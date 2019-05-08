В России проверят школьное питание на предмет дискриминацииRuNews24.ru 10:13

Как сообщает «Коммерсантъ», на сайте change.org 45 тысяч человек подписали петицию, в которой мать троих детей из Волгограда жалуется на раздельное школьное питание. По ее словам, ее ребенок на обед ест кашу, другие дети – котлеты с гарниром.

В России проверят школьное питание на предмет дискриминации

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