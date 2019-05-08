Общество

В России проверят школьное питание на предмет дискриминацииRuNews24.ru 10:13

Как сообщает «Коммерсантъ», на сайте change.org 45 тысяч человек подписали петицию, в которой мать троих детей из Волгограда жалуется на раздельное школьное питание. По ее словам, ее ребенок на обед ест кашу, другие дети – котлеты с гарниром.
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Волгоградка о питании в школах: «За общим столом дети не должны делиться на мажоров и нищих»

V1.ru12:00

В Волгоградских школах голодают дети-льготники?

Волга-Каспий10:23

Родители волгоградских школьников заявили о питательной дискриминации

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Власти проверят школьное питание после скандала со «столами для бедных». «Одни едят кашу, а другие — котлеты с гарниром»

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«Коммерсантъ» узнал, в каких регионах льготное питание в школе отличается от платного

Snob.ru00:06

Еду школьников проверят после жалоб на продуктовую дискриминацию

Телеканал 360°03:10
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Хоккей

Объявлен состав сборной России по хоккею на чемпионат мира

Тренерский штаб сборной России по хоккею определился с заявкой команды на чемпионат мира 2019 года в Словакии, передает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).
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Предложен новый тип виртуальных денег с повышенной безопасностью

Научными сотрудниками из Великобритании предложен новый тип виртуальных денег «S-money» с повышенной безопасностью.
Обновлено в 08:00
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Суд признал Кокорина и Мамаева виновными

Пресненский суд Москвы признал виновными футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина в нанесении лёгкого вреда здоровью из хулиганских побуждений.
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Политика

Китай отказался от договоренностей по торговой сделке с США

Китай направил Вашингтону проект торгового соглашения между странами, согласно которому китайское правительство полностью аннулирует практически все договоренности, достигнутые в ходе переговоров, сообщает Reuters со ссылкой на источники в системе государственного управления США.
Обновлено в 10:32
Происшествия

Иркутск и окрестности заволокло густым дымом лесных пожаров

В Иркутске и Иркутском районе наблюдается сильное задымление из-за крупного лесного пожара, передает ТАСС.
Обновлено в 12:20
Политика

В Раде предложили еще одну дату инаугурации Зеленского

Депутат Верховной рады Виталий Куприй предложил 20 мая провести торжественное заседание парламента, посвященное принесению присяги избранным президентом Украины Владимиром Зеленским.
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Политика

МИД сообщил о подготовке визита Помпео в Россию

Ранее источник в МИД РФ сообщил, что переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео запланированы на 14 мая в Сочи.
Обновлено в 08:56
Происшествия

Вандалы осквернили памятник воинам-освободителям в Вене

Обновлено в 04:21
Происшествия

Неизвестный сообщил об угрозе взрыва в аэропорту «Домодедово»

Аэропорт "Домодедово" проверяют после анонимного звонка с угрозой взрыва.
Обновлено в 11:08
Культура

Ушёл из жизни композитор Евгений Крылатов

В Москве на 86-м году жизни скончался композитор Евгений Крылатов.
Обновлено в 10:34
Наука

У берегов Португалии земная кора может расслаиваться

В 1969 году гигантское землетрясение у побережья Португалии вызвало цунами, в результате которого погибло более десятка человек.
Обновлено в 02:43
Политика

Коломойский предложил оставить Авакова в правительстве Украины

Предприниматель Игорь Коломойский заявил в интервью порталу Bihus.info, что действующий глава МВД Украины Арсен Аваков должен сохранить должность при новом президенте.
Обновлено в 00:51
Происшествия

Уткин: «О приговоре Кокорину и Мамаеву можно говорить что угодно, не стоит только шутить»

Журналист Василий Уткин прокомментировал решение суда о назначении реального срока футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.
Обновлено в 10:00
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева пыталась совершить самоубийство из-за смерти матери

Лариса Гузеева пыталась совершить самоубийство из-за смерти матери Телеведущая призналась, что она себя резала.
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Общество

Для российских учителей разработают правила поведения в соцсетях

Минпросвещения совместно с Профсоюзом работников народного образования обсуждают возможность разработать рекомендации для учителей по безопасному ведению социальных сетей.
Обновлено в 02:00
Происшествия

Появились первые данные с черных ящиков сгоревшего SSJ 100

Обновлено вчера в 11:52
Политика

Захарова поймала МИД Украины на незнании даты окончания Второй мировой

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова опубликовала в своем фейсбуке скриншот с поздравлением МИД Украины по случаю окончания Второй мировой войны, он датирован 8 мая.
Обновлено в 12:09
Гаджеты

В Сети показали реалистичный iPhone XR 2019 от надёжного источника

Известный надежными инсайдами техноблогер опубликовал видеоролик с изображением XR 2019.
Обновлено в 09:59
Происшествия

Почему пилоты не смогли мягко посадить SSJ 100 в Шереметьеве

Обновлено 06 мая в 11:53
Энергетика

Запасы нефти в США за неделю снизились на 3,96 млн баррелей

Коммерческие запасы нефти в США за прошедшую неделю снизились на 3,96 млн баррелей и на 3 мая составили 466,6 млн баррелей, сообщило Министерство энергетики США.
Обновлено в 11:40
Футбол

«Аякс» и «Тоттенхем» сыграют ответный полуфинал Лиги Чемпионов

В Голландии состоится ответный матч полуфинала Лиги чемпионов между «Аяксом» и «Тоттенхемом».
Обновлено в 00:00
Происшествия

Из поселка под Курганом из-за пожара эвакуируют жителей

Обновлено в 08:28
Шоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл показали новорождённого сына

Принц Гарри и Меган Маркл пригласили фотографов и телеоператоров в Виндзор, куда недавно переехали. 6 мая Меган Маркл родила мальчика.
Обновлено в 08:12
Здоровье

Роспотребнадзор подсчитал не знающих о своем диагнозе россиян с ВИЧ

По данным Роспотребнадзора, около 25% ВИЧ-инфицированных россиян не знают о своем диагнозе.
Обновлено в 08:31
Политика

Кремль ответил на планы Киева не признавать паспорта России в Донбассе

«Кремль продолжит выдавать паспорта тем гражданам, которые это пожелают, которые подпадают под действие президентского указа», — ответил Песков на вопрос, какой будет реакция Кремля, если Киев примет данное решение.
Обновлено в 05:46
Политика

Бутину освободят из-под стражи 5 ноября

Обновлено в 08:48
Футбол

ФИФА отклонила апелляцию «Челси» на годовой трансферный запрет

Решение о запрете «Челси» на покупку игроков ФИФА приняла в феврале этого года в связи с нарушением английским клубом правил подписания несовершеннолетних футболистов.
Обновлено в 07:23
Спорт

«Кузбасс» впервые в истории стал чемпионом России по волейболу

Волейболисты кемеровского "Кузбасса" со счетом 3:1 победили казанский "Зенит" в четвертом матче финальной серии чемпионата России и стали победителями турнира.
Обновлено в 10:11
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Билан рассказал о подорванном здоровье на шоу «Голос»

Обновлено в 06:40
Происшествия

Самолет бангладешской авиакомпании упал в аэропорту Мьянмы

Обновлено в 11:16
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