствие халяльного питания в СИЗО «Лефортово».
Обновлено в 07:20
Хоккей
Сборная Чехии взяла верх над Латвией на чемпионате мира
Обновлено в 16:45
Политика
Владимир Путин встретится с участниками медифорума ОНФ в Сочи
Президент РФ Владимир Путин проведет встречу с участниками медиафорума ОНФ в Сочи 16 мая, передает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 07:11
Политика
Инаугурация Зеленского состоится 20 мая
Инаугурация избранного президента Украины Владимира Зеленского пройдет 20 мая в 10:00, сообщил спикер Верховный рады Андрей Парубий.
Обновлено в 04:15
Общество
Мэр приостановил возведение храма в Екатеринбурге
Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский заявил, что строительство храма Святой Екатерины, из-за которого в понедельник и во вторник прошли акции протеста местных жителей, остановлены до проведения опроса среди горожан, передает РИА "Новости".
Обновлено в 16:23
Шоу-бизнес
Бывшая жена 88-летнего актера Краско заявила о беременности
Бывшая супруга российского актера Ивана Краско - Наталья Вяль - заявила о беременности.
Обновлено в 14:29
Политика
США ввели санкции против чеченского спецназа
США ввели санкции в отношении чеченского специального отряда быстрого реагирования (СОБР) «Терек».
Обновлено в 13:55
Музыка
Определились все финалисты «Евровидения-2019»
В Тель-Авиве завершился второй полуфинал международного песенного конкурса «Евровидение».
Обновлено в 17:08
Музыка
«Первый канал» аннулировал результат финала шоу «Голос. Дети»
Обновлено в 07:28
Футбол
Президент «Урала» оценил инцидент с Ильиным в полуфинале Кубка России
После ответного матча 1/2 финала Кубка России «Урал» — «Арсенал» между футболистами Владимиром Ильиным и Резиуаном Мирзовым произошёл конфликт.
Обновлено в 15:41
Происшествия
Восстановлена полная картина катастрофы SSJ-100 в Шереметьево
Обновлено вчера в 02:38
Музыка
Сердючка раскритиковала организацию «Евровидения»
Обновлено в 16:07
Происшествия
Названа новая версия катастрофы SSJ-100 в Шереметьево
Обновлено в 06:51
Происшествия
У резиденции патриарха Кирилла повесили баннер «Извинись за Екб»
Руководитель пресс-службы патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков сообщил, что у резиденции предстоятеля РПЦ в Чистом переулке неизвестные вывесили баннер "Извинись за Екб".
Обновлено в 13:40
Происшествия
СК начал проверку после жалоб на компанию по ремонту лифтов в Пензе
Следственный комитет начал проверку информации СМИ о том, что подрядчики из Санкт-Петербурга на семь месяцев задержали ввод в эксплуатацию лифтов в жилом доме в Пензе, где проживают ветераны Великой Отечественной войны.
Обновлено в 16:46
Происшествия
В аэропорту Дубая разбился винтовой самолет
Обновлено в 13:53
Политика
Депутаты предложили России перейти на юлианский календарь
Депутаты полагают, что после перехода на юлианский календарь восстановится «прерванное григорианским календарем почти на столетие течение времени».
Обновлено в 01:49
Происшествия
В СКР назвали причину гибели актера Дмитрия Марьянова
Обновлено в 11:14
Политика
Козак сообщил о поисках компромисса с Белоруссией по нефти в «Дружбе»
Вице-премьер России Дмитрий Козак заявил, что юристов не включают в рабочую группу по оценке убытков от загрязненной нефти в трубопроводе "Дружба", так как страны рассчитывают на компромисс.
Обновлено в 13:51
Политика
Климкин не поедет на заседание Совета Европы из-за России
Юбилейное министерское заседание Совета Европы пройдет без участия главы МИД Украины Павла Климкина - он отказался от визита в Хельсинки из-за позиции организации по России, передает РИА "Новости".
Обновлено в 08:48
Происшествия
Автопилот Tesla признан виновным в четвертом смертельном ДТП
Национальный комитет безопасности перевозок США (NTSB) завершил расследование смертельного ДТП с участием Tesla Model 3, происшедшего еще 1 марта во Флориде.
Обновлено в 15:16
Игры
В Epic Games Store открылся предзаказ Detroit: Become Human, Heavy Rain и Beyond: Two Souls
Как раз к началу Epic Mega Sale Сегодня, 16 мая, в магазине Epic Games Store началась дебютная распродажа Epic Mega Sale, охватывающая весь представленный ассортимент.
Обновлено в 13:00
Спорт
Загитова опубликовала фото с теннисного корта
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию 16-летняя россиянка Алина Загитова поделилась новой фотографией с отдыха.
Обновлено в 14:28
Политика
Россия поведала об угрозах и предвзятости британцев
В посольстве подчеркнули, что ситуация не улучшается, а подобные действия британцев необоснованны и не входят в их компетенцию.
Обновлено в 13:09
Общество
На территории Музея имени Андрея Рублева в Москве нашли клад
Серебряную деньгу и три медных пула XV—XVI веков были найдены археологами в Москве на территории Музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева.
Обновлено в 01:11
Авто
Составлен рейтинг самых надежных немецких автомобилей
Эксперты составили рейтинг автомобилей немецкого производства, оценивая их надежность по пятибалльной шкале.
Обновлено в 07:47
Армия и оружие
Украинский генерал рассказал о последствиях войны с Россией
Украинский генерал-лейтенант Игорь Романенко предостерег Киев от военного столкновения с Россией.
Обновлено в 05:01
Общество
Навальный и Ройзман поспорили из-за Алтушкина
Буквально через несколько часов экс-глава Екатеринбурга Евгений Ройзман выпустил ролик, в котором он защищал бизнесмена, обвиняя во всем региональную власть.
Обновлено в 13:47
Экономика
ЦБ и АСВ предложили повысить предел страхования вкладов
Банк России и Агентство по страхованию вкладов (АСВ) считают оптимальным увеличение предела страхования вкладов до 10 миллионов рублей.
Обновлено в 06:10